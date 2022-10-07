Swift Edge весит всего 1,17 кг и выполнен из магниево-алюминиевого сплава.

Как многие знают по горькому опыту - носить тяжелый ноутбук на работу довольно утомительно. В этом может помочь Swift Edge от Acer, ведь это самый легкий 16-дюймовый OLED-ноутбук в мире на сегодняшний день.

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В легкой мобильной рабочей станции Swift Edge с 16-дюймовым OLED-дисплеем компания Acer использует энергоэффективную вычислительную платформу Ryzen от AMD. Acer

Созданный специально для современных гибридных работников, Acer претендует на почетное звание самого легкого 16-дюймового OLED-ноутбука в мире: Swift Edge весит 1,17 килограмм, при этом его толщина составляет всего 12,95 мм.

Мобильная рабочая станция выпускается с 16-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 4K (3 840 x 2 400), который может похвастаться малым временем отклика - менее 0,2 мс. Благодаря тонким рамкам соотношение экрана к корпусу составляет 92%. Дисплей поддерживает 100% кинематографического цветового охвата DCI-P3, а его пиковая яркость составляет 500 нит. Удобство и комфорт при просмотре обеспечивается благодаря стандартам VESA DisplayHDR и TUV Rheinland eyesafe.

Swift Edge может похвастаться 4K OLED-дисплеем и тонкими рамками, обеспечивающими соотношение экрана к корпусу 92%. Acer

Для онлайн-встреч используется фирменная веб-камера с разрешением 1080p и функцией шумоподавления для качественного изображения в условиях низкой освещенности. При этом Acer использует искусственный интеллект для улучшения качества голосовых чатов.

Внутри прочного корпуса из магниевого/алюминиевого сплава находится процессор AMD Ryzen 7 6800 U с восемью ядрами Zen 3+ и тактовой частотой до 4,7 ГГц. В ноутбуке установлено 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и SSD накопитель емкостью 1 ТБ. Так что этот легкий портативный компьютер должен без проблем справиться с большинством различных задач и приложений. За графику отвечает интегрированный графический процессор.

Swift Edge предлагается с вычислительной мощностью AMD Ryzen Pro 6000 серии, с интеграцией чипа безопасности Microsoft Pluton. Acer

По заявлению компании, "Swift Edge является одним из самых безопасных устройств с Windows 11, доступных в настоящее время. Он оснащен встроенным чипом безопасности Microsoft Pluton, который помогает защитить конфиденциальную информацию от атак, а также сохранить биометрические данные пользователя на аппаратном уровне".

Что касается других характеристик, аккумулятор ноутбука, как утверждается, обеспечивает время автономной работы до 10,5 часов, скоростной Wi-Fi 6E отлично справится с потоковой передачей 4K. На корпусе предусмотрены HDMI 2.1, а также два порта USB-C с поддержкой быстрой зарядки и два порта USB Type-A.

Swift Edge весит всего 1,17 кг и выполнен из магниево-алюминиевого сплава. Acer

Swift Edge поступит в продажу в этом месяце. Цены на него начинаются от 1499 долларов США.

Страница продукта: Swift Edge (SFA16-41)

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https://www.acer.com/us-en/laptops/swift/swift-edge