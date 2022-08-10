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В Китае разрешили предоставлять услуги беспилотного такси в дневное время
Компания Baidu получила лицензии на оказание услуг полностью автономных коммерческих роботакси в двух крупных городах Китая
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В Китае в городах Ухань и Чунцин в ближайшее время будут запущены первые полностью беспилотные роботы-такси, что ознаменует собой переломный момент в одной из ключевых технологических революций 21 века.

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Компания Baidu получила сертификаты на работу полностью автономных коммерческих роботакси в двух крупных районах Китая. Baidu

В июне дочерняя компания корпорации General Motors запустила в пригороде Сан-Франциско услугу ночных беспилотных перевозок Cruise, став первым в мире коммерческим оператором роботизированных такси без резервного водителя.

И вот теперь подобная программа появилась в Китае. В соответствии с двумя недавно полученными лицензиями Baidu может взимать плату за поездки без водителя в зоне площадью 13 квадратных километров в Ухане с 9 утра до 5 вечера и на более крупной территории в 30 квадратных километров в районе Юнчуань города Чонцин с 9.30 утра до 5.30 вечера. То есть, несмотря на то, что они будут избегать поездок в часы пик, сервис все же будет работать в светлое время суток.

В каждом районе будет курсировать пять автомобилей Apollo 5-го поколения, при этом удаленные пилоты в любой момент будут готовы взять управление на себя, если вдруг электромобиль попадет в аварийную ситуацию. Сотрудники технического центра будут внимательно следить за ситуацией с помощью видеокамер, установленных на автомобилях, особенно впервые месяцы работы.

В настоящее время проект Apollo Go Baidu уже является крупнейшим в мире сервисом роботизированных такси, который работает во всех китайских городах первого уровня, используя один и тот же автомобиль 5-го поколения с резервными водителями на борту. В прошлом месяце компания представила концепт 6-го поколения - первый полностью автономный автомобиль для серийного производства. Предполагается, что стоимость производства Apollo RT6 составит всего 250 000 юаней ($37 000), сообщает Baidu, а его опциональное съемное рулевое колесо и большое пространство салона, которое можно изменять, сделают его одним из первых полноценных мобильных автомобилей, когда он выйдет на улицы в 2023 году.

Предположительно, в ближайшие месяцы и годы появится все больше и больше подобных сервисов. Каждый из них представляет собой шаг к потенциально более дешевым, безопасным и удобным услугам мобильности - но одновременно они забивают первые гвозди в гроб огромного сектора занятости.

Согласно данным Daxue Consulting, только в китайских службах совместного использования транспортных средств работает около 30 миллионов водителей. Это не считая таксистов, курьеров, водителей грузовиков, автобусов и других специалистов. Вполне вероятно, что в течение следующих десяти лет, когда автономные автомобили полностью заполнят все вышеперечисленные категории, все эти люди окажутся выброшенными на улицу.

Baidu выдала первое в Китае разрешение на коммерческие услуги по предоставлению попутных автомобилей без водителя

Источники: Baidu

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1. (https://www.prnewswire.com/news-releases/baidu-granted-chinas-first-ever-permits-for-commercial-fully-driverless-ride-hailing-services-301601296.html)
2. (https://overclockers.ru/blog/amv212/show/71622/baidu-predstavila-robotaksi-6-go-pokoleniya-so-semnym-rulevym-kolesom)

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