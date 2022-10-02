Утверждается, что судно будет летать над водой благодаря электрической силовой установке

Компания Artemis Technologies, специализирующаяся на разработке морских скоростных паромов, представила план своего нового 100% электрического пассажирского судна EF-24.

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EF-24 является одним из многих судов с нулевым уровнем выбросов, разрабатываемых компанией Artemis Technologies в Белфасте, Северная Ирландия. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном компанией в это воскресенье.

Пассажирский паром Artemis EF-24. Artemis Technologies

"Наш высокоскоростной пассажирский паром представляет собой экономически эффективное решение в сфере общественных перевозок, которое помогает решить проблему загрязнения воздуха, пробок и шума", - заявил доктор Иэн Перси OBE, основатель и генеральный директор Artemis Technologies.

"Мы объединили наш опыт в мире высокоэффективного парусного спорта, автоспорта, аэрокосмической промышленности и передового производства, чтобы спроектировать и построить электрическую силовую установку, которая буквально изменит всю морскую индустрию", - добавил Перси, который также дважды становился олимпийским чемпионом по парусному спорту.

Как утверждается, 24-метровое судно будет парить над водой за счет технологии электрической тяги, что позволит преодолеть проблему с укачивания и обеспечит комфортное путешествие для 150 пассажиров.

Пассажирский паром Artemis EF-24. Artemis Technologies

Максимальная скорость движения судна составит 69 километров в час, при этом его подводные крылья будут подниматься вверх, подобно самолету. На борту корабля предусмотрен широкий спектр различных удобств, включая стойки для велосипедов, багажные отсеки и подвесные шкафы, места для пеленания детей и порты для подзарядки оборудования. Также на борту паромов будет предусмотрена специальная система предотвращения столкновений, которая была создана в сотрудничестве с ECIT - подразделением Queen’s University Belfast. Технология, будет корректировать маршрут следования, направляя паром в сторону от морских обитателей, диких животных, мусора и прочих скрытых в воде. Это позволит обеспечить безопасность движения в порту и вблизи береговой линии

Зеленый транспорт

Интерьер пассажирского парома EF-24. Artemis Technologies

Компания планирует предложить операторам, сообществам и правительствам по всему миру коммерчески жизнеспособные альтернативы экологически чистого транспорта.

"Особенно там, где требуется новая инфраструктура, например, новая автомобильная или железнодорожная линия, этот паром будет не только самым дешевым, но и самым быстрым и наименее затратным способом декарбонизации транспортных сетей в городах, расположенных на воде", - сказал Перри.

Разработка столь передовой технологии позволит Белфасту оставаться в авангарде морских инноваций, одновременно обеспечивая толчок местной "зеленой" экономике", - сказал Крис Хитон-Харрис, государственный секретарь по делам Северной Ирландии.

Испытания судна EF-24 начнутся в 2024 году

Пассажирский паром EF-24 будет иметь камеру хранения для велосипедов и багажа. Artemis Technologies

Такие принципиально новые суда будут курсировать по 25-минутному маршруту между Белфастом и Бангором в Северной Ирландии. Впрочем, это не первый экологически чистый паромный маршрут, который начнет работу в Великобритании.

Программа испытаний, начало которой запланировано на 2024 год, осуществляется компанией Artemis Technologies в сотрудничестве с Condor Ferries. Ожидается, что первый запуск парома создаст 125 новых рабочих мест, а после введения дополнительных услуг в течение следующих 10 лет это число может возрасти до 1 000, сообщает Euronews.

Напомним, что в начале этого года компания Artemis Technologies представила "самое большое" в мире полностью электрическое судно на подводных крыльях, " Pioneer of Belfast", в рамках своих усилий по декарбонизации морской индустрии. Кроме того, компания представила линейку электрических катеров, включающую 12-метровый катер многоцелевого назначения и 24-метровое судно для переброски экипажей.

Источники: Artemis Technologies, Euronews

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1. (https://www.artemistechnologies.co.uk/artemis-technologes-unveils-worlds-most-advanced-100-electric-passenger-ferry/)

2. (https://www.euronews.com/green/2022/09/28/could-a-flying-electric-ferry-be-the-perfect-zero-carbon-transport-solution-for-busy-citie)