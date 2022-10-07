Передовые робототехнические компании опубликовали открытое письмо, в котором обязались не использовать свои машины в качестве оружия

По мере того, как роботы Boston Dynamics и им подобные находят все более широкое применение, в обществе растет обеспокоенность по поводу их неправомерного использования. Пытаясь предотвратить распространение роботов-убийц в обществе, группа компаний-производителей робототехники опубликовала открытое письмо, в котором обязалась не использовать оружие в своих устройствах и обратилась к пользователям с просьбой поступать так же.

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Передовые робототехнические компании опубликовали открытое письмо, в котором обязались не использовать свои машины в качестве оружия. Boston Dynamics Идея о том, что автономные машины могут быть использованы для нанесения вреда, не является чем-то новым, однако по мере расширения доступа к высокопроизводительным технологиям мы видим, что эти опасения начинают носить все более массовый характер. Многие лидеры в области искусственного интеллекта и робототехники обращались в ООН с просьбой запретить разработку подобных механизмов. Такие движения получают все большее распространение, поскольку все больше компаний и организаций присоединяются к этой инициативе.

В октябре прошлого года компания Ghost Robotics продемонстрировала роботизированную собаку со снайперской винтовкой на спине. Еще одно видео, растиражированное в социальных сетях в начале этого года, показало четвероногого робота, вооруженного штурмовой винтовкой и стреляющего по мишеням на полигоне. Впрочем, достоверность второго ролика остается под вопросом, но смысл от этого не меняется: роботизированные собаки в сочетании со смертоносным оружием — это довольно опасная перспектива.

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Сегодня такие компании как Agility Robotics, ANYbotics, Boston Dynamics, Clearpath Robotics, Open Robotics и Unitree Robotics выразили большую тревогу относительно этих возможностей. В открытом письме, адресованном всей мировой индустрии, эксперты отметили растущую доступность и дешевизну современных коммерческих биороботов, а также потенциальную возможность их неправомерного использования.

"Неблагонадежные личности могут использовать их для нарушения гражданских прав или для угроз, причинения ущерба или запугивания других людей", - отмечается в послании. "Одной из областей, вызывающих особую озабоченность, является создание новых видов оружия. Мы считаем, что вооружение роботов, которые управляются дистанционно или автономно, легкодоступных для широких слоев населения и способных проникать практически в любые места, где живут и работают люди, сопряжено с новыми рисками и серьезными этическими проблемам".

Далее в документе содержится обязательство группы не использовать своих роботов в военных целях и не поощрять в этом других. Авторы письма призывают всех политиков и потребителей содействовать безопасному использованию роботов. Кроме того, к документу прилагается план по "тщательной оценке намерений своих клиентов в отношении их продукции и работе над технологическими решениями для снижения рисков применения роботов в качестве оружия".

"Мы уверены, что преимущества таких разработок для человечества в значительной степени превосходят риски их неправомерного использования. Поэтому мы с оптимизмом смотрим в светлое будущее, в котором люди и роботы будут трудиться плечом к плечу над решением сложных международных проблем ", - говорится в заключении письма.

Источники: Boston Dynamics, Journal Newatlas

1. (https://newatlas.com/robotics/boston-dynamics-open-letter-weaponized-robots/)

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2. (https://www.bostondynamics.com/resources/blog/ethical-approach-mobile-robots-our-communities)