Специалисты SpinLaunch утверждают, что новая технология позволит на 70% сократить расходы на топливо и инфраструктуру в отличие от традиционных ракетных запусков.

Компания SpinLaunch, целью которой является доставка полезных грузов в космос с помощью современной системы центрифуг, только что привлекла 71 миллион долларов США.

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Новые средства позволит компании продолжить разработку своей системы и новой линейки космических аппаратов.

Схема полноразмерной системы орбитального запуска компании SpinLaunch. Source: SpinLaunch

Калифорнийская компания SpinLaunch 20 сентября объявила о привлечении денежных средств путем проведения раунда серии B под эгидой ATW Partners. Таким образом, в общей сложности компания привлекла 150 миллионов долларов в рамках своей попытки изменить индустрию запуска малых спутников.

Как работает технология SpinLaunch?

Система SpinLaunch использует вакуумную центрифугу для разгона аппаратов до гиперзвуковых скоростей, после чего происходит их отстрел и подъем на высоту орбиты. Далее с помощью реактивных двигателей происходит корректировка орбитального полета, в ходе которого ракеты-носители выводят на орбиту свою полезную нагрузку.

По мнению экспертов SpinLaunch, применение этого метода будет гораздо дешевле, поскольку он позволяет сократить на 70 процентов расходы на топливо и инфраструктуру по сравнению с традиционным запуском ракеты. Кроме того, такая методика является более экологичной.

"Мы разделяем цель компании реализовать весь потенциал космической экономики, разработав революционную систему запуска космических аппаратов, которая является одновременно очень дешевой и экологически устойчивой", - говорится в заявлении Вена Хсиеха, генерального партнера венчурной фирмы Kleiner Perkins, участника программы финансирования.

В настоящее время SpinLaunch уже построила уменьшенную модель своей системы запуска под названием Suborbital Accelerator на космодроме "Америка" в Нью-Мексико. Система диаметром 33 метра провела девять суборбитальных испытаний. SpinLaunch планирует провести в общей сложности 30 суборбитальных испытательных полетов.

"Миссия SpinLaunch заключается в том, чтобы обеспечить миру недорогой и устойчивый доступ в космос. Мы сделали большой шаг в этом направлении, завершив строительство нашего 33-метрового суборбитального ускорителя", - рассказывает Джонатан Яни, основатель и генеральный директор SpinLaunch, - "Устранив технические риски, мы готовим почву для строительства нашей полноразмерной системы орбитального запуска".

Компания надеется начать орбитальные запуски с помощью более крупной ракеты-носителя диаметром около 100 метров к 2026 году. Пока не сообщается, где будет построена такая установка.





SpinLaunch заключила контракт с НАСА по программе Space Act Agreement

Кроме того, SpinLaunch работает над спутниками, оптимизированными для ее пусковой системы, которая сможет выводить на орбиту до 200 кг полезной нагрузки. В их число входят платформа 12U CubeSat и спутник весом 440 фунтов.

Представители компании утверждают, что новая пусковая система рассчитана на проведение до 10 запусков в день и 2 000 в год. Это позволит удовлетворить растущий спрос на пусковые услуги в будущем. Для сравнения, SpaceX планирует осуществить в этом году рекордные 52 запуска.

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Источники: компания SpinLaunch, сервис Youtube

1. (https://www.spinlaunch.com/in-the-news)

2. (https://www.youtube.com/watch?v=qEVD9k2GLXk)