Результаты масштабного эволюционного исследования опровергают давнюю гипотезу о том, что ген непереносимости лактозы распространился потому, что люди, занимавшиеся молочным животноводством, стали потреблять больше молока.

Древние жители Европы пили молоко в зрелом возрасте за тысячи лет до того, как у большинства из них сформировался фермент, необходимый для усвоения лактозы. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в Университетском колледже Лондона и Бристольском университете.

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Проанализировав ДНК и археологические записи, датируемые 7 000 годами, до нашей эры, исследователи пришли к выводу, что именно в периоды массового голода или болезней, периодически убивавшие людей с непереносимостью лактозы, послужили толчком к эволюции защитного гена.

Для того чтобы переварить лактозу, в нашем кишечнике должен вырабатываться лактаза -особый фермент из семейства beta-галактозидаз. Почти все младенцы обладают такой способностью, но с возрастом большинство людей её утрачивают.

Персистентность (или восприимчивость) лактозы — это продолжающаяся активность фермента лактазы в взрослом возрасте. Она наблюдается примерно у трети взрослых людей нашей планеты, включая большую часть населения Европы.

Когда люди без такого фермента употребляют молоко, лактоза попадает в их толстый кишечник, где может вызвать спазмы, диарею и метеоризм. Данное состояние известно как непереносимость лактозы.

Несмотря на то, что это состояние крайне неприятно, оно редко приводит к летальному исходу. Однако его воздействие может усилиться в тех случаях, когда люди недоедают во время голода или болезней. По всей видимости, именно это и послужило причиной эволюции непереносимости лактозы.

" Если вы здоровы, у вас лактазная недостаточность, и вы пьете много молока, вы можете испытывать некоторый дискомфорт, но вы не умрете из-за этого", - рассказывает автор исследования профессор Джордж Дэйви Смит из Бристольского университета.

"Однако если вы сильно недоедаете или страдаете диареей, то это уже опасно для жизни". В случае неурожая доисторические люди, скорее всего, употребляли неферментированное молоко с высоким содержанием лактозы - именно тогда, когда это представляло для них наибольшую опасность".

Результаты этого проекта зависели от усилий нескольких групп учёных, работавших над разными частями головоломки. Сначала группа под руководством профессора Ричарда Эвершеда из Бристольской школы химии собрала базу данных почти 7000 органических остатков животных жиров, собранных с фрагментов керамики различных археологических объектов. Таким образом, удалось выяснить, где и когда древние европейцы употребляли молоко.

Эксперты обнаружили, что молоко употреблялось регулярно с момента возникновения самого раннего молочного животноводства примерно 7 000 лет до нашей эры, при этом в разных районах и в разные периоды времени этот показатель колебался.

Вторая команда под руководством профессора Марка Томаса из Калифорнийского университета исследовала наличие генетического варианта устойчивости к лактозе в последовательностях ДНК 1700 древних жителей Европы и Азии.

Они обнаружили, что впервые фермент появился около 5 000 лет назад и спустя примерно 2 000 лет достиг заметного уровня. Также было установлено, что этот ген не был более распространен в периоды повышенного потребления молока. Таким образом, была опровергнута давняя гипотеза о том, что именно этот фактор способствовал эволюции лактазной персистенции.

И наконец, команда профессора Томаса сравнила наличие фермента лактазы во времена предполагаемого голода и болезней. Учёные обнаружили, что именно в эти периоды ген становился более распространенным. Это указывает на то, что именно массовый голод и эпидемии сыграли ключевую роль в его эволюции.

Результаты данного проекта были представлены в международном издании Nature.

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Источники: Journal BBC Science Focus, Journal Nature

1. (https://www.nature.com/articles/s41586-022-05010-7)

2. (https://www.sciencefocus.com/news/lactose-tolerance-evolved-europeans-thanks-famine-disease/)