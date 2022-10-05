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Астрономы представили уникальные снимки телескопа Джеймса Уэбба и рентгеновской обсерватории Чандра
В NASA отметили, что Джеймс Уэбб был разработан для совместной работы со многими другими телескопами как в космосе, так и на земле.
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NASA опубликовало новые версии захватывающих изображений, сделанных James Webb Space Telescope.

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Ученые американского космического агентства объединили данные с James Webb и рентгеновской обсерватории Chandra X-ray Observatory" представив во вторник, 4 октября, новые изображения.

Исходное изображение галактики Джеймса Уэбба (слева) и обновленный вариант (справа). NASA

Среди новых кадров - обновленные версии первого набора полноцветных изображений Уэбба, включая снимки скопления галактик SMACS 0723, Квинтета Стефана, туманности Карина и галактики Колесо Телеги. В заявлении космического агентства говорится, что James Webb "предназначен для совместной работы со многими другими телескопами NASA, а также с различным оборудованием как в космосе, так и на Земле".

Chandra показала невидимые детали изображений James Webb

Объединив рентгеновские данные Chandra с инфракрасными данными James Webb, специалисты NASA показали, "насколько усиливается потенциал каждого из телескопов при совместном использовании". Полученные данные помогли обнаружить новую, ранее невидимую информацию, недоступную для обсерватории James Webb.

Обновленное изображение скопления галактик SMACS 0723 подсвечивает новые детали синим цветом. Источник: NASA/CXC/SAO; ИК (Спитцер): NASA/CXC/SOA; IR (Spiеtzer): NASA/JPL-Caltekh; IR (Webb): NASA/ESA/CSA/STScI 

Так, например, на первом в истории научном снимке скопление галактик SMACS 0723, полученном Джеймсом Уэббом, данные с Чандры (синим цветом) указывают на газ с температурой в десятки миллионов градусов и общей массой, примерно в 100 триллионов раз превышающей массу нашего Солнца.

Комбинированное фотоизображение туманности Карина. Source: NASA/CXC/SAO; IR (Spitzer): NASA/JPL-Caltech; IR (Webb): NASA/CXC/SAO; ИК (Спитцер): NASA/JPL-Caltech; ИК (Webb): NASA/ESA/CSA/STS

Что же касается туманности Карина, то в NASA считают, что "рассеянное рентгеновское излучение (в верхней половине снимка), скорее всего, исходит от горячего газа трех самых горячих и массивных звезд этого кластера. Все они находятся вне поля зрения снимка Вебба".

Обновленное изображение группы из пяти галактик квинтета Стефана. Source: NASA/CXC/SAO; IR (Spitzer): NASA/JPL-Caltech; IR (Webb): NASA/CXC/SAO; ИК (Спитцер): NASA/JPL-Caltech; ИК (Webb): NASA/ESA/CSA/STScI 

Данные Чандры на изображении квинтета Стефана зафиксировали ударную волну, вызванную столкновением двух галактик со скоростью около 3 миллионов км в час. Как сообщает NASA, ударная волна нагревает окружающий газ до десятков миллионов градусов. На обновленном снимке галактики Колесо Телеги синие и фиолетовые рентгеновские лучи указывают на перегретый газ, нейтронные и взорвавшиеся звезды, а также черные дыры, удаляющиеся от соседних звезд.

Новая версия изображения галактики Колесо Телеги. Source: NASA/CXC/SAO; IR (Spitzer): NASA/JPL-Caltech; IR (Webb): NASA/CXC/SAO; ИК (Спитцер): NASA/JPL-Caltech; ИК (Webb): NASA/ESA/CSA/STScI

Объединяя потенциал Chandra и James Webb

Чандра — это космическая обсерватория, запущенная в 1999 году. Она использует высокочувствительный рентгеновский телескоп, спектрометр и камеру высокого разрешения для съемки рентгеновского излучения, в то время как Джеймс Уэбб с помощью своих мощнейших приборов ведет наблюдения в инфракрасном спектре.

В отдельном пресс-релизе Чарли Аткинсон, главный инженер космического телескопа Джеймса Уэбба в компании Northrop Grumman, отметил: И Чандра, и Уэбб выходят за рамки того, что считалось возможным. Эти потрясающие фотографии, полученные с обоих обсерваторий, дополняют друг друга, раскрывая новые невероятные детали и еще больше раздвигая границы нашего понимания космоса".

Источники: NASA, Northrop Grumman Corporation, Journal Interesting Engineering

1. (https://interestingengineering.com/science/chandra-x-ray-james-webb-images)

2. (https://chandra.si.edu/photo/2022/chandrawebb/?linkId=184290891)

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3 .(https://news.northropgrumman.com/news/releases/northrop-grumman-built-james-webb-space-telescope-and-chandra-x-ray-observatory-help-scientists-see-the-universe-in-new-ways)

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