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Нейробиологи выяснили, почему некоторые пожилые люди до самой смерти сохраняют феноменальную память
Некоторые люди, так называемые "суперстарики", сохраняют исключительную память вплоть до восьмидесяти лет и даже старше
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У "суперстариков" - людей старше 80 лет с исключительными когнитивными способностями - нейроны в области мозга, отвечающей за формирование памяти, могут быть гораздо крупнее, чем обычно.

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Некоторые люди, так называемые "суперстарики", сохраняют исключительную память вплоть до восьмидесяти лет и даже старше. Lopolo/Shutterstock

С возрастом у большинства людей происходит постепенное ухудшение памяти, однако небольшая часть пожилых людей сохраняет удивительную способность помнить события давно минувших дней. Причем, такие "суперстарики" не уступают в когнитивных способностях людям, которые моложе их на 20-30 и более лет.

Одновременно с ухудшением памяти наш мозг с годами естественным образом уменьшается в размерах, однако предыдущие исследования показали, что у "суперпожилых" таких процессы протекают менее интенсивно.

Недавно эксперты выяснили, что в энторинальной коре (области мозга, участвующей в формировании памяти), "суперстариков" размеры нервных клеток значительно превосходят норму.

Тамара Гефен сотрудник Северо-Западного университета в штате Иллинойс и ее команда сделали снимки мозга шести Superagers, скончавшихся в среднем возрасте около 91 года. При жизни все шестеро принимали участие в долгосрочных исследованиях, направленных на изучение пожилых людей с уникальными когнитивными способностями.

Специалисты сравнили полученную информацию с данными семи пациентов, скончавшихся в среднем в возрасте около 89 лет, и шестерых в возрасте 49 лет. Все эти люди при жизни обладали памятью, которая считалась нормальной для их возрастной группы.

Согласно результатам исследования, средний размер нейронов энторинальной коры головного мозга у "суперстариков" был примерно на 10 процентов больше, чем у среднестатистических сверстников.

Credit: Getty Images

Продолжая эксперимент, ученые сравнили нейроны суперстариков и людей примерно на 40 лет моложе.  Даже в этом случае нейроны людей с уникальной памятью оказались крупнее в среднем на 5 процентов. Таким образом, можно предположить, что более крупные энторинальные нейроны могут способствовать исключительной памяти даже в возрасте старше 80 лет.

Помимо этого, в нейронах суперстариков наблюдалось было значительно меньше запутанных белковых сгустков, называемых "клубками тау", чем у их сверстников, скончавшихся в таком же возрасте. Известно, что аномальное накопление тау-белков является одной из причин болезни Альцгеймера

"Мы пока не знаем, почему более крупные нейроны ассоциируются с сохранением памяти, кроме того, что они более устойчивы к образованию нейрофибриллярных тау-клубков", - рассказывает Гефен. " Еще одна гипотеза заключается в том, что они более структурированы и могут генерировать более оптимальные нейрональные связи".

"В данном случае размер выборки относительно невелик, но это вполне объяснимо. Суперстарики - очень редкая группа, так что найти достаточное их количество для посмертного исследования мозга задача не из легких", - говорит она.

Как отмечает Джозеф Андреано, исследователь из Медицинской школы Гарварда, - "У суперстариков по сравнению с обычными людьми размеры различных областей мозга, связанных с познанием, также значительно отличаются. Но определить связь между размерами нейронов энторинальной коры с механизмами улучшением когнитивных способностей нам пока не удалось".

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Источники: Northwestern University in Illinois, Journal Science Focus, Journal New Scientist.
1. (https://www.brain.northwestern.edu/join/SuperAging.html)
2. (https://www.sciencefocus.com/news/superagers-have-super-sized-neurons-area-brain-memory/) 
3. (https://www.newscientist.com/article/2340560-superagers-with-sharp-memories-in-their-80s-have-larger-neurons/)

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#болезнь альцгеймера #когнитивные навыки #когнитивные способности #когнитивные функции #суперпожилые люди #суперстарики
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