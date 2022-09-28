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Китайский марсоход Zhurong исследует дно древнего океана в бассейне равнины Утопия

Китайское космическое агентство намерено отправить человека на Красную планету раньше NASA.
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В мае 2021 года Китайское национальное космическое управление (CNSA) высадило на Красную планету свой первый марсоход Zhurong.

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Миссия Zhurong, исследовала планету в течение 90 сол (92 земных дня) и к 15 августа выполнила основную программу.  В течение этого времени марсоход с помощью различных научных инструментов, включая детектор магнитного поля, камеры, спектрометры и метеостанцию, собирал ценные данные для ученых CNSA.

Изображение марсохода Zhurong вместе с его посадочной платформой. Source: China National Space Administration

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Как сообщается в заявлении для прессы, "результаты нового радиолокационного исследования марсохода Zhurong позволили по-новому взглянуть на структуру поверхности бассейна Utopia Planitia, крупнейшего ударного кратера Марса диаметром около 3 300 километров".

Погружение в глубины Красной планеты

На снимках, представленных в журнале Nature, видны многочисленные слои, которые, вероятно, образовались в результате отложения осадочных пород после многочисленных наводнений, случившихся на красной планете миллионы лет назад.

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a, Профиль низкочастотной радиолокационной съемки, верхняя толстая черная линия обозначает топографию относительно места посадки. Пунктирная линия выше 10 м обозначает предполагаемое дно верхнего слоя, предположительно содержащего в основном реголит. Две сплошные линии на глубинах около 30 и 80 м обозначают границы между вторым и третьим слоями и основание третьего слоя, соответственно. Две пунктирные линии на глубинах около 10 и 40 м примерно разделяют мелко- и крупнозернистые скальные породы в границах второго и третьего слоев, соответственно.
b, Интерпретированная литологическая стратиграфия, основанная на радарной съемке.
c, Изменение диэлектрической плотности потока. Красная линия представляет собой усредненный одномерный профиль диэлектрической проницаемости, а ограничивающая его серая полоса обозначает колебания на разных глубинах. 

Считается, что в кратере Utopia Planitia когда-то был древний океан. Именно поэтому Китайское космическое агентство выбрало его в качестве места для посадки своей миссии Zhurong. С момента прибытия на красную планету в 2021 году марсоход "Чжуронг" бороздит ее поверхность, собирая необходимую информацию.

Новое изображение показало Равнину Утопия

На новом изображении показана поверхность южной части Равнины Утопия. Оно было получено с помощью данных полученного с помощью проникающего через грунт георадара ровера. Данные кадры были сделаны после того, как марсоход удалился от места посадки на расстояние в 1117 метров.

Топографическая карта, показывающая место посадки Zhurong (красная звезда), а также места посадки посадочных модулей/марсоходов Phoenix, InSight, Curiosity, Perseverance и Viking-2 (желтые метки)

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Снимки показывают, что грунт в бассейне Utopia состоит из множества подповерхностных слоев, толщина которых составляет около 70 метров. При этом поверхность покрыта слоем реголита (горной породы и космической пыли) толщиной не более 10 метров. Ученые считают, что подповерхностные слои могут свидетельствовать об эпизодических наводнениях в древнем прошлом Марса - в частности, во время позднего гесперийского и амазонского периодов.

Кроме того, исследователи обратили внимание на то, что данные радара Zhurong не подтверждают наличие жидкой воды в верхних 80 метрах от поверхности бассейна. "Однако"-, считают ученые, "это не исключает вероятность ее присутствия".

Как ранее сообщал телеканал CGTN, Китай объявил, что собрал более 1 480 гигабайт необработанной информации с марсохода Zhurong и его орбитального аппарата. Китайское космическое агентство утверждает, что некоторые из этих данных подтверждают теорию о том, что на территории Равнины Утопия когда-то был древний океан.

 Источники: Википедия, Journal Nature, CGTN

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1. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Равнина_Утопия)
2. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Чжужун_(марсоход))
3. (https://www.nature.com/articles/s41586-022-05147-5) 4. (https://www.globaltimes.cn/page/202209/1276243.shtml)

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