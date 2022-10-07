Огромный астероид упавший на Землю 66 миллионов лет назад, вызвал продолжительные землетрясения и глобальное цунами, которое разрушило морское дно за тысячи километров от места падения. Это привело к гибели почти всех динозавров и примерно три четверти видов растений и животных планеты.

Один из самых катастрофических дней на планете Земля произошел около 66 миллионов лет назад, когда огромный астероид врезался в нашу планету и уничтожил большую часть жизни, включая динозавров. Теперь пара новых исследований представила новые доказательства того, что именно произошло на Земле, поскольку в результате столкновения возникли огромные цунами высотой почти в милю и мегаземлетрясения, которые гремели в течение нескольких месяцев после этого.

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Изображение астероида, направляющегося к Земле, похожего на тот, что убил динозавров. Depositphotos

Меловой период внезапно оборвался, когда астероид (или рой астероидов, или, возможно, фрагмент кометы) диаметром около 10 км врезался в полуостров Юкатан в Мексике. Известно, что это вызвало каскад экологических катастроф, включая землетрясения, цунами, извержения вулканов и лесные пожары по всему миру. Океаны стали слишком кислыми для обитания большинства живых организмов. В атмосферу было выброшено огромное количество пыли и камней, которые закрыли Солнце на целых 18 месяцев. Это нарушило фотосинтез, убило растения и привело к разрушению пищевых цепочек.

В конечном итоге, это событие привело к гибели примерно 3/4 всей жизни на Земле, в первую очередь динозавров, а также около 93% млекопитающих и большинства морских обитателей. Все чаще ученые находят отдельные свидетельства того, что произошло сразу после столкновения. В том числе массовые захоронения рыб, которые были выброшены из воды и задохнулись в дожде из расплавленных минералов. Два последних исследования обнаружили еще несколько доказательств последовавших катаклизмов.

Супер-цунами

В ходе первого исследования, проведенного учеными из Мичиганского университета, учёные смоделировали глобальные цунами, последовавшие за столкновением, и проанализировали геологические данные из 120 районов по всему миру.

Изображение сделанное в одной из симуляций, демонстрирующее различия в высоте волн в процессе распространения цунами по земному шару после удара. Range et al. in AGU Advances, 2022

Симуляция была построена на данных предыдущих исследований - она представляла собой модель астероида диаметром 14 км, движущегося на скорости 43 200 км/ч. Он врезался в гранитную кору, покрытую толстым слоем осадочных пород и мелководным океаном. Таким образом, команда произвела расчет волн, образовавшихся в течение нескольких минут и часов после столкновения.

В течение первых трех минут из выброшенного материала образовалась стена воды высотой 4,5 км, которая обрушилась на сушу. Через десять минут после удара по океану начало распространяться кольцеобразное цунами высотой 1,5 км.

Через час цунами миновав Мексиканский залив, распространилось по северной части Атлантического океана, а через четыре часа достигло Тихого океана. Примерно через сутки волны обогнули земной шар, пересекая Тихий океан с востока и Атлантику с запада, и встретились в Индийском океане.

Эти симуляции были подкреплены анализом геологических данных. Команда изучила осадочные породы, отложившиеся вокруг рубежа К-Pg экстинкции конца мелового периода. Эксперты обнаружили большое количество участков с прерывистыми границами в северной части Атлантического и южной части Тихого океанов, что указывает на то, что цунами сильнее всего ударили именно по этим районам. И наоборот, в южной части Атлантического, северной части Тихого и Индийского океанов было меньше всего прерванных границ.

"Это цунами было достаточно сильным, чтобы нарушить и размыть отложения в океанических бассейнах половины земного шара, оставив либо разрывы в осадочных породах, либо нагромождение более древних материалов", - считает Молли Рэндж, ведущий автор исследования.

Мегаземлетрясение

Отложение сферул, найденное на острове Горгонилла, Колумбия. Hermann Bermudez

Авторы второго исследования приводят доказательства мощного землетрясения, которое сотрясало планету в течение нескольких недель и возможно даже месяцев после первого толчка. Геолог Герман Бермудес подробно изучил скальные породы в Колумбии, Мексике и США, которые сохранили границу (K-Pg) мелового и палеогенового периодов.

Так, на острове Горгонилла (Колумбия), расположенном примерно в 3 000 км (1 865 миль) к юго-западу от места столкновения, ученый обнаружил, что слои грязи и песчаника имеют признаки мягкой деформации. Он объясняет это колебаниями, вызванными землетрясениями сразу после столкновения.

В то же время были получены факты, подтверждающие, длительную периодичность подземных толчков. В районе границ K-Pg ученыей обнаружил слой сферул - крошечных стеклянных шариков, свидетельствующих о столкновении с астероидом. Тепло и давление от удара плавят и рассеивают материал коры в атмосферу, где он выпадает обратно в виде стеклянных частиц.

Для формирования этого слоя сферул на острове Горгонилла потребовались бы недели или даже месяцы, поскольку он должен был постепенно осесть на дно океана на глубину около 2 км. Вместе с тем, в этом слое было много разломов и деформаций, что указывает на то, что землетрясения продолжали сотрясать землю в течение длительного времени после столкновения.

На участках в США Бермудес обнаружил аналогичные разломы и трещины, которые, вероятно, возникли в результате сильнейшего землетрясения, а на участках в Мексике - признаки ликвации, которая возникает, когда в результате сильного сотрясения водянистая грязь становится более похожей на жидкость.

Бермудес подсчитал, что в результате этих землетрясений высвободилось около 10^23 джоулей энергии. Это примерно в 50 000 раз больше энергии, чем при землетрясении магнитудой 9,1, которое произошло в Индийском океане в 2004 году.

В совокупности эти два исследования помогают раскрыть более яркие подробности того поистине катастрофического дня, произошедшего около 66 миллионов лет назад.

Исследование по проблемам цунами было опубликовано в журнале AGU Advances, а Бермудес представит свои заключения касательно мега-землетрясения на заседании Geological Society of America (GSA) в октябре. Участники проекта рассказывают о своей работе в видеоролике ниже.



Астероид, убивший динозавров, вызвал глобальные цунами

Источники: University of Michigan, GSA

1. (https://www.geosociety.org/GSA/News/pr/2022/22-54.aspx)

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2. (https://news.umich.edu/dinosaur-killing-asteroid-triggered-global-tsunami-that-scoured-seafloor-thousands-of-miles-from-impact-site/)