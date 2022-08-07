В настоящее время действующий прототип SeaSearcher, проходит испытания в водах Флориды

Как известно любому телезрителю канала Discovery, поиск затонувших сокровищ обычно заключается в просеивании песка в надежде найти золотые или серебряные сокровища. Впрочем, вскоре подводный беспилотник SeaSearcher сможет направить своих клиентов прямо к цели.

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Действующий прототип SeaSearcher, проходит испытания в водах Флориды. Seafarer Exploration

В настоящее время электрический дрон SeaSearcher, разрабатываемый флоридской компанией Seafarer Exploration, существует в виде рабочего прототипа. Он был спроектирован инженером Тимом Рейнольдсом, генеральным директором партнерской компании Wild Manta.

Главное достоинство аппарата в том, что он может обнаруживать и дифференцировать различные типы металлов, залегающих на глубине до 10 метров (33 фута) под морским дном, а также создавать и транслировать трехмерную цифровую карту с точным указанием их местонахождения.

"Я получил права на поиск старых испанских и других затонувших судов вдоль береговой линии здесь, во Флориде", - рассказывает генеральный директор компании Seafarer Кайл Кеннеди. "Все эти корабли когда-то прибывали в Гавану, загружались золотом из Нового Света и отправлялись вверх по Гольфстриму, чтобы затем пересечь океан. По пути следования они тонули во время штормов. Существует более тысячи таких затонувших кораблей, но проблема в том, что раньше у нас не было оборудования, которое могло бы показать, где под песком находится золото и серебро".

Интерфейс оператора SeaSearcher отображает 3D-карту, на которой показано местоположение погребенных металлических объектов. Seafarer Exploration

Способ, с помощью которого SeaSearcher якобы обнаруживает сокровища, является коммерческой, тщательно охраняемой тайной. Однако в компании рассказали, что беспилотник способен опускаться на глубину до 100 м (328 футов). Затем проплывая на расстояние около 1 м (3 футов) над морским дном, он будет излучать электромагнитные, радиочастотные и акустические импульсы различной модуляции. Используя алгоритмы машинного обучения устройство в режиме реального времени идентифицирует металлические предметы по характеру отраженных сигналов. Сообщается, что беспилотник способен определять глубину залегания объектов, а также тип металла, из которого они сделаны.

В ходе полевых испытаний, проведенных недавно в районе кораблекрушений во Флориде, SeaSeacher не обнаружил ни золота, ни серебра, но, как утверждается, он смог обнаружить предметы из латуни, железа, меди, алюминия, свинца и нержавеющей стали.

Рендеринг 2-го поколения SeaSearcher, который будет оптимально приспособлен для использования в конфигурации буксируемого судна. Seafarer Exploration

Географическое местоположение металлических предметов определяется двумя способами. Во-первых, учитывая, что радиоволны плохо проходят через воду, SeaSearcher будет буксировать за собой плавучий буй. GPS-координаты буя регистрируются и отправляются учёным, находящейся на борту исследовательского судна, находящегося неподалёку.

Однако в результате сильных течений или непогоды буй может удалиться от беспилотника на значительное расстояние (так как трос не идет к беспилотнику строго вертикально, а имеет определенный запас). В этом случае планируется использовать разработанную ВМС США систему триангуляции. Она представляет собой подводную платформу, расположенную на борту судна поддержки. С нее гидролокатор будет передавать и принимать сигналы от дрона.

При использовании SeaSearcher в режиме ROV оператор ведет его в режиме реального времени по видео с бортовой камеры. Seafarer Exploration

SeaSearcher может использоваться в качестве ROV (дистанционно управляемого аппарата) и AUV (автономного подводного аппарата). Он может следовать самостоятельно по заранее запрограммированной схеме поиска или использоваться в качестве буксируемого плавсредства.

Компания планирует сдавать SeaSearcher в аренду с оператором в качестве услуги для клиентов, занимающихся поиском сокровищ. Кеннеди считает, что услуга будет доступна в течение шести месяцев. Пока же он надеется привлечь финансирование, чтобы с помощью беспилотника попытаться самостоятельно найти затонувшие сокровища.

"Сейчас мир не верит, что это устройство работает", - считает он. "Как только мы докажем, что его можно использовать для поиска сокровищ, мы подготовим несколько документов, проведем независимые тесты и все такое прочее. Но сейчас единственное, что мне нужно, чтобы он обнаружил несметные запасы золота и серебра, и тогда мне будет абсолютно все равно, что думает мир".

Увидеть SeaSearcher в действии можно из следующего видеоролика.





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Источники: Seafarer Exploration Corporation

1. (https://seafarerexplorationcorp.com/)