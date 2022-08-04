Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Исследователи обнаружили, что непереносимость лактозы развилась у европейцев из-за голода и болезней
Результаты масштабного эволюционного исследования опровергают давнюю гипотезу о том, что ген непереносимости лактозы распространился потому, что люди, занимавшиеся молочным животноводством, стали потреблять больше молока.
анонсы и реклама
В полтора раза подешевела 3060 Gigabyte
3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле 70 тр
3050 MSI Gaming за 30тр - успей
3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte дешевле 60 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Древние жители Европы пили молоко в зрелом возрасте за тысячи лет до того, как у большинства из них сформировался фермент, необходимый для усвоения лактозы. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в Университетском колледже Лондона и Бристольском университете.

реклама

Проанализировав ДНК и археологические записи, датируемые 7 000 годами, до нашей эры, исследователи пришли к выводу, что именно в периоды массового голода или болезней, периодически убивавшие людей с непереносимостью лактозы, послужили толчком к эволюции защитного гена.

Для того чтобы переварить лактозу, в нашем кишечнике должен вырабатываться лактаза -особый фермент из семейства beta-галактозидаз. Почти все младенцы обладают такой способностью, но с возрастом большинство людей её утрачивают.

Персистентность (или восприимчивость) лактозы — это продолжающаяся активность фермента лактазы в взрослом возрасте. Она наблюдается примерно у трети взрослых людей нашей планеты, включая большую часть населения Европы.

Когда люди без такого фермента употребляют молоко, лактоза попадает в их толстый кишечник, где может вызвать спазмы, диарею и метеоризм. Данное состояние известно как непереносимость лактозы.

Несмотря на то, что это состояние крайне неприятно, оно редко приводит к летальному исходу. Однако его воздействие может усилиться в тех случаях, когда люди недоедают во время голода или болезней. По всей видимости, именно это и послужило причиной эволюции непереносимости лактозы.

 " Если вы здоровы, у вас лактазная недостаточность, и вы пьете много молока, вы можете испытывать некоторый дискомфорт, но вы не умрете из-за этого", - рассказывает автор исследования профессор Джордж Дэйви Смит из Бристольского университета.

"Однако если вы сильно недоедаете или страдаете диареей, то это уже опасно для жизни". В случае неурожая доисторические люди, скорее всего, употребляли неферментированное молоко с высоким содержанием лактозы - именно тогда, когда это представляло для них наибольшую опасность". 

Результаты этого проекта зависели от усилий нескольких групп учёных, работавших над разными частями головоломки. Сначала группа под руководством профессора Ричарда Эвершеда из Бристольской школы химии собрала базу данных почти 7000 органических остатков животных жиров, собранных с фрагментов керамики различных археологических объектов. Таким образом, удалось выяснить, где и когда древние европейцы употребляли молоко. 

Эксперты обнаружили, что молоко употреблялось регулярно с момента возникновения самого раннего молочного животноводства примерно 7 000 лет до нашей эры, при этом в разных районах и в разные периоды времени этот показатель колебался.

Вторая команда под руководством профессора Марка Томаса из Калифорнийского университета исследовала наличие генетического варианта устойчивости к лактозе в последовательностях ДНК 1700 древних жителей Европы и Азии.

Они обнаружили, что впервые фермент появился около 5 000 лет назад и спустя примерно 2 000 лет достиг заметного уровня. Также было установлено, что этот ген не был более распространен в периоды повышенного потребления молока. Таким образом, была опровергнута давняя гипотеза о том, что именно этот фактор способствовал эволюции лактазной персистенции. 

И наконец, команда профессора Томаса сравнила наличие фермента лактазы во времена предполагаемого голода и болезней. Учёные обнаружили, что именно в эти периоды ген становился более распространенным. Это указывает на то, что именно массовый голод и эпидемии сыграли ключевую роль в его эволюции.

