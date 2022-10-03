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Инженер создал роботизированную руку управляемую растением
Дэвид Боуэн, художник и изобретатель, разработал робот-манипулятор, на котором закреплено мачете. Движением робота управляет живой филодендрон
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Порой встречаются настолько странные изобретения, что они просто не могут не привлечь внимания. Именно к таким механизмам относится растение-мачете Дэвида Боуэна. Об этом в пятницу сообщило издание Designboom.

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The plant machete. David Bowen

Мачете, которым управляет растение

Дэвида Боуэн, художник и изобретатель, рассказал о своем проекте следующее: "Разработанная установка позволяет живому растению управлять мачете. Растение-мачете имеет систему управления, считывающую и использующую электрические сигналы, возникающие в живом филодендроне. В системе используется микроконтроллер с открытым исходным кодом. Он подключен к растению и регистрирует сигналы изменяющегося сопротивления на листьях растения. С помощью специального программного обеспечения эти сигналы в режиме реального времени отображаются на движения шарнирных соединений робота, удерживающего мачете. Таким образом, движения мачете определяются на основе данных, полученных от растения. По сути, растение является мозгом робота, который управляет мачете, определяя, как он размахивает, наносит удары, режет и вообще взаимодействует в пространстве".

Несмотря на то, что эта технология выглядит довольно впечатляюще, она не является такой уж новой. Многие инженеры и раньше пытались создать роботов, управляемых мозгом.

David Bowen's plant machete. David Bowen

Различные роботы с автономным управлением

В июне 2018 года ученые из Массачусетского технологического института разработали новую методику обучения роботов с помощью сигналов мозга и жестов тела. Согласно этой методике, роботы могут управляться и обучаться с помощью бессознательных импульсов мозга и интуитивных жестов рук. Команда, совершившая прорыв, разработала технологию обработки откликов мозга, называемых Error Related Potentials (ErrPs - потенциал, связанный с ошибкой), которые бессознательно возникают, когда человек замечает ошибку.

В ноябре 2020 года японские ученые создали устройство, позволяющее любому человеку мысленно управлять мини-игрушечным роботом Gundam, одним из самых популярных вымышленных боевых роботов в аниме. Исследователям удалось добиться этого благодаря устройству, напоминающему повязку на голову, которое синхронизируется с роботом и запрограммировано на передачу данных о мозговой активности в приложение, которое запускает движения робота.

David Bowen's plant machete. David Bowen

В марте 2021 года кенийские изобретатели Дэвид Гату и Мозес Киуна разработали роботизированную руку, управляемую с помощью мозговых откликов. Возможно, такое решение в будущем произведет революцию в способах взаимодействия людей с ограниченными возможностями с окружающим миром.

В декабре 2021 года группа исследователей с факультета инженерии и информационных технологий Технологического университета Сиднея создала биосенсор, который прикрепляется к коже лица и головы для регистрации электрических сигналов, передаваемых нейронами, и последующего их преобразования в инструкции для управления автономными роботизированными системами.

Безусловно, все эти изобретения взаимодействовали с сигналами мозга человека, а не растений. Боуэн не сообщает, будет ли его изобретение масштабировано для использования на людях. Тем не менее, данный проект закладывает фундамент для новых открытий в области автономного управления роботизированным организмом с помощью внешнего фактора. Это изобретение в очередной раз подчеркивает, что многие разработки в области робототехники все ближе подбираются к созданию машин, контролируемых человеком.


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Источники: Site Dwbowen.com, Journal Designboom, Journal Interesting Engineering    
1. (https://www.dwbowen.com/plant-machete)
2. (https://player.vimeo.com/video/744608966)
3. (https://interestingengineering.com/innovation/this-machete-is-controlled-by-a-plant-yielding-robotic-arm)    
4. (https://www.designboom.com/design/living-plant-machete-industrial-robot-arm-david-bowen-09-30-2022/)

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#изобретения #изобретение #растение #мачете #роботизированная рука
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