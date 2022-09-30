Новое исследование обнаружило различные популяции грибковых микроорганизмов, живущих внутри опухолевых клеток. По заявлению экспертов, это событие "открывает новые возможности для диагностики и лечения рака"

Ученым удалось обнаружить взаимосвязь между грибковыми микроорганизмами и развитием онкологических заболеваний. Исследователи утверждают, что некоторые формы опухолей являются местом обитания уникальных популяций грибковых микроорганизмов. По заявлению экспертов, это событие "открывает новые возможности для диагностики и лечения рака".

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Новое исследование обнаружило различные популяции грибковых микроорганизмов, живущих внутри опухолевых клеток. Depositphotos

Внутри нас живут миллиарды различных микроорганизмов. Большинство из них - бактерии, но кроме них в нашем теле живут различные виды грибков и вирусов.

Недавно ученые пришли к выводу, что некоторые виды злокачественных новообразований также имеют свой уникальный микробный состав. Сначала исследователи вели хронику различных типов бактерий, обитающих в опухолях, известную как микробиом опухоли.

Более того, исследователи составили каталог грибковых популяций различных опухолей, или раковых микобиомов. Роб Найт из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего считает, что сам факт обнаружения грибковых популяций внутри раковых опухолей стал для него неожиданностью, поскольку ранее практически не было никаких подтверждений подобного явления.

"Мы были удивлены, мы даже понятия не имели, что грибки могут проникать в различные новообразования", - рассказывает Найт. " Однако это вполне ожидаемо, так как соответствует картине здоровых микробиомов всего организма, включая кишечник, ротовую полость и кожу, где бактерии и грибки взаимодействуют как часть сложного сообщества".

Исследование Найта являлось масштабным международным сотрудничеством, целью которого было охарактеризовать 35 различных микобиомов рака. Специалисты проанализировали более 17 000 образцов тканей и крови и обнаружили, что различные типы рака характеризуются уникальным составом грибков.

Равид Штраусман, ведущий соавтор проекта совместно с Найтом, ранее уже занимался изучением бактериальных сообществ в составе раковых опухолей. Результаты исследования, проведенного в 2017 году в его соавторстве, убедительно доказали, что бактерии, живущие внутри опухоли, могут влиять на эффект от химиотерапии. По его мнению, обнаружение грибковых сообществ внутри опухолей подтверждает необходимость лучшего понимания этих популяций раковых микроорганизмов.

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"Обнаружение грибков в опухолях человека должно подтолкнуть нас к более глубокому изучению их потенциального воздействия и пересмотреть почти все, что мы знаем о раке, через призму микробиома", - заявил Равид Штраусман, эксперт по онкологии Института Вейцмана.

Результаты другого научного эксперимента, опубликованного одновременно с работой Найта и Штраусмана, но проведенного другой группой экспертов, были направлены на анализ содержания определенных видов грибов в некоторых широко распространенных видах рака. Цель исследования - изучить, наличие взаимосвязи между грибковыми сообществами, тяжестью рака и выживаемостью пациентов.

Особый интерес представляет связь между опухолями желудочно-кишечного тракта и распространенными формами грибов Candida. Было обнаружено, что высокий уровень Candida в колоректальных опухолях коррелирует с большей частотой метастазирования.

Кроме того, следы ДНК тех же видов Candida, которые были обнаружены в опухолях желудочно-кишечного тракта, были найдены и в образцах циркулирующей крови. По мнению соавтора исследования Стивена Липкина, анализ крови потенциально можно использовать для оценки риска развития некоторых видов злокачественных опухолей. Возможно, следы ДНК определенных грибов в крови пациента могут быть свидетельством распространения рака из первичного очага?

"Полученные сведения крайне интересны, поскольку закладывают основу для простых и недорогих тестов на ДНК Candida. Они позволят более точно определить диагноз при раке желудочно-кишечного тракта и дополнить стандартные биопсии опухолевой ДНК. Это позволит обнаружить рак на ранней стадии до появления других симптомов", - объясняет Липкин.

Однако пока ученые не могут с уверенностью ответить на вопрос, "являются ли грибки непосредственной причиной роста опухоли". Вполне вероятно, что определенные виды новообразований создают оптимальные условия для процветания определенных видов грибковых организмов.

Однако даже отсутствие причинно-следственной связи, изучение грибковых отпечатков конкретных видов рака может стать чрезвычайно ценным диагностическим инструментом.

"Вполне вероятно, что некоторые из этих грибов способствуют прогрессированию опухоли и метастазированию, но даже если это не так, они могут быть очень ценными прогностическими индикаторами", - заявили учёные.

Исследования UC San Diego и Weill Cornell Medicine были опубликованы в журнале Cell.

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Источники: UC San Diego, Weill Cornell Medicine, journal Cell.

1. (https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(22)01173-4)

2. (https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(22)01127-8)

3. (https://news.weill.cornell.edu/news/2022/09/fungal-association-with-tumors-may-predict-worse-outcomes)

4. (https://today.ucsd.edu/story/first-ever-mycobiome-atlas-describ