Компания обещает, что этот автомобиль "изменит ваше представление об автомобилях и путешествиях будущего"

Технологический гигант Baidu со стомиллиардным оборотом не только лидирует на рынке поисковых систем Китая, но и владеет крупнейшей в мире компанией-роботакси Apollo Go, которая с 2021 года "занимается коммерческими перевозками на автономных такси без участия водителей".

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Недавно компания представила 6-е поколение готового к производству электрического такси Apollo RT6. Этот электромобиль должен поступить в продажу в 2023 году. Он является первым представителем нового поколения автономных транспортных средств, призванных сократить затраты на поездки

Baidu утверждает, что производство RT6 будет стоить всего 250 000 юаней (37 000 долларов США) за единицу. Цель компании - вытеснить с рынка водителей-людей."Благодаря столь масштабному снижению затрат мы сможем развернуть десятки тысяч автомобилей по всему Китаю", - заявил Робин Ли, соучредитель и генеральный директор Baidu, на выставке Baidu World 2022. "Мы движемся к будущему, в котором проезд на роботакси будет стоить вдвое дешевле, чем это происходит сегодня".

Это не самый стильный, но это надежный и технологичный компактный кроссовер с обычными дверями спереди и электрическими слайдерами в стиле минивэна сзади. По мнению автоэкспертов "RT6 — это большой шаг вперед по сравнению с существующим поколением автомобилей, в котором массивный пакет камер и датчиков расположен сверху, как мозговой слизень". Apollo RT6 EV оснащен 38 датчиками, включая восемь LiDAR необходимых для ориентации в пространстве.

Это первый роботакси компании, созданный в первую очередь для работы без водителя, и поэтому рулевое управление является съемным элементом. Как и в других автомобилях Apollo, водитель-человек может контролировать ситуацию с помощью дистанционного управления, если конечно32 миллиона километров испытаний, пройденных автономной системой четвертого уровня, не смогут подсказать RT6, что делать дальше. Благодаря отсутствию стационарного руля и водительского сиденья, в салоне остается довольно много свободного пространства. Представители Baidu допускают, что это место может быть занято "дополнительными сиденьями, торговыми автоматами, настольными компьютерами или игровыми консолями".

По словам старшего вице-президента компании Baidu Чжэнью Ли, который также занимает пост генерального директора группы интеллектуальных систем управления, "возможности автономного вождения RT6 эквивалентны опытному водителю с 20-летним стажем", однако время покажет, так ли это на самом деле (Маск нам тоже много чего обещал).

Компания Apollo уже работает в 10 китайских городах и совершила более миллиона пассажирских перевозок.

С моделью RT6 можно ознакомиться на видео ниже..

Baidu World 2022 | Поприветствуйте Apollo RT6, автономный автомобиль нового поколения от Baidu

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Источники: Baidu

1. (https://www.apollo.auto/)