Испытания частной космической компании SpinLaunch продемонстрировали жизнеспособность безракетной доставки в космос некоторых компонентов космических аппаратов

Американский стартап SpinLaunch - компания по развитию космических полётов, работающая над технологиями безракетных запусков - только что прошла масштабное испытание.

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В ходе испытаний компания запустила в небо полезную нагрузку NASA, а затем вернула ее на Землю и изучила состояние оборудования. Во время выполнения тестовых заданий полезная нагрузка вращалась в суборбитальном ускорителе со скоростью около 8000 км/ч и ускорением до 10 000 g.

Суборбитальный ускоритель SpinLaunch. Source: SpinLaunch / Twitter

Это испытание стало 10-м успешным запуском компании и было произведено 27 сентября с космодрома America в Нью-Мексико. Цель испытания - определить, смогут ли научные грузы и спутники выдержать стрессовые нагрузки, связанные с процедурой запуска.

В заявлении для прессы SpinLaunch сообщила, - "Последний полет продемонстрировал, что используемые компоненты спутника по своей природе соответствуют условиям запуска".

SpinLaunch запускает в небо полезную нагрузку NASA

Ранее в этом году NASA объявило о подписании контракта Space Act Agreement на тестирование технологии SpinLaunch путем запуска полезной нагрузки с помощью кинетической системы компании.

Полезная нагрузка NASA была специально разработана для сбора важных данных во время полета. Она включала гироскоп, магнитометр, два акселерометра, датчики температуры и влажности.

"Десятые летные испытания представляют собой переломный момент для компании SpinLaunch. Сегодня мы предоставляем возможность использовать систему суборбитального ускорителя нашим клиентам, стратегическим партнерам и исследовательским группам", - рассказывает Джонатан Яни, основатель и генеральный директор компании SpinLaunch. "Полученные в ходе летных испытаний данные и выводы будут бесценны как для SpinLaunch, (поскольку мы продолжаем разработку системы Orbital Launch), так и для наших клиентов, которые надеются, что мы предоставим для них недорогой, высококачественный и устойчивый доступ в космос".

Масштабное сокращение инфраструктуры

Кинетическая система запуска разрабатывается с 2015 года, а первое летное испытание SpinLaunch состоялось в ноябре 2021 года. Суборбитальный ускоритель массы диаметром 33 метра является прототипом полноразмерного 100-метрового орбитального стартового комплекса, который компания планирует подготовить к оперативным запускам уже к 2026 году.

Обе системы представляют собой дисковые ускорители, приводимые в движение электроприводом. Они используют механический манипулятор для перемещения полезной нагрузки, достигая невероятно высоких скоростей - до 8000 км/ч. После чего полезный груз выводится через стартовую трубу прямиком в космическое пространство.

Частная космическая компания утверждает, что ее метод будет намного дешевле, поскольку он позволяет сэкономить до 70 процентов топлива и инфраструктуры по сравнению с традиционными запусками ракет. Кроме того, он более экологичен, так как использует только небольшой ракетный двигатель для финального вывода на орбиту.

Источники: Journal Interesting Engineering, SpinLaunch

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1. (https://interestingengineering.com/innovation/spinlaunch-catapulted-a-nasa-payload)

2. (https://www.businesswire.com/news/home/20221003005340/en/SpinLaunch-Completes-Milestone-Flight-Test-10---Launching-Payloads-from-NASA-Airbus-U.S.-Cornell-University-Outpost)