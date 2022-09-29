Древние вирусные гены эволюционировали и защищают мозг от современных инфекций

Появление новых вирусов может угрожать нашему иммунитету и в целом негативно отразиться на здоровье нашего организма. Однако согласно результатам нового исследования, возможно, наши тела смогут защищаться от будущих инфекций. Исследование, опубликованное в журнале Development, посвящено двум генам, оставшиеся в организмах мышей после перенесенной миллионы лет назад инфекции. Они помогают защитить мозг грызунов от воздействия болезнетворных патогенных микроорганизмов.

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Нить ДНК. DNA Strand

Анализ и исследовательская группа

Вирусные гены нередко встраиваются в ДНК своего хозяина. Это способствует эволюции генома и позволяет передавать подобные фрагменты из поколения в поколение. Новое исследование продемонстрировало эволюцию двух генов в организме мыши. Это позволило ученым оценить их роль в борьбе с инфекциями головного мозга. Исследование проводилось под руководством доктора Фумитоши Ишино, профессора молекулярной биологии Токийского медицинского и стоматологического университета в Японии, и доктора Томоко Канеко-Ишино, профессора молекулярной биологии Токайского университета в Канагаве, Япония.

Два гена

Участки ДНК, ставшие частью исследования, известные как гены ретротранспозоны (Retrotransposon Gag-like или RTL), присутствуют в организмах большинства млекопитающих, включая людей и мышей, о которых идет речь в данном эксперименте. Два наследственных фактора - RTL5 и RTL6 - эволюционировали из генов похожих на ретровирусы, такие как ВИЧ. Эти генетические элементы представляют большой интерес для науки, поскольку являются наследственными вирусными факторами, сохранившимися по меньшей мере на протяжении 120 миллионов лет. Для того чтобы выяснить, какую именно функцию выполняют гены RTL5 и 6, ученым необходимо было найти их точное расположение. "Два филогенетически родственных ретровирусных гена, RTL5 и RTL6, играют важную роль в системе врожденного иммунного ответа мозга", - утверждают Ишино и Канеко-Ишино.

Ученые провели анализ и подробное изучение белков RTL5 и 6. Они обнаружили, что оба этих гена включаются в клетках мозга, называемых микроглией. "Микроглия — это резидентные иммунные клетки-макрофаги. Они играют ключевую роль в иммунных реакциях на различные патогены посредством различных Toll-подобных рецепторов", - говорится в исследовании. Чтобы определить, как микроглия (в состав которой входят белки RTL5 и 6) будет реагировать на вирусы, специалисты искусственно вводили в мозг мышей возбудителей различных заболеваний.

Белки RTL6, показанные зеленым цветом, защищают мозг мыши от инфекции, группируясь вокруг патогена пурпурного цвета. phys.org

Первый эксперимент в своем роде

Данное исследование является первым в своем роде. Оно показало, что гены, полученные из фрагментов вирусных ДНК, могут защищать мозг от инфекций.

"Мы считаем, что весь цикл работ по изучению RTL-факторов доказал, что специфические для млекопитающих гены ретровирусов очень важны для понимания специфических функций в развитии этих животных. Эта концепция является ключом между онтогенезом (развития) и филогенезом (эволюции)в современной геномной биологии", - сказал Ишино. "Мы предполагаем, что специфичные для приматов и человека гены ретровирусов играют важную роль в формировании целого ряда признаков человека, а также в его эволюции. Это должен быть проект генома человека будущего, и мы надеемся, что многие молодые ученые захотят принять участие в этом интригующем исследовании ".

Результаты данного исследования позволяют взглянуть на вирусы с точки зрения, о которой большинство из нас даже не задумываются. Ученые считают, что некоторые вирусы способны защитить наш мозг, а также могут оказать неоценимую помощь в борьбе с будущими инфекциями.

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Источники: Journal Biologists Developmen, Site Phys.org

1. (https://phys.org/news/2022-09-enemy-ally-ancient-viral-genes.html)

2. (https://journals.biologists.com/dev/article/149/18/dev201295/276849/The-people-behind-the-papers-Masahito-Irie)

3. (https://journals.biologists.com/dev/article/149/18/dev200976/276855/Retrovirus-derived-RTL5-and-RTL6-genes-are-novel)