Космическая солнечная энергия может стать ответом на энергетические проблемы Евросоюза. Программа ЕКА SOLARIS должна доказать ее коммерческую жизнеспособность

В связи с последними событиями в Европе всерьез задумались о получении солнечной энергии из космоса.

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Как "верно подмечено" Европейским космическим агентством (ЕКА), солнце в космосе светит круглые сутки, причем там лучи его гораздо интенсивнее, чем после прохождения через верхние слои атмосферы нашей планеты.

Художественная концепция солнечного космического спутника. Source: ESA / Andreas Treue

Недавние исследования показали, что космическая солнечная энергетика может произвести революцию в получении возобновляемой энергии. Но вот вопрос, является ли она коммерчески реализуемой, и сможет ли в реальности сыграть ключевую роль в энергетическом переходе?

Проект ЕКА SOLARIS призван доказать, что космическая солнечная энергетика работает

Декарбонизация потребует изменения парадигмы энергетического сектора. Частично она должна будет опираться на технологии, которых еще не существует.

Программа ЕКА Basic Activities провела несколько исследований, которые показали, что космическая солнечная энергетика "реализуема и способна поддержать курс на декарбонизацию энергетического сектора", - говорится в заявлении ведомства. "Однако остаются значительные погрешности и технические проблемы", - добавляет космическое агентство.

Новая программа исследований и разработок ЕКА SOLARIS направлена на доработку концепции и доказательство ее коммерческой целесообразности. Космическая солнечная энергетика была впервые предложена в конце 60-х годов прошлого века американским экспертом по космосу Питером Глейзером.

Согласно этой модели, на геостационарной орбите должны были находиться спутники с солнечными батареями, которые постоянно собирали бы энергию солнца. Такие космические аппараты должны преобразовывать солнечный свет в микроволны малой плотности и передавать их на приемные станции расположенные на поверхности Земли. По данным ЕКА, чтобы собрать достаточно энергии, площадь этих спутников, как и приемных наземных систем должна составлять несколько квадратных километров.





Разработка солнечных космических ферм будущего

Однако, прежде чем будет дан "зеленый свет" подобной миссии, в связи с огромными размерами таких спутников потребуется разработать новые технологии производства и сборки роботизированных космических систем, а также внедрить высокоэффективные фотоэлектрические технологии.

Кроме того, необходимо провести дополнительные исследования потенциального негативного влияния микроволнового излучения на здоровье людей и животных, живущих в непосредственной близости от принимающих станций. Также необходимы тесты на совместимость с летательными аппаратами и другими космическими аппаратами.

"Это именно те технические вопросы, которые SOLARIS будет рассматривать для дальнейшего изучения данной концепции. Мы надеемся, что примерно к 2025 году Европейский Союз вынесет обоснованное решение о целесообразности реализации программы космической солнечной энергетики ", - объясняет Санджай Виджендран, руководитель проекта SOLARIS от ЕКА.

Ученый добавил, что "любой прорыв, достигнутый в этих областях, будет полезен сам по себе и применим для многих других космических экспедиций".

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Источники: European Space Agency

1(https://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Engineering_Technology/SOLARIS/Plan_to_research_solar_power_from_space)