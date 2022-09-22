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Ученые: Микропластик нарушает метаболизм клеток легких и печени
Метаболомика выявила вызванное нанопластиком повреждение митохондрий в клетках печени и легких человека
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Несмотря на то, что нам еще многое предстоит узнать о последствиях воздействия крошечных пластиковых частиц на здоровье человека, новые научные проекты постепенно раскрывают особенности их воздействия на человеческий организм. Последние результаты в этой области касаются клеток печени и легких, которые, как показали лабораторные исследования, могут поглощать наноразмерные частицы пластика и в результате этого претерпевать серьезные метаболические изменения.

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Результаты нового исследования позволили изучить влияние крошечных пластиковых частиц на клетки печени и легких человека. Depositphotos

На фоне многочисленных открытий, сделанных в области утилизации отходов пластмассы и их перемещения в окружающей среде, ученые задумались о потенциальном воздействии микропластика на организм человека. Конечно, подобные изыскания имеют свои ограничения. Однако за последние пару лет эксперты доказали токсическое воздействие полимерных частиц на клетки человека и объяснили, как они могут повлиять на структуру легочных тканей. Ранее в этом году исследователи впервые обнаружили частицы микропластика в легких живого человека. 

Продолжая эту работу, команда специалистов из Китая и Гонконга провела новое исследование, в котором рассматривались пластиковые частицы размером не более 80 нанометров. В лабораторных условиях ученые подвергли клетки печени и легких человека воздействию таких наночастиц. Они обнаружили, что микропластик способен проникли в клетки органов в течение двух суток, при этом не вызывая их разрушения. 

Метаболомика выявила вызванное нанопластикой повреждение митохондрий в клетках печени и легких человека

Однако, наблюдая за веществами, высвобождаемыми митохондриями клеток, эксперты отметили некоторые существенные изменения. Чем интенсивнее клетки подвергались воздействию нанопластика, тем больше они выделяли реактивных форм кислорода, аминокислот, пептидов и других соединений. Это свидетельствует о нарушении и изменении некоторых метаболических процессов в клетке, а также о дисфункции ряда митохондриальных механизмов.

По утверждению авторов проекта, это исследование, хоть и отличается от классического анализа воздействия микропластика на организм человека, все же является еще одним доказательством того, что он может вызвать ключевые изменения в клетках, представляющие угрозу для здоровья органов.

Результаты данного проекта были зарегистрированы в издании Environmental Science & Technology.

Источники: American Chemical Society, Journal Environmental Science & Technology.

1. (https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.est.2c03980)

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2. (https://www.acs.org/content/acs/en/pressroom/newsreleases/2022/september/nanoplastics-can-disrupt-human-liver-lung-cells-processes-in-lab-experiments.html)

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#микропластик #нанопластик #здоровье человека
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taurus88
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taurus88
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Zorro
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