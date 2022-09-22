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"Роскосмос" отправил к МКС на космическом корабле "К.Э. Циолковский" двух россиян и американца
Астронавт NASA впервые отправился в полет на российской ракете с момента начала СВО на Украине начавшейся 24 февраля
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Вчера российские космонавты и американец отправились на борту ракеты-носителя "Союз-2.1а" на Международную космическую станцию. Это произошло, несмотря на напряженные отношения между двумя странами, связанными с СВО на Украине.

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Космический корабль "Союз-2.1а " в момент запуска

Миссия взлетела с космодрома Байконур в Казахстане в 9:54 утра EDT (13:54 GMT) в среду, 21 сентября. Экипаж, в состав которого вошли россияне Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин представитель NASA Фрэнк Рубио пристыковался к МКС четыре часа спустя.

Россия отправила на МКС американского астронавта

Запуск в прямом эфире транслировался как Роскосмосом, так и NASA, что стало редким примером сотрудничества России и США за последнее время. Вскоре после запуска специалисты сообщили, что экипаж "чувствует себя хорошо".

Трое исследователей проведут на борту МКС около шести месяцев. Они присоединились к трем российским космонавтам, трем астронавтам США и одному астронавту Европейского космического агентства из Италии. Рубио стал первым американским астронавтом, отправившимся на МКС на российской ракете "Союз" с момента начала СВО на Украине.

Саманта Кристофоретти, первая женщина Итальянского космического агентства, поделилась в Твиттере изображением, на котором показан вид с МКС на ракету "Союз", стартующую к орбитальной станции. "С нетерпением жду возможности поприветствовать Сергея, Дмитрия и Фрэнка в их новом доме", - написала она.

SpaceX планирует запустить российского космонавта

Российский космонавт-испытатель Анна Кикина также вскоре отправится на МКС в составе экипажа Crew-5 компании SpaceX, запуск которого запланирован на 3 октября. Анна станет первой россиянкой, совершившей полет на борту ракеты SpaceX с тех пор, как компания начала запускать экипажные миссии в мае 2020 года.

Недавно глава Роскосмоса Юрий Борисов объявил, о решении России выйти из проекта МКС. Однако перед этим корпорация намерена выполнить свои контрактные обязательства, которые рассчитаны до конца 2024 года. В свою очередь, NASA объявило, что продлит работу МКС до 2030 года.


МКС разделена на две части: американский и российский орбитальные сегменты. В настоящее время орбитальная станция работает на российской двигательной установке, в то время как американский сегмент снабжает МКС электроэнергией и поддерживает системы жизнеобеспечения.

Недавно Роскосмос представил модель своей новой орбитальной станции, находящейся в разработке. Правда, некоторые западные космические аналитики утверждают, что этот проект не удастся реализовать из-за продолжающихся санкций против российской космической промышленности. Несмотря на то, что NASA намерено поддерживать МКС на орбите примерно до 2030 года, агентство также занимается финансированием частных проектов орбитальных станций, включая Orbital Reef Джеффа Безоса.

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Источники: Роскосмос, NASA
1. (https://www.roscosmos.ru/38263/)
2. (https://twitter.com/NASA_Johnson/status/1572595192871657473)

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