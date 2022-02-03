Американская юго-западная граница вскоре может стать территорией автономного патрулирования роботами. Министерство национальной безопасности США (МНБ) объявило, что рассмотрит возможность размещения на этой территории автономных собак-роботов, говорится в пресс-релизе ведомства.
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Если эти машины кажутся вам знакомыми, то это потому, что о них неоднократно писали еще в прошлом году, но тогда у них на спине были снайперские винтовки.
Роботы-собаки, разработаны для погранично-таможенной службы США
Согласно пресс-релизу, Automated Ground Surveillance Vehicles, или роботы-собаки, были специально сконструированы отделом исследований и разработок DHS, Управлением науки и технологий (S&T), в сотрудничестве с компанией Ghost Robotics, занимающейся передовой робототехникой, для таможенно-пограничной служба США (CBP).
Гэвин Кеннелли, директор по продуктам Ghost Robotics, сказал, что собака-робот была выведена именно для тех видов работ, на которых специализируется CBP: "Это крепкий, четвероногий робот. Он преодолевает все типы естественной местности, включая песок, камни и горы, а также построенные человеком объекты, например, лестницы. Вот почему вам нужны ноги, а не гусеницы".
В итоге получилась высокоточная машина весом около 100 фунтов (45 кг), которую можно легко увязать с возможностями искусственного интеллекта, уже используемыми на поле боя в боевых дронах и другой современной военной технике. Остается открытым вопрос, а действительно ли такие меры необходимы.
Необходимые меры
По мнению Министерства внутренней безопасности, такие меры абсолютно оправданы. "Кроме обычной криминальной деятельности на границе возможна контрабанда людей, наркотиков, огнестрельного оружия, включая оружие массового поражения", - объясняет агент Бретт Беккер из команды инновационных разработок CBP.
"Эти действия могут осуществляться кем угодно от отдельных граждан до транснациональных преступных организаций, террористов или агентов враждебно настроенных правительств и так далее".
Беккер добавил, что пограничным службам и офицерам приходится иметь дело с пересеченной местностью, повышенной влажностью и высокой температурой, а также с агрессивными лицами, готовыми в любой момент причинить вред. Руководитель программы S&T Бренда Лонг объяснила, что новые собаки-роботы обладают высокой степенью адаптации к условиям миссии, что делает их идеальным вариантом для службы пограничного контроля.
Болотный пес. 5 миль автономного патрулирования периметра базы в Tyndall USAF затем подзарядка и снова на службу, 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Ghost Robotics
Источники:
https://www.ghostrobotics.io/
https://www.dhs.gov/science-and-technology/news/02/01/feature-article-robot-dogs-take-another-step-towards-deployment