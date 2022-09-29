NASA решило, что телескоп, "не выполняет научных задач, соизмеримых с высоким уровнем затрат". Однако, несмотря на это, проект SOFIA оставил после себя серьезное научное наследие

Самолет NASA "Стратосферная обсерватория ИК-астрономии" (SOFIA) в последний раз поднялся в небо.

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По данным сайта Flightaware, последний полет SOFIA состоялся в среду, 28 сентября, в 08:44 вечера по тихоокеанскому времени (03:44 UTC) из Палмдейла, штат Калифорния, и продлился в общей сложности семь часов и 57 минут.

Телескоп SOFIA. Source: NASA/Jim Ross

Самолет NASA SOFIA выполнил последний полет

В своем сообщении в Твиттере заместитель администратора NASA написал: "Телескоп SOFIA только что отправился в свой последний полет. От имени нашей команды я благодарен преданным своему делу ученым и инженерам, в том числе представителям [немецкой компании DLR], которые добились важных научных результатов и обеспечили безопасность полетов".

Почему самолет NASA SOFIA "отстранен" от полетов?

Причина, по которой проект SOFIA теперь официально закрыт, заключается в том, что NASA решило прекратить эксплуатацию летающей обсерватории по рекомендации десятилетнего исследования Astronomy 2020 в ноябре 2021 года. Авторы исследования пришли к выводу, что SOFIA, эксплуатация которого обходится примерно в 85 миллионов долларов в год, не выполняет научные задачи, соизмеримые с таким уровнем затрат, а в некоторых случаях превосходит гораздо менее дорогие космические миссии, например, такие как проект Hubble.

Кроме того, у американского космического агентства недавно появилась самая мощная обсерватория, которая имеет больше возможностей для проведения научных исследований в инфракрасном спектре. Объявив о завершении миссии SOFIA, NASA написало, что "продолжит продвигать будущее научных открытий в области инфракрасной астрофизики, прежде всего благодаря недавно запущенному космическому телескопу Джеймса Уэбба".





SOFIA оставил после себя серьезное научное наследие

Однако это не означает, что проект SOFIA не оставил после себя серьезного научного наследия. По данным портала Astrobites.org, именно благодаря этой летающей обсерватории удалось получить изображение первой молекулы во Вселенной и сделать ряд других важных открытий, включая обнаружение углерода на ближайшем астероиде.

Пожалуй, самое значимое открытие SOFIA произошло 26 октября 2020 года, когда NASA объявило об обнаружении воды на обращенной к Солнцу поверхности Луны. В частности, молекулы воды были обнаружены в кратере Клавий в южном полушарии. Это событие было особенно важным, учитывая планы NASA по созданию постоянного присутствия на Луне в рамках программы Artemis.

Как сообщает журнал Interesting Engineering, "Несмотря на то, что проект SOFIA прекратил свое существование, его научное наследие будет жить в многочисленных программах инфракрасных наблюдений, проводимых NASA и другими космическими агентствами в ближайшие месяцы и годы. Этот проект войдет в историю, как и миссии, благодаря которым астронавты смогут находиться на поверхности Луны в течение длительного времени".

Источники: Journal Interesting Engineering, Astrobites.org, NASA

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1. (https://astrobites.org/2022/09/28/nasa-sofia-final-flight/)

2. (https://www.nasa.gov/feature/nasa-partner-decide-to-conclude-sofia-mission/)

3. (https://interestingengineering.com/science/nasas-sofia-aircraft-just-took-to-the-skies-for-the-very-last-time)