Результаты данного проекта были представлены в международном издании Nature.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
12700KF за копейки в Ситилинке
Вдвое подешевела 6700XT MSI
3060 MSI за 44тр в Регарде
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 Ti задешево в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Источники: Journal BBC Science Focus, Journal Nature
1. (https://www.nature.com/articles/s41586-022-05010-7)
2. (https://www.sciencefocus.com/news/lactose-tolerance-evolved-europeans-thanks-famine-disease/)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#лактаза #лактазная недостаточность #лактозы
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Земля внезапно ускорила своё вращение – ученые не знают, почему это происходит и что делать
23
В сети Эфира грядёт раскол – часть майнеров планирует бойкотировать PoS, добывая Эфир на видеокартах
8
AMD Ryzen 7000 поступят в продажу 15 сентября по цене от 299 долларов за Ryzen 5 7600
36
США решились запретить поставки в Китай оборудования, пригодного для изготовления 14-нм чипов
8
5 самых перспективных видеокарт по мнению автора Overclockers – ни один GPU NVIDIA не пострадал
11
AMD авансировала существенные суммы в обеспечение роста объёмов производства
+
В Подмосковье горит Ozon, убытки продавцов составят миллиарды рублей
16
Доходы майнеров Биткоина и Эфира рухнули – почему рост курса криптовалют ни на что не повлияет
11
Рассказываем, в чём разница между серым и параллельным импортом на примере iPhone 13 Pro Max в РФ
7
Теперь точно - известны новые названия Coca-Cola после ребрендинга в России
13
Steam выпустила новую статистику используемых CPU, GPU и OC за июль
3
Майнер-пенсионер оживил спавший 8 лет кошелёк на 1100 Биткоинов и заработал $25 млн
2
70 смартфонов Xiaomi получат Android 13 на MIUI 13 и MIUI 14 – бета-тест новой ОС стартовал
5
С завтрашнего дня Far Cry 6 станет бесплатной на всех платформах
2
Сможет ли GeForce RTX 4070 Ti обойти GeForce RTX 4090 – сравниваем характеристики обеих видеокарт
16
Учёные: Употребление красного мяса изменяет микробиом кишечника и повышает риск заболеваний сердца
5
Послезавтра AMD проведёт семинар, посвящённый выходу материнских плат с разъёмом Socket AM5
1
Флагманы NVIDIA и AMD дешевеют в магазинах РФ, а цены возвращаются к рекомендованным
4
Intel Core i7-13700K на тактовой частоте 6,18 ГГц набирает более 1000 баллов в CPU-Z
22
Шутер Battlefield 2042 получил обновленную карту Калейдоскоп
2

Популярные статьи

Собираем ПК "Мечта Школьника"
168
5 самых выгодных видеокарт NVIDIA, которые можно купить на рынке РФ, по мнению автора Overclockers
25
Цены все еще высоки: анализ рынка видеокарт ценой до 35000 рублей в августе 2022 года
12
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
28
"Зомби" на службе науки: некроботы-пауки
7
Как выбрать кулер для процессора в 2022 году – полное и подробное руководство
2

Сейчас обсуждают

Pro100RAB
03:01
Это не связано с длиной суток, это связано с длиной года. Если бы проблема была в длине дня, то, через два года после високосного, часы бы сбились на 12 часов, поменяв день и ночь местами А вот с годо...
Земля внезапно ускорила своё вращение – ученые не знают, почему это происходит и что делать
nukemall
02:54
Пора сайт из overclockers.ru переименовать в govnovosti.ua
В России появятся магазины для избранных - аналоги советских "Березок"
nukemall
02:54
Да, сайт усилиями дуркаинских гастарбайтеров совсем в говно скатился.
В России появятся магазины для избранных - аналоги советских "Березок"
Smytjan
02:29
Это какая то русофобия!!!
В России появятся магазины для избранных - аналоги советских "Березок"
Smytjan
02:25
На финской таможне у россиян начали изымать дроны и прочие товары роскоши
Smytjan
02:17
В России появятся магазины для избранных - аналоги советских "Березок"
fkAlexk
02:08
Так вот почему меня по утрам тошнит! А то пить меньше надо! Водку с виски не смешивай!...
Земля внезапно ускорила своё вращение – ученые не знают, почему это происходит и что делать
SaSeD
02:08
хз, никаких дропов фпс не было. играл в пиратку, полностью пробежал по сюжету
В Far Cry 6 завтра стартуют выходные бесплатного доступа
TuM6a
02:06
сильно
Суд снова оштрафовал «Яндекс.Еду» на 60000 рублей – из-за утечки персональных данных курьеров
Евгений Хрипков
02:02
сказочные...
Samsung может отказаться от буквы Z в названиях смартфонов из-за использования ее Россией
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем