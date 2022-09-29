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CRISPR: ЦРУ инвестирует средства в технологию воскрешения шерстистых мамонтов
Внедрение подобных разработок позволит американским агентствам читать, писать и редактировать генетический материал различных живых организмов, и речь идет уже не только о вирусах
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Разведывательное управление США, только что "инвестировало" в технологию воскрешения шерстистого мамонта.

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ЦРУ всегда изучало технологии, связанные с разведкой и оружием, однако в последнее время стало проявлять повышенный интерес к секвенированию ДНК. Об этом говорится в докладе, опубликованном в среду изданием The Intercept.

Иллюстрация: Шерстистый мамонт, замороженный в глыбе льда. TheCrimsonMonkey/iStock 

Colossal Biosciences - биотехнологическая компания со штаб-квартирой в Далласе. Питер Тиль, Тони Роббинс, Пэрис Хилтон, Winklevoss Capital и ЦРУ — вот лишь некоторые из известных спонсоров и инвесторов, которых уже привлекли основатели компании Джордж Черч и Бен Ламм.

Организация In-Q-Tel является новым инвестором компании и зарегистрирована как некоммерческая венчурная организация, финансируемая ЦРУ. На первый взгляд, эта группа финансирует технологические стартапы с возможностями обеспечения национальной безопасности", - говорится в докладе.

"В дополнение к своим давним стремлениям к разведывательным и оружейным технологиям, в последнее время ЦРУ проявляет повышенный интерес к биотехнологиям и особенно к секвенированию ДНК".

По заверениям Colossal, компания планирует использовать передовое генетическое секвенирование CRISPR для воскрешения двух вымерших существ, включая гигантского мамонта ледникового периода и тасманского тигра, сумчатого животного среднего размера, вымершего менее века назад.

Сообщения в блоге компании In-Q-Tel

"Почему возник интерес к такой компании, как Colossal, которая была основана с целью "де-экстремации" шерстистого мамонта и других видов? В стратегическом плане речь идет не столько о мамонтах, сколько о возможностях", - говорится в сообщении в блоге In-Q-Tel, опубликованном 22 сентября.

"Следующая волна прогресса в области синбио (синтетической биологии) приведет к развитию нашей способности формировать форму и функции организмов на макроскопическом уровне. Это позволит решить проблемы, которые необходимо преодолеть при создании животных и растений".

"Биотехнологии и биоэкономика в целом имеют решающее значение для дальнейшего развития человечества. Важно, чтобы все структуры нашего государства занимались их освоением и имели представление о том, что такое возможно", - сказал Бен Ламм, соучредитель компании Colossal Biosciences.

CRISPR - генетические ножницы

В своих исследованиях Colossal использует метод редактирования генов CRISPR - технологию генной инженерии, основанную на определенном виде естественно встречающейся последовательности ДНК.

Метод редактирования генов основан на том, что специалисты могут удалять нежелательные гены и программировать более подходящий генетический код. "CRISPR — это использование генетических ножниц", - заявил изданию The Intercept Роберт Клицман, специалист по биоэтике из Колумбийского университета. "Вы проникаете в ДНК, которая представляет собой цепочку длиной в 3 миллиарда молекул, вырезаете из нее определенный фрагмент и заменяете его. Вы можете вырезать плохие мутации и вставить хорошие гены, однако такие ножницы могут вырезать слишком много". 

Принятие этой технологии, согласно сообщению в блоге In-Q-Tel, позволит правительственным агентствам США "читать, переписывать и редактировать генетический материал" и, что важно, управлять глобальными биологическими явлениями, которые влияют на "конкуренцию между странами", позволяя Соединенным Штатам "помочь установить этические, а также технологические стандарты" для ее использования. 

Указ США о биотехнологиях 

12 сентября президент США Джо Байден подписал указ о биотехнологиях и биопроизводстве. Тем самым администрация Байдена дала понять, что она уделяет приоритетное внимание соответствующим разработкам.

Помимо поощрения сотрудничества между государственным и частным секторами, указ содержит указания по усилению управления биологическими рисками, повышению доступности продуктов на основе биоэнергетики и "привлечению международного сообщества к расширению сотрудничества в области биотехнологических исследований и разработок в соответствии с принципами и ценностями Соединенных Штатов".

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Источники: The Intercept, In-Q-Tel
1. (https://www.iqt.org/how-can-we-use-biology-to-solve-global-issues/)
2. (https://theintercept.com/2022/09/28/cia-extinction-woolly-mammoth-dna/)
3. (https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/09/12/executive-order-on-advancing-biotechnology-and-biomanufacturing-innovation-for-a-sustainable-safe-and-secure-american-bioeconomy/)

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#сша #crispr #цру #colossal biosciences #in-q-tel #секвенирование днк #центральное разведывательное управление #шерстистый мамонт
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