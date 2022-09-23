Самцы колибри-пчёлок стали намного меньше самок, возможно, потому, что их миниатюрные размеры позволяют им совершать более быстрые и сложные брачные ухаживания. Они способны не только на зависать в воздухе и выполнять различные виражи и маневры любой степени сложности, но и двигаться задом наперед.

Орнитологи считают, что самцы некоторых видов колибри в процессе эволюции стали меньше самок. Это произошло в результате более эффектных способов ухаживания.

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Половым диморфизмом называют различия между самцами и самками по размерам и внешнему виду, характерные для одного и того же биологического вида. При половом диморфизме у млекопитающих и птиц самцы, как правило, крупнее. Однако в видовой группе очень некоторых видов колибри всё обстоит иначе.

Заинтересованные загадкой этих крохотных пернатых, Шон Уилкокс из работает колледжа Мурпарк в Калифорнии, и Кристофер Кларк из Университета Калифорнии в Риверсайде попытались разобраться в этих вопросах эволюции.

Эксперты исследовали данные других исследований по обоим полам 92 видов колибри, включая массу тела и скорость движения крыльев при парящем полете. Они также изучили информацию об адаптации к полету, например, длину крыльев и стернального киля - большого костного расширения на груди птицы, к которому крепятся летательные мышцы. Кроме того, авторы проекта измерили частоту взмахов крыльев самцов во время характерных челночных движений и пикирования во время ухаживания у 30 видов семейства колибри.

Они обнаружили, что самцы некоторых видов колибри меньше самок, а их крылья пропорционально короче и движутся намного быстрее. Их кили длиннее, чем у самок, что способствует развитию более крупных мышц. Виды с особенно короткими крыльями и длинными килями также отличаются наиболее быстрым движением крыльев во время ухаживания.

Полученные результаты позволяют предположить, что разборчивые самки могут быть движущей силой эволюции атлетического полёта самцов, а следовательно, малыми размерами.

Если самки предпочитают выбирать именно крошечных воздушных асов, то пока неясно, какие детали поведения для них наиболее важны. "Мы действительно не знаем, следят ли самки за тем, как быстро летают самцы, или они просто обращают внимание на скорость крыльев", - говорит Уилкокс.

Маленькие самцы колибри-пчёлок обладают преимуществом, производя интенсивные воздушные кульбиты

Уилкокс особенно удивлен интенсивностью взмахов крыльев, которые им удалось зафиксировать. Некоторые самцы совершают 100 взмахов в секунду, а во время ухаживания пикируют со скоростью 132 взмаха. До сих пор, как подтверждают научные исследования, 80 взмахов в секунду считались для колибри пределом.

"Они летают из стороны в сторону, совершают резкие развороты, сальто, увеличивая при этом частоту взмахов крыльев", - рассказывает Уилкокс. "Возможно, они приближаются к пределу мышечной работоспособности или пределу полета во время этих демонстраций!".

Уилкокс говорит, что некоторые колибри-пчёлки имеют специализированный тип мышц, и он намерен выяснить, зависимость развития этих уникальных мышечных волокон от стремления к ещё более впечатляющим пилотажным ухаживаниям.

Деррик Грум из Государственного университета Сан-Франциско (штат Калифорния) отмечает, что среди колибри встречаются виды, у которых самцы во время ухаживания не прыгают и не пикируют, а собираются в группы, называемые "леками", и борются за внимание самок, пролетающих мимо. По его словам, было бы интересно посмотреть, как эволюция крыльев этих самцов сопоставима с той, что наблюдается у колибри-пчелок.

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Источники: Journal Behavioral Ecology, Journal Newscientist, Site academic.oup.com

1. (DOI: 10.1093/beheco/arac075)

2. (https://academic.oup.com/beheco/advance-article-abstract/doi/10.1093/beheco/arac075/6686581)

3. (https://www.newscientist.com/article/2338841-these-male-hummingbirds-evolved-to-be-tiny-so-they-can-do-cool-dives/)