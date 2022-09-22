Несмотря на то, что нам еще многое предстоит узнать о последствиях воздействия крошечных пластиковых частиц на здоровье человека, новые научные проекты постепенно раскрывают особенности их воздействия на человеческий организм. Последние результаты в этой области касаются клеток печени и легких, которые, как показали лабораторные исследования, могут поглощать наноразмерные частицы пластика и в результате этого претерпевать серьезные метаболические изменения.
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На фоне многочисленных открытий, сделанных в области утилизации отходов пластмассы и их перемещения в окружающей среде, ученые задумались о потенциальном воздействии микропластика на организм человека. Конечно, подобные изыскания имеют свои ограничения. Однако за последние пару лет эксперты доказали токсическое воздействие полимерных частиц на клетки человека и объяснили, как они могут повлиять на структуру легочных тканей. Ранее в этом году исследователи впервые обнаружили частицы микропластика в легких живого человека.
Продолжая эту работу, команда специалистов из Китая и Гонконга провела новое исследование, в котором рассматривались пластиковые частицы размером не более 80 нанометров. В лабораторных условиях ученые подвергли клетки печени и легких человека воздействию таких наночастиц. Они обнаружили, что микропластик способен проникли в клетки органов в течение двух суток, при этом не вызывая их разрушения.
Однако, наблюдая за веществами, высвобождаемыми митохондриями клеток, эксперты отметили некоторые существенные изменения. Чем интенсивнее клетки подвергались воздействию нанопластика, тем больше они выделяли реактивных форм кислорода, аминокислот, пептидов и других соединений. Это свидетельствует о нарушении и изменении некоторых метаболических процессов в клетке, а также о дисфункции ряда митохондриальных механизмов.
По утверждению авторов проекта, это исследование, хоть и отличается от классического анализа воздействия микропластика на организм человека, все же является еще одним доказательством того, что он может вызвать ключевые изменения в клетках, представляющие угрозу для здоровья органов.
Результаты данного проекта были зарегистрированы в издании Environmental Science & Technology.
Источники: American Chemical Society, Journal Environmental Science & Technology.
1. (https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.est.2c03980)
2. (https://www.acs.org/content/acs/en/pressroom/newsreleases/2022/september/nanoplastics-can-disrupt-human-liver-lung-cells-processes-in-lab-experiments.html)