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Илон Маск продал акций Tesla на общую сумму в $32 млрд
Отказ Маска от сделки с Twitter повлек за собой юридические проблемы. Буквально на днях CEO продал акций Tesla еще на 6,9 миллиарда долларов.
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С ноября прошлого года генеральный директор Tesla Илон Маск продал акций своей компании по производству электромобилей (EV) на сумму $32 млрд, сообщает агентство Bloomberg. Последняя продажа состоялась в начале этого месяца после того, как в апреле CEO заявил, что не планирует больше продавать акции Tesla.

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2021 год был удачным для Маска. Его компании Tesla и SpaceX добились выдающихся результатов и вывели его на вершину списка самых богатых людей мира.

Почему Элон Маск продает акции Tesla сейчас?

С января этого года Маск практически ежедневно скупал акции Twitter. Когда его доля достигла чуть более девяти процентов, Маск объявил о своем намерении выкупить социальную сеть и сделать ее частной компанией, чтобы "раскрыть ее истинный потенциал".

Планируя провести масштабные изменения в Twitter, Маск собрал команду из 19 компаньонов, в которую вошли венчурные инвесторы, а также криптовалютная компания Binance, готовая профинансировать покупку за счет собственных средств. Однако позже Маск отложил сделку, указав на недостоверные данные касательно подсчета спам аккаунтов Twitter. Многие расценили это как попытку Маска выбить дополнительную скидку от предложения, которое он сделал буквально пару месяцев назад. 

Поскольку ни Twitter, ни Маск не изменили своей позиции, генеральный директор Tesla объявил, что отказывается от сделки, а Twitter инициировала юридическое расследование в отношении его заявления.

Судебный процесс состоится в октябре, и возможно, Маска заставят завершить покупку по предложенной им первоначальной цене. Тем не менее, Маск считает, что некоторые из его долевых партнеров могут отказаться от сделки, хотя он и не указал, какие именно. Недавняя продажа должна предотвратить экстренную продажу акций Tesla в будущем, если суд не согласится с доводами Маска об отказе от сделки.

Что будет дальше?

Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), 5 августа Маск продал 7,92 миллиона акций на сумму $6,9 миллиарда, таким образом, с ноября прошлого года общая стоимость его акций составила $32 миллиарда. Однако финансовые эксперты считают, что Маск, возможно, не закончил продажу своих акций и использует бычий рост акций Tesla для привлечения дополнительных инвестиций.

Акции компании Tesla, курс которых резко пошел вниз после того, как Маск объявил о своем решении приобрести Twitter, теперь снова взлетели в цене после того, как генеральный директор отказался от сделки. Финансовый план, озвученный Маском, предусматривал продажу его доли в Tesla и маржинальный кредит, который он собирался взять под собственные активы компании.

На фоне неопределенности в принятии судебного решения Маск должен быть готов к тому, что у него найдутся средства, на покупку Twitter. Однако есть и другая причина, по которой CEO Tesla может потребоваться финансирование. Есть крошечный шанс, что Маск и Twitter смогут договориться о спам-аккаунтах и заключат соглашение на первоначальных условиях, о чем собственно и сообщил Маск в этом твите:

В противном случае Маск может просто выкупить акции Tesla позднее или даже использовать эти средства для создания собственной социально-медийной компании X, говорится в отчете CNBC.

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Источники: Bloomberg, CNBC,  
1. (https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-10/elon-musk-sells-4-3-billion-of-tesla-shares-first-since-april)
2. (https://www.cnbc.com/2022/08/09/elon-musk-sells-7point92-million-tesla-shares-worth-6point88-billion.html)

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