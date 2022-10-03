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amv212 За пост начислено вознаграждение
Конструкторы компании 3deluxe разработали экологичную суперяхту по технологии 100-летней давности
Технология называется ротор Флеттнера или турбопарус
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Многопрофильная дизайнерская компания 3deluxe представила новый концепт суперяхты с низким уровнем выбросов углекислого газа под названием FY.01.

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Компания опубликовала информацию о проекте этого судна в минувшую пятницу, и оно, несомненно, произведет большое впечатление благодаря своим экологическим характеристикам, эстетике и использованию передовых технологий.

FY.01. Роторы Флеттнера были разработаны более 100 лет назад и используют вращающиеся вертикальные трубы для преобразования энергии ветра в высокоэффективную поперечную силу

Экологичная суперяхта

"Последний концепт суперяхты от 3deluxe — это суперяхта-катамаран с двигателем Flettner Rotor, который демонстрирует преимущества этой давно забытой технологии. В результате мы представляем суперяхту с несравненной атмосферой открытой палубы и культовым дизайном. Этот концепт демонстрирует сильное и мощное доказательство интеграции экологичных технологий в дизайн суперяхт", - говорится в компании.

Роторы Флеттнера были разработаны более 100 лет назад и используют вращающиеся вертикальные трубы для преобразования энергии ветра в высокоэффективную поперечную силу. Технология основана на эффекте, называемом силой Магнуса, и за прошедшие годы она пережила мощное возрождение благодаря доступности новых материалов, которые позволили сделать ее более эффективной и жизнеспособной.

FY.01. В основе технологии лежит эффект, известный как сила Магнуса

FY.01 может работает от электроэнергии, вырабатываемой белоснежными солнечными элементами, размещенными на крышах яхты. Однако роторы Флеттнера остаются ее основным источником энергоснабжения. В зависимости от ветровой нагрузки сила, создаваемая этими системами, превосходит силу, создаваемую парусом эквивалентного размера.

Использование этой технологии приводит к значительному снижению потребления энергии и предотвращению выбросов CO2 до 40 процентов. Яхта оснащена резервной системой выработки электроэнергии в виде высокоэффективных батарей, которые способны обеспечить судно необходимой энергией в течение длительного периода времени, в случае отказа других систем.

Впечатляющий набор услуг

В дополнение к этой передовой энергетической системе, яхта может похвастаться некоторыми впечатляющими элементами. Между корпусами яхты расположен открытый бассейн, а в носовой части - эффектная площадка с костровой зоной и неглубоким бассейном с соленой водой.

FY.01. В конструкции этой супер-яхты построенной для устойчивого плавания, используется технология 100-летней давности

В верхней палубе интегрированы вертикальные оранжереи. Они будут обеспечивать свежими овощами прилегающую открытую шоу- кухню. В средней части судна расположены гостиная, комната для владельцев, крытая столовая, небольшой мини-парк и рулевая рубка.

В двух корпусах судна размещены технологии экологичного привода, корабельные батареи и топливные элементы, а также просторные апартаменты для экипажа и гостей.

3deluxe утверждает, что их новейшая яхта — это шаг вперед для всей индустрии устойчивого развития. "Знаковый статус FY.01 может стать наглядным подтверждением не только внимания будущего владельца к устойчивому развитию и инновациям, но и индустрии, находящейся на переднем крае изменения менталитета в сторону устойчивого гедонистического будущего", - сказал Бьорн Асмуссен, океанский директор 3deluxe.

В прошлом году компания уже представляла концепцию другой экологичной яхты под названием VY-01, которая ориентирована на инженерную стратегию " Природа превыше всего", направленную на максимальное использование открытых, насыщенных светом пространств.

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Источники: 3deluxe.de, Wikipedia
1. (https://www.3deluxe.de/)
2. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Турбопарус)

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#3deluxe #ротор флеттнера #суперяхта #турбопарус #устойчивое развитие
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