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В начале следующего года Google закроет игровой стриминговый сервис Stadia
По словам вице-президента компании, облачный игровой сервис Stadia "не получил ожидаемой популярности".
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На днях, компания транснациональная корпорация Google заявила о прекращении работы своей облачной игровой платформы Stadia. Проект будет перестанет функционировать 18 января 2023 года.

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Gaming at Stadia. Stadia

Возврат средств

Американский технологический гигант намерен вернуть деньги за аппаратное обеспечение Stadia, приобретенное пользователями через Google Store, а также за дополнительное ПО и игры, приобретенные в Stadia Store. Как заявили в компании, возмещение расходов будет произведено в середине января. При этом единственным программным обеспечением, не подлежащим возврату, является стриминговый сервис Stadia Pro.

Что пошло не так?

Игровой сервис был запущен в 2019 году, но не смог завоевать большую популярность. Сервис Stadia позволял людям транслировать игры прямо на ноутбук, настольный компьютер, телефон, планшет или телевизор. На тот момент он считался инновационным, поскольку позволял людям играть в игры через интернет, а не только с помощью консоли. В конечном итоге подобные технологии были взято на вооружение крупнейшими игровыми брендами, что вызвало очень сильную конкуренцию и, возможно, стало одной из главных причин краха проекта.

Инвестиции в игровую индустрию

Согласно сообщению в блоге, опубликованному компанией Stadia, Google вложила средства в различные сферы индустрии игр, в том числе и в эту компанию. "Задача компании - помощь разработчикам в создании и распространении игровых приложений в Google Play и Google Play Games", - сказал в своем сообщении вице-президент и CEO Stadia Фил Харрисон.

Команда надеялась, что "облачный стриминговый сервис и технологические возможности позволят значительно подогреть интерес" к компании". Однако этого не произошло.
В распоряжении Stadia находился каталог с сотнями игр.

Сервис не смог завоевать популярность

Ожидалось, что технологическая составляющая игрового облака станет изюминкой проекта. Но все оказалось иначе, поскольку потоковый сервис "не получил должного отклика у пользователей, как ожидалось, поэтому компания решила свернуть работу стриминговой службы Stadia». 

Преимущества технологии

Несмотря на закрытие Stadia, компания по-прежнему видит перспективу в технологии, лежащей в основе облачного игрового сервиса. Пресс-служба Stadia заявила, что в будущем возможно объединение усилий с другими отраслевыми партнерами для совместного использования наработанных технологий. "Технологический фундамент, на котором базируется Stadia, доказал свою масштабность и вышел за рамки индустрии игр. Мы видим огромный потенциал в применении этой идеи в других подразделениях Google, таких как YouTube, Google Play и Augmented reality (AR). Кроме того, мы можем предложить её нашим бизнес-партнерам, что соответствует нашим представлениям о будущем игр.", - отметил Харрисон.

"В нашей компании сохраняется глубокая приверженность игровым сервисам, и мы продолжим активно развивать новые инструментарии, технические решения и платформы, которые помогут разработчикам, отраслевым партнерам, клиентам облачных технологий и создателям игр добиться успеха", - продолжил он.

По словам Харрисона, большинство сотрудников проекта Stadia продолжат работу в других подразделениях корпорации. " Создавая и поддерживая Stadia с нуля, наши разработчики питали ту же страсть к играм, что и наши клиенты".

Что ожидает игроков?

Как сообщается на странице техподдержки Google Stadia, "игроки не обязаны возвращать оборудование, приобретенное непосредственно в Google. Они смогут пользоваться своими играми до середины января, примерно до того времени, когда им будут возвращены деньги".

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Источники: Google Stadia, Blog Google,Journal Interesting Engineering
1. (https://stadia.google.com/) 
2. (https://support.google.com/stadia/answer/12790109) 
3. (https://www.blog.google/products/stadia/message-on-stadia-streaming-strategy/)
4. (https://interestingengineering.com/innovation/due-to-a-lack-of-popularity-google-will-be-ending-stadia-in-january)

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