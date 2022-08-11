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Фабимицин: Новый антибиотик эффективно уничтожает более 300 штаммов опасных супербактерий
Исследователи считают, что новый антибиотик перспективен для борьбы с целым рядом устойчивых к лекарствам микроорганизмов
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На протяжении миллионов лет бактерии вырабатывали вещества для борьбы с другими микроорганизмами - антибиотики. Другие микробы, в свою очередь, приобретали средства защиты от таких соединений. Таким образом, резистентность к противомикробным препаратам это довольно древнее явление. Недавно учёные сконструировали новый антибиотик, который действует против самых "злостных супержуков", нанося при этом минимальный ущерб полезным микроорганизмам.

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Исследователи считают, что новый антибиотик перспективен для борьбы с целым рядом устойчивых к лекарствам бактерий. Depositphotos

Бактерии - это хрестоматийный пример биологической эволюции. Когда они сталкиваются с опасными факторами окружающей среды (такими как антибиотики) - выживают наиболее сильные из них. В конечном итоге вся выжившая популяция приобретает способность сопротивляться лекарствам. Особую проблему представляет класс грамотрицательных бактерий, которые защищены более толстыми клеточными стенками и молекулярными насосами, препятствующими проникновению лекарств.

Команда начала с антибиотика, который был активен против грамположительных бактерий. Они модифицировали его структуру, чтобы повысить его эффективность против грамотрицательных штаммов.

Новый препарат получил название фабимицин. Этот антибиотик хорошо действовал против более 300 лекарственно-устойчивых клинических изолятов, включающих в общей сложности 54 штамма таких патогенов, как E. coli, Klebsiella pneumoniae и Acinetobacter baumannii. В ходе испытаний на мышах было обнаружено, что фабимицин устраняет устойчивые к лекарствам симптомы пневмонии, а также инфекции мочевыводящих путей, снижая количество микроорганизмов до неопределяемого уровня.

Важно отметить, что фабимицин действует селективно, оставляя нетронутыми некоторые виды полезных бактерий. В этом плане он значительно превосходит многие существующие антибиотики, которые, как известно, без разбора уничтожают множество благотворных микроорганизмов в микробиоме кишечника, что приводит к ряду негативных побочных эффектов.

Учёные считают, что после клинических испытания фабимицин может занять достойное место в арсенале антибактериальных препаратов, особенно если речь идёт о трудноизлечимых болезнях.

Результаты данного проекта были представлены в научном издании ACS Central Science.

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Источники: American Chemical Society, journal ACS Central Science.
1. (https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acscentsci.2c00598)
2. (https://www.acs.org/content/acs/en/pressroom/presspacs/2022/acs-presspac-august-10-2022/new-drug-candidate-fights-off-more-than-300-drug-resistant-bacteria.html)

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#супербактерии #антибиотик #лекарственный препарат #супержуки
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