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Lancet: Редкая вспышка гепатита у детей поставила врачей в тупик

Вызвано ли это заболевание новым вирусом? Изоляцией во время эпидемии COVID? Пока ученые ни в чем не уверены.
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Более 1000 детей в США, Великобритании и других странах заразились необычной формой гепатита с весны этого года. Причина заболевания до сих пор не установлена. По данным Всемирной организации здравоохранения, эта вспышка привела к десяткам операций по пересадке печени и по меньшей мере 22 смертям. Ученые пытаются найти ответы на вопросы, что стало причиной нового всплеска заболеваемости, однако многие аспекты этой инфекции остаются загадкой.

Например, специалисты даже не уверены, вспышка это или нет, поскольку неясно, какова естественная частота необъяснимых случаев гепатита у детей. В США, где в мае было зарегистрировано множество случаев гепатита в Алабаме, в образцах крови пяти пациентов был обнаружен аденовирус 41-го типа. Жаклин Тейт, эпидемиолог из отдела вирусных заболеваний Центра по контролю и профилактике заболеваний, рассказала The Daily Beast, что врачи обычно не проверяют на наличие аденовируса в случаях гепатита. Это заставило CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний) выпустить рекомендацию о необходимости такой процедуры.

"Гипотеза, которую мы сейчас проверяем, звучит следующим образом: “А не связано ли это с аденовирусом?” заявила Тейт. Известно, что аденовирус 41 вызывает гепатит у детей с ослабленным иммунитетом, но дети, заразившиеся тяжелыми инфекциями печени, в целом были здоровы. Тейт добавил, что механизм, посредством которого аденовирусная инфекция может быть связана с этими случаями и другими сопутствующими инфекциями, до сих пор неизвестен.

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В настоящее время появляются другие доказательства в пользу того, что определенную роль в этих инфекциях может играть аденоассоциированный вирус 2 (AAV2). Сам по себе AAV2 не может вызвать гепатит, но при вмешательстве вирусоподобных частиц он может заражать клетки человека и вызывать повреждения организма. Так, в недавнем исследовании ученые обнаружили у детей с тяжелой, невыраженной формой гепатита активаторы AAV2 в виде аденовируса и другого вируса-помощника.

Тем не менее, основываясь на данных об инфицированности печени детей, которым потребовалась трансплантация, авторы исследования подозревают, что нарушение работы печени у этих пациентов не было напрямую вызвано инфекцией, вызванной либо AAV2, либо связанным с ним хелперным вирусом.

"Расследование гепатита