Илон Маск отреагировал на заявление госсекретаря Блинкена "о продвижении свободы интернета для иранцев"

В пятницу CEO SpaceX и генеральный директор автопроизводителя электромобилей Tesla Илон Маск заявил, что в Иране будет запущены сервисы спутникового интернета Starlink. Это стало своеобразной реакцией на заявление госсекретаря США Блинкена о том, что Соединенные Штаты предпринимают активные усилия " в рамках продвижения свободы интернета и свободного потока информации" для населения исламской республики Иран.

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Штаб-квартира SpaceX. SpaceX

Несмотря на наложенные на Иран санкции, Министерство финансов США в пятницу опубликовало методические материалы относительно расширения сервисов интернета, доступных гражданам Ирана. Это произошло на фоне подозрительной смерти 22-летней Маши Амини, находящейся под стражей иранских властей.

Официальный представитель Министерства финансов, выступивший перед журналистами в конце недели, заявил, что "система коммерческого класса Starlink, предусматривающая отправку оборудования в Иран, не подпадает под действие генеральной лицензии". Чиновник из отметил в своем заявлении: "По всем подобным вопросам необходимо обращаться в Министерство финансов".

Представителям СМИ пока не удалось получить от Маска комментарии или какие-либо разъяснения по поводу разрешения Starlink на работу в Иране.

В Иране продолжаются протесты в связи со смертью на прошлой неделе девушки Маши Амини, которая была арестована за несоблюдение правил ношения хиджаба.

Ранее И. Маск неоднократно утверждал, что компания хочет предоставить стране услуги широкополосной связи Starlink. Он заявил, что "хочет предоставить иранцам определенную свободу и будет добиваться для них исключения из санкций".

Спутниковая система Starlink — это созвездие спутников, целью которого является обеспечение глобального покрытия Интернета. Целью компании - обеспечить широкополосным интернетом сельские и географически изолированные районы, где доступ к интернету работает ненадежно или вовсе отсутствует.

Starlink работает на основе технологии спутникового интернета, которая существует уже несколько десятилетий. Вместо использования кабельных сетей, таких как оптоволокно, для передачи информации технология спутникового интернета использует радиосигналы, передаваемые через космическое пространство.

Наземные станции передают сигналы на спутники, находящиеся на орбите, которые в свою очередь ретранслируют данные обратно пользователям Starlink на Земле. В созвездии Starlink насчитывается несколько тысяч спутников. Спутники первого поколения весят около 260 кг, а новые аппараты Starlink Gen 1.5 около 310 кг. На одной ракете SpaceX Falcon 9 может разместиться до 60 спутников.

Илон Маск хочет донести эту технологию до народа Ирана и требует отмены санкций, действующих после нарушения сделки по ядерному оружию. Маск сделал заявление в Твиттере о том, что будет добиваться исключений из санкций и разрешения на использование сервиса Starlink в Иране, ссылаясь на твиты иранцев, которые просят задействовать сервис в стране.

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Источники: Site Techtarget.com, National Public Radio, Journal Interesting Engineering

1. (https://www.techtarget.com/whatis/definition/Starlink)

2. (https://www.npr.org/2022/09/21/1124237272/mahsa-amini-iran-women-protest-hijab-morality-police)

3. (https://interestingengineering.com/science/musk-says-starlink-will-be-activated-in-iran-in-response-to-us-secretary-of-state-statement)