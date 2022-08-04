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Ученые выяснили, что под воздействием холода бурый жир поглощает глюкозу, подавляя рост опухолей
Ученые сделали важное открытие! Благодаря метаболизму глюкозы бурый жир может подавлять рост злокачественных новообразований
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Ученые, изучающие характер активности различных видов жиров организма человека, сделали открытие, которое может иметь важное значение в терапии онкологических заболеваний. Прорыв связан с метаболизмом глюкозы в нашем организме. Учёные предположили, что воздействие холода поможет лишить злокачественные клетки жизненно важного источника топлива, необходимого для их развития.

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Ученые сделали важное открытие! Благодаря метаболизму глюкозы бурый жир может подавлять рост злокачественных новообразований. Depositphotos

Исследование, проведенное учеными Каролинского института Швеции, посвящено так называемому бурому жиру. В отличие от постоянного белого жира, который накапливает лишнюю энергию в виде липидов, формируя "ручки любви" и пивные животы, бурый жир легко сжигает энергию, наш организм в холодное время года.

Авторы нового исследования хотели изучить, как активация бурого жира может повлиять на рост раковых клеток, которые в значительной степени зависят от поступления глюкозы. Эксперименты проходили на мышиных моделях различных форм рака. Грызунов подвергали воздействию как холода, так и тепла. Мыши, содержавшиеся при температуре 4 °C (39,2 °F), демонстрировали гораздо более медленный рост опухолей и прожили почти в два раза дольше, чем грызуны, обитавшие в помещениях с температурой 30 °C (86 °F).

Анализ тканей, клеточных реакций и метаболизма глюкозы показал, что более низкие температуры стимулировали интенсивное поглощение глюкозы бурой жировой тканью. В то же время в опухолевых клетках сигналы глюкозы были практически не заметны. Последующие эксперименты, в которых ученые удаляли бурый жир или препятствовали его функционалу, практически свели на нет противораковый эффект холода. При этом рост опухолей происходил в обычном темпе. Кормление мышей напитками с высоким содержанием сахара имело аналогичный эффект. 

"Удивительно, но напитки с высоким содержанием сахаров, сводят на нет воздействие холода на раковые клетки. Это говорит о том, что лимитированное поступление глюкозы, может оказаться одним из эффективных инструментов для борьбы с опухолями", - утверждает автор проекта профессор Ихай Цао.

Команда нашла некоторые доказательства того, что подобные механизмы могут работать на людях. Последующие эксперименты с участием небольшой группы здоровых людей и одного больного раком дали аналогичные результаты: при пониженных температурах (порядка 22 °C) в клетках опухоли отмечалось более низкий уровень поглощения глюкозы.

"В результате эксперимента выяснилось, что активированная холодом бурая жировая ткань конкурирует с клетками опухоли за глюкозу и может подавлять развитие опухолей у мышей", - отметил Цао. " Мы пришли к выводу, что холод может оказаться инновационным методом лечения рака. Впрочем, эти данные нуждаются в тщательной проверке в более крупных клинических испытаниях".

Результаты данного проекта были зарегистрированы в медицинском издании Nature.

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Источники: Каролинский институт, журнал Nature.
1. (https://www.nature.com/articles/s41586-022-05030-3)
2. (https://news.ki.se/cool-room-temperature-inhibited-cancer-growth-in-mice)

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#онкология #рак #бурый жир #воздействие холода #воздействие холода на организм #глюкоза
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