BentiX — карманная версия доступного подводного дрона за $999

Несмотря на то, что стоимость небольших подводных дронов не так высока, как у полноценных промышленных ROV (дистанционно управляемых аппаратов), их цена может доходить до нескольких тысяч долларов. Новый беспилотный подводный аппарат BentiX предназначен для других целей, и его можно приобрести всего за 999 долларов США.

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Подводный дрон BentiX в настоящее время продается через Kickstarter. BentiX

В настоящее время BentiX является участником кампании на Kickstarter. Он был разработан французским студентом военно-морской инженерии Николя Бораччино. Конечно, его можно оснастить датчиками или какими-либо другими инструментами, но он рассчитан на обычных людей, которые просто хотят понаблюдать за подводным миром.

Нынешний прототип имеет 3D-печатный корпус, изготовленный из полностью перерабатываемого прочного полимера. Его длина составляет всего 300 мм, ширина 250 мм, высота 150 мм, а заявленный вес составляет 5 кг.

Прототип беспилотника BentiX и дистанционный пульт управления с джойстиком. BentiX

Как и большинство других подводных дронов, BentiX соединен электрическим тросом с расположенным на поверхности пультом управления в виде джойстика. Пользователь управляет дроном в режиме реального времени с помощью этого пульта, ориентируясь на экран, на котором отображается видео с бортовой камеры, оснащенной прожектором. Используя четыре электрических привода (два вертикальных и два горизонтальных), дрон может двигаться вверх и вниз, вперед и назад, а также влево и вправо.

Несмотря на то, что прототип не имеет достаточно серьезных характеристик, планируется, что коммерческая модель будет снимать видео в формате 4K/30fps, максимальная глубина погружения составит 100 м, максимальная скорость движения - 2 метра в секунду, а время работы на 1,5-часовой зарядке литиевой батареи емкостью 29,7 Ач/12 В составит около трех часов.

Предполагается, что BentiX в ближайшее время будет запущен в производство. А если вы внесете залог в размере 1 000 евро, то получите его вместе с пультом дистанционного управления, тросом и зарядным устройством - как уже упоминалось, в пересчете на американские деньги это составит около 999 долларов США. Потенциальные покупатели могут также обратить внимание на подводный дрон Dory от Chasing Innovation за $599, правда он снимает в формате 1080p и опускается только на 15 метров. Время его работы составляет 1 час.

Работу BentiX можно увидеть в действии на видео ниже.

BentiX - карманный вариант подводного дрона

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Источник: Kickstarter, Journal New Atlas

1. (https://newatlas.com/drones/dory-underwater-drone/)

2. (https://newatlas.com/drones/bentix-underwater-drone/)

3. (https://www.kickstarter.com/projects/bentix/bentix-the-pocket-version-of-underwater-drone?)