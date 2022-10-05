Apple придется использовать стандарт USB-C для зарядки iPhone, чтобы сэкономить деньги потребителей.

Европейский парламент принял решение заставить компанию Apple Inc. адаптировать свои продукты к стандартному зарядному устройству USB-C. В случае с Apple это касается и iPhone.

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USB-C и порт для смартфонов. USB-C

За это решение проголосовало подавляющее большинство

В общей сложности 602 законодателя проголосовали "за", 13 были против, а восемь воздержались. В июне 2022 года между комиссией и 27 странами Европейского союза была заключена предварительная сделка, которая должна быть окончательно одобрена странами-членами ЕС. Это приведет к тому, что правила будут записаны в закон в начале 2023 года.

Алекс Агиус Салиба, ведущий представитель Европейского парламента на переговорах, во время обсуждения окончательного предложения в Страсбурге во вторник продемонстрировал целую груду адаптеров питания. "Мы заменяем эту кучу зарядных устройств, - заявил он о переплетении множества проводов и коробок, - только одним устройством", - он показал на кабель USB-C.

Apple уже внедряет технологию

Вначале Apple была возмущена этим решением, заявив, что оно приведет к сокращению инноваций. Но в настоящее время компания уже тестирует будущие модели iPhone, в которых проприетарный порт для зарядки Lightning заменен на стандартный разъем USB-C. Современные ноутбуки Apple и модели iPad Pro уже используют этот разъем, как и большинство популярных смартфонов Android.

Согласно предлагаемым правилам, все телефоны и планшеты, продаваемые в Европе, должны будут соответствовать этим требованиям к осени 2024 года. Ноутбукам потребуется больше времени для перехода. Комиссия получит возможность и в будущем устанавливать стандарты для беспроводных зарядок.

Разъем USB-C. USB-C

Предложение было выдвинуто около года назад

Впервые этот законопроект был представлен Европейской комиссией в прошлом году. Его общая цель - сократить количество экологических отходов и сэкономить потребителям примерно 250 миллионов евро (247 миллионов долларов США) в год. Как заявила во вторник исполнительный вице-президент Комиссии Маргрете Вестагер, выступая в парламенте, "потребителям не придется покупать для каждого прибора разные зарядные устройства".

"Единое зарядное устройство упростит жизнь европейцев", - сказала Вестагер. "Больше не будет устаревших зарядных устройств, скапливающихся в ящиках, что снизит расходы европейцев".

Будущее разъемов питания

Это предложение будет согласовано с появлением новых разъемов питания USB-C, которые сейчас разрабатываются многими компаниями по всему миру. Использование USB-C в качестве разъема для питания многих бытовых устройств, таких как будильники, лампы, тостеры и блендеры. Это предложение как нельзя лучше подходит для создания разъёма питания для всей электроники как более простого, эффективного и безопасного способа подачи энергии к огромному количеству электронных устройств в нашем мире.

Кроме того, дополнительное преимущество заключается в том, что устройства могут легко "общаться" друг с другом в рамках интернета вещей (IoT). Эта технология быстро развивается и позволяет создавать "умные" устройства из всех наших больших и малых бытовых приборов. Стандарт USB-C также является стандартом для IoT и небольших компьютерных систем, которые используются в промышленности, транспорте и медицине.

Принятие этой технологии имеет далеко идущие последствия, когда мы оставим в прошлом электрические вилки в пользу более простых, безопасных и энергоэффективных разъемов USB.

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Источники: Blumberg, Journal Interesting Engineering

(https://lindeal.com/business/bloomberg-istoriya-sozdaniya-i-uspekha-blumberg)

(https://interestingengineering.com/innovation/the-eu-parliament-votes-to-require-apple-to-use-usb-c-for-charging)