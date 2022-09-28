За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

В мае 2021 года Китайское национальное космическое управление (CNSA) высадило на Красную планету свой первый марсоход Zhurong.

реклама

Миссия Zhurong, исследовала планету в течение 90 сол (92 земных дня) и к 15 августа выполнила основную программу. В течение этого времени марсоход с помощью различных научных инструментов, включая детектор магнитного поля, камеры, спектрометры и метеостанцию, собирал ценные данные для ученых CNSA.

Изображение марсохода Zhurong вместе с его посадочной платформой. Source: China National Space Administration

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Как сообщается в заявлении для прессы, "результаты нового радиолокационного исследования марсохода Zhurong позволили по-новому взглянуть на структуру поверхности бассейна Utopia Planitia, крупнейшего ударного кратера Марса диаметром около 3 300 километров".

Погружение в глубины Красной планеты

На снимках, представленных в журнале Nature, видны многочисленные слои, которые, вероятно, образовались в результате отложения осадочных пород после многочисленных наводнений, случившихся на красной планете миллионы лет назад.

реклама

a, Профиль низкочастотной радиолокационной съемки, верхняя толстая черная линия обозначает топографию относительно места посадки. Пунктирная линия выше 10 м обозначает предполагаемое дно верхнего слоя, предположительно содержащего в основном реголит. Две сплошные линии на глубинах около 30 и 80 м обозначают границы между вторым и третьим слоями и основание третьего слоя, соответственно. Две пунктирные линии на глубинах около 10 и 40 м примерно разделяют мелко- и крупнозернистые скальные породы в границах второго и третьего слоев, соответственно.

b, Интерпретированная литологическая стратиграфия, основанная на радарной съемке.

c, Изменение диэлектрической плотности потока. Красная линия представляет собой усредненный одномерный профиль диэлектрической проницаемости, а ограничивающая его серая полоса обозначает колебания на разных глубинах.

Считается, что в кратере Utopia Planitia когда-то был древний океан. Именно поэтому Китайское космическое агентство выбрало его в качестве места для посадки своей миссии Zhurong. С момента прибытия на красную планету в 2021 году марсоход "Чжуронг" бороздит ее поверхность, собирая необходимую информацию.

Новое изображение показало Равнину Утопия

На новом изображении показана поверхность южной части Равнины Утопия. Оно было получено с помощью данных полученного с помощью проникающего через грунт георадара ровера. Данные кадры были сделаны после того, как марсоход удалился от места посадки на расстояние в 1117 метров.

Топографическая карта, показывающая место посадки Zhurong (красная звезда), а также места посадки посадочных модулей/марсоходов Phoenix, InSight, Curiosity, Perseverance и Viking-2 (желтые метки)

реклама

Снимки показывают, что грунт в бассейне Utopia состоит из множества подповерхностных слоев, толщина которых составляет около 70 метров. При этом поверхность покрыта слоем реголита (горной породы и космической пыли) толщиной не более 10 метров. Ученые считают, что подповерхностные слои могут свидетельствовать об эпизодических наводнениях в древнем прошлом Марса - в частности, во время позднего гесперийского и амазонского периодов.

Кроме того, исследователи обратили внимание на то, что данные радара Zhurong не подтверждают наличие жидкой воды в верхних 80 метрах от поверхности бассейна. "Однако"-, считают ученые, "это не исключает вероятность ее присутствия".

Как ранее сообщал телеканал CGTN, Китай объявил, что собрал более 1 480 гигабайт необработанной информации с марсохода Zhurong и его орбитального аппарата. Китайское космическое агентство утверждает, что некоторые из этих данных подтверждают теорию о том, что на территории Равнины Утопия когда-то был древний океан.

Источники: Википедия, Journal Nature, CGTN

реклама

1. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Равнина_Утопия)

2. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Чжужун_(марсоход))

3. (https://www.nature.com/articles/s41586-022-05147-5) 4. (https://www.globaltimes.cn/page/202209/1276243.shtml)