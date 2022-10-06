Во время предполетной подготовки произошел небольшой инцидент, который задержал запуск миссии

Миссия SpaceX Crew-5 стартовала ровно в полдень по восточному времени со стартовой площадки 39A Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида, США. Полет на орбиту занял 12 минут и проходил со скоростью, превышающей скорость звука.

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Запуск ракеты SpaceX Crew-5 Endurance.

Экипаж корабля Dragon

В состав экипажа корабля Crew-5 вошли: космонавт Роскосмоса Анна Кикина, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коичи Ваката и астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада. Они должны пристыковаться к Международной космической станции 6 октября 2022 года в 16:57 по восточному времени, примерно через 29 часов после запуска.

Предстартовая подготовка

В течение нескольких часов NASA вело трансляцию пусковых мероприятий, пока экипаж готовился к запуску, и ожидал, пока будут выполнены последние предполетные тесты. Наземные команды проверили состояние плавучей платформы Just Read the Instructions для возвращения ракеты-носителя Falcon 9.

Проблемы во время предстартовой подготовки

В ходе подготовки к запуску команды SpaceX выполнили замену привода управления вектором тяги на одном из девяти двигателей Merlin. Кроме того, они устранили небольшую утечку в системе пожаротушения внутри капсулы Dragon. Обе проблемы были обнаружены во время предстартовых испытаний и устранены в кротчайшие сроки.

Экипаж миссии SpaceX Crew-5 NASA

Метеорологи из 45-й метеорологической эскадрильи Космических сил США предсказали 90% вероятность благоприятной погоды. В социальных сетях была открыта прямая линия, где официальные лица NASA и члены наземной команды SpaceX отвечали на вопросы тысяч людей, наблюдавших за запуском в прямом эфире на NASA TV и YouTube.

Один единственный волосок едва не остановил миссию

Команды, которые проверяют астронавтов и системы в капсуле Dragon, называются "группами закрытия". Они устанавливают линии жизнеобеспечения, которые соединяют астронавта с системами кислорода, подогрева и охлаждения. После окончания работы специалисты проверили герметичность и покинули модуль. После чего, была проведена общая проверка поверхности модуля и уплотнений на люке. Во время проведения тестов на герметичность прозвучал аварийный сигнал. Система зафиксировала в уплотнении посторонний предмет. Люк снова открыли и после тщательной проверки обнаружили между уплотнителями застрявший волос. Волос был удален, уплотнитель очищен, люк загерметизирован. Вся операция заняла около двадцати, после чего обратный отсчет возобновился.

В 11:50 утра была загружена последняя порция топлива второй ступени, и ровно в полдень SpaceX Crew-5 Endurance поднялся в небо и направился к международной космической станции.

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Источники: NASA, Journal Interesting Engineering, Spacex.

1. (https://www.spacex.com/vehicles/dragon/)

2. (https://blogs.nasa.gov/crew-5/2022/10/05/crew-dragon-reaches-orbit-news-conference-at-130-p-m-edt/)

3. (https://interestingengineering.com/science/crew-5-takes-off-on-time-with-a-hairs-breadth-scare-just-for-good-measure)