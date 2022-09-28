Опубликованные снимки, сделаны камерами Luke и Leia

Десятки наземных обсерваторий были направлены на астероид Dimorphos, в который вчера врезался космический аппарат NASA DART. Однако за этим драматическим моментом велось наблюдение не только на Земле. Находящийся поблизости космический спутник LICIACube, созданный специально для документации столкновения, уже передал ученым изображения этого исторического события. На снимках виден момент удара и образовавшиеся в результате обломки.

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Вид с камеры LUKE (широкоугольная камера LICIACube Unit Key Explore) на шлейф обломков, выброшенный астероидом Dimorphos после столкновения. ASI/NASA

Разработанный космическим агентством Италии аппарат Light Italian CubeSat for Imaging Asteroids (LICIACube) находился на борту аппарата DART во время его запуск в ноябре прошлого года. В этой мисси LICIACube была отведена роль "штатного мини-фотографа".

На анимации показаны различия в интенсивности спектра Dimorphos непосредственно до и после столкновения. ASI/NASA. ASI/NASA

За 16 дней до удара 11 сентября 2022 двигаясь со скоростью 4 км/час CubeSat медленно отделился от зонда DART и начал готовиться к съемкам. С помощью двух оптических камер Luke и Leia он должен был запечатлеть обломки, образовавшиеся в результате столкновения, а также представить уникальные кадры поверхности астероида и образовавшегося кратера.

Увеличенный вариант изображения LEIA, наблюдающего Didymos-Dimorphos и шлейф (расстояние LICIACube-Dimorphos = 79,8 км) Credits ASI/NASA

Первые кадры, получение всего через несколько часов после столкновения, включали изображения небесного объекта 65803 (Dimorphos) до и после удара, которые также зафиксировали изменения в его яркости. На фотографиях можно разглядеть шлейф из фрагментов Диморофоса после того, как на скорости более 6300 м/с зонд DART врезался в космический объект.

Изображение LUKE с другим кадрированием (уже обработанное в RGB), показывающее систему Didymos-Dimorphos и шлейф (расстояние LICIACube-Диморфос = 56,7 км). Crediti ASI/NASA

Как заявили исследователи, "Изучение этого события будет продолжаться в течение многих недель, месяцев и возможно даже лет, по мере поступления информации от других космических обсерваторий и спутников".

На видео ниже представлен вид с космического зонда, несущегося навстречу астероиду.

Последние мгновения космической миссии DART

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Источники: Italian Space Agency, Википедиа

1. (https://en.wikipedia.org/wiki/LICIACube)

2. (https://ru.wikipedia.org/wiki/DART_(проект))

3. (https://www.asi.it/2022/09/liciacube-conferenza-stampa-con-le-prime-immagini/)