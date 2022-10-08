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Стартап Automatic Construction продвигает "надувную" технологию строительства домов
Американский стартап Automatic Construction возводит надувные дома, закачивая бетон в формы, напоминающие воздушные баллоны. Как утверждает производитель, такие конструкции надуваются в течение 7-10 минут.
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Готовы появлению "надувных" домов? Да, возможно, это звучит немного странно, но ведь уже существуют дома, напечатанные на 3D-принтере, которые, в конечном итоге, быстро возводятся и становятся пригодными для жилья.

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Генеральный директор Automatic Construction Алекс Белл. Automatic Construction 

Пока, что надувные дома компании Automatic Construction находятся в начальной стадии проектирования. Но тем не менее, этот проект весьма перспективен.

Фактически такие строения возводятся путем заливки цемента внутрь конструкции, напоминающей воздушный баллон. Вместе с тем, генеральный директор и соучредитель компании Алекс Белл считает, что в конечном итоге внутри надувных форм должны быть смонтированы армирующие элементы, вроде арматурных стержней и натяжных тросов. Как сообщает Singularity Hub, Белл называет свою технологию "Надувная гибкая строительная опалубка".

ПВХ-форма фиксируется на подготовленной конструкции, образуя водо- и воздухонепроницаемый барьер. Automatic Construction

Как можно построить такой дом?

Ответ довольно прост. Вначале на строительную площадку привозят скатанную в рулон опалубку. Опалубка изготавливается из поливинилхлорида, или ПВХ, который является одним из самых распространенных пластиков в мире; он используется во всем - от медицинских приборов до труб, напольных покрытий и упаковочной тары.

После укладки на бетонную плиту или какое-либо другое основание форма надувается с помощью пневматического насоса. Затем в форму закачивается бетон с помощью автобетононасоса и автобетоносмесителя, который может замешивать бетон по дороге на стройплощадку или на самом объекте.

Белл утверждает, что в конечном варианте арматура, натяжные тросы и другие армирующие элементы будут заранее устанавливаться в такие опалубки. Automatic Construction

"Для наших прототипов надувание воздухом заняло от 7 до 10 минут.  После чего бетононасос заполнил их смесью часа за полтора", - рассказывает Алекс Белл изданию New Atlas.

После того как бетон схватился и набрал прочность – корпус (оболочка) здания был готов. Поскольку он теперь выполняет функции энергосберегающего, водонепроницаемого и воздухонепроницаемого барьера, форму оставляют внутри этой оболочки. Далее устанавливаются дополнительное элементы и конструкции, такие как двери и окна; стены изнутри обшиваются гипсокартоном и сайдингом снаружи.

"Весь процесс занимает от семи до десяти минут"

Строительство домов происходит очень быстро. "Для наших прототипов площадью 100 кв. футов (9,3 кв. м) и 200 кв. футов (18,6 кв. м) надувание воздухом заняло от семи до 10 минут", - рассказывает Алекс Белл. "Затем бетононасос заполнил их за 1,5 часа. Включая рабочую силу, наши прототипы стоили всего 20 долларов за квадратный фут (0,093 кв. м). Это значительно дешевле, чем любой другой вид строительства", - добавил он.

В настоящее время в долине Гудзон в Нью-Йорке команда Белла продает дома напрямую клиентам, и еще два проекта уже подписаны. По его словам, компания заключила контракты на строительство сооружений для "крупного коммерческого подрядчика", а также на изготовление коробчатых водопропускных труб для инфраструктурной компании. 

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Источники: Singularity Hub, Automatic Construction, Journal Newatlas, Journal Interesting Engineering 
1. (https://automatic-construction.com/) 
2. (https://newatlas.com/good-thinking/ifff-construction-inflatable-concrete-buildings/)
3. (https://singularityhub.com/2022/10/06/this-startup-builds-houses-by-pumping-concrete-into-inflatable-forms/)
4. (https://interestingengineering.com/innovation/startup-builds-inflatable-houses-pumping-concrete-balloon-like-forms)  

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#бетон #дом #автоматическое строительство #надувная опалубка #надувной дом
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