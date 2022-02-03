Действительно ли такие меры необходимы? Министерство внутренней безопасности США считает, что они абсолютно оправданы.

Американская юго-западная граница вскоре может стать территорией автономного патрулирования роботами. Министерство национальной безопасности США (МНБ) объявило, что рассмотрит возможность размещения на этой территории автономных собак-роботов, говорится в пресс-релизе ведомства.

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Если эти машины кажутся вам знакомыми, то это потому, что о них неоднократно писали еще в прошлом году, но тогда у них на спине были снайперские винтовки.

Собака-робот, работающая рядом с квадроциклами на юго-западе США Photo: Courtesy Ghost Robotics.

Роботы-собаки, разработаны для погранично-таможенной службы США

Согласно пресс-релизу, Automated Ground Surveillance Vehicles, или роботы-собаки, были специально сконструированы отделом исследований и разработок DHS, Управлением науки и технологий (S&T), в сотрудничестве с компанией Ghost Robotics, занимающейся передовой робототехникой, для таможенно-пограничной служба США (CBP).

Собака-робот и боец погранично-таможенной службы США Photo: Courtesy Ghost Robotics

Гэвин Кеннелли, директор по продуктам Ghost Robotics, сказал, что собака-робот была выведена именно для тех видов работ, на которых специализируется CBP: "Это крепкий, четвероногий робот. Он преодолевает все типы естественной местности, включая песок, камни и горы, а также построенные человеком объекты, например, лестницы. Вот почему вам нужны ноги, а не гусеницы".

Собака-робот обучается подниматься и спускаться по холмистой местности. Photo: Courtesy Ghost Robotics.

В итоге получилась высокоточная машина весом около 100 фунтов (45 кг), которую можно легко увязать с возможностями искусственного интеллекта, уже используемыми на поле боя в боевых дронах и другой современной военной технике. Остается открытым вопрос, а действительно ли такие меры необходимы.

Собака-робот демонстрирует свои возможности во время испытаний в Лортоне, штат Вирджиния. Photo: Courtesy Ghost Robotics

Необходимые меры

По мнению Министерства внутренней безопасности, такие меры абсолютно оправданы. "Кроме обычной криминальной деятельности на границе возможна контрабанда людей, наркотиков, огнестрельного оружия, включая оружие массового поражения", - объясняет агент Бретт Беккер из команды инновационных разработок CBP.

К собаке-роботу можно прикрепить видеокамеру или пакет датчиков (так называемый "полезный груз"). Photo: Courtesy Ghost Robotics.

"Эти действия могут осуществляться кем угодно от отдельных граждан до транснациональных преступных организаций, террористов или агентов враждебно настроенных правительств и так далее".

Беккер добавил, что пограничным службам и офицерам приходится иметь дело с пересеченной местностью, повышенной влажностью и высокой температурой, а также с агрессивными лицами, готовыми в любой момент причинить вред. Руководитель программы S&T Бренда Лонг объяснила, что новые собаки-роботы обладают высокой степенью адаптации к условиям миссии, что делает их идеальным вариантом для службы пограничного контроля.

Болотный пес. 5 миль автономного патрулирования периметра базы в Tyndall USAF затем подзарядка и снова на службу, 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Ghost Robotics



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Источники:

https://www.ghostrobotics.io/

https://www.dhs.gov/science-and-technology/news/02/01/feature-article-robot-dogs-take-another-step-towards-deployment