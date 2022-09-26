В настоящий момент компания предлагает услуги на всех континентах планеты

Компания SpaceX достигла рубежа в миллион терминалов Starlink. Об этом сегодня в своем Твиттере сообщил генеральный директор компании Илон Маск. Это событие стало серьезным достижением в сфере спутникового интернета компании, которая начала принимать предварительные заказы всего 19 месяцев назад.

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Starlink. Miss Vosk/Flickr

Спутниковый интернет — это современный способ коммуникации между странами. Он может гарантировать покрытие сети даже в самых отдаленных уголках нашей планеты. Для обеспечения услуг оптоволоконного или сотового интернета требуется подключение инфраструктуры на последней миле; однако такие сервисы, как Starlink, используют созвездие спутников, расположенных на низкой околоземной орбите, способных предоставлять интернет-услуги прямо из космоса.

В теории это звучит довольно просто, к тому же многие компании уже присоединились к этой инициативе, желая подключить весь мир к Интернету. Аналогичный проект Джеффа Безоса получил разрешение регулирующих органов в 2020 году, правда компания пока еще разбирается с тонкостями запуска своей группировки из 3 236 спутников.

SpaceX движется к цели гигантскими шагами

В отличие от них, компания SpaceX под руководством Илона Маска уже сделала гигантский шаг вперед. По последним оценкам, у компания насчитывается более 3 000 спутников.

В настоящее время компания получила разрешение регулятора на запуск 12 000 спутников, а в самое ближайшее время планирует получить одобрение на запуск еще 30 тысяч. Амбициозные шаги SpaceX также отражают растущую базу пользователей, которая сегодня превышает 500 000, сообщает издание EarthSky.

Пользовательский терминал Starlink состоит из приемной антенны, маршрутизатора и кабеля с разъемом Ethernet, благодаря чему обеспечивается доступ к спутниковой группировке Starlink. Как подтвердил Илон Маск, на данный момент компания произвела более миллиона таких терминалов.

Это весьма значительное достижение, поскольку Starlink начал принимать предварительные заказы только в феврале 2021 года, то есть 19 месяцев назад. Впрочем, это неудивительно, поскольку компания собрала депозиты на 500 000 терминалов уже через месяц.

Где используются терминалы Starlink

В феврале 2021 года услуги Starlink были доступны только в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании и Мексике. Сегодня услуги компании охватывают все континенты земного шара.

Недавно терминал Starlink был установлен на станции Мак-Мердо, американской исследовательской станции на южной оконечности острова Росса в Антарктиде. СМИ неоднократно рассказывали о том, как терминалы Starlink обеспечивают безопасность интернет-соединения в самых критически важных районах.

Начиная с прошлой недели, услуги Starlink уже работают в Иране, где беспорядки вынудили руководство страны отключить доступ к интернет-услугам. По утверждению портала Teslarati, усилия Starlink по предоставлению услуг в этой стране оказались весьма проблематичными, поскольку власти Ирана предпринимают активные усилия по блокировке спутниковых сервисов.

Источники: Twitter, Economic Times, EarthSky, Teslarati.com

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1. (https://twitter.com/elonmusk/status/1574112663864430593)

2. (https://earthsky.org/space/spacex-starlink-launches-september-2022/)

3. (https://www.teslarati.com/spacex-1-million-starlink-terminals-elon-musk/)

4. (https://economictimes.indiatimes.com/news/international/us/elon-musks-spacex-launches-another-52-starlink-satellites-from-florida-read-the-details/articleshow/94433696.cms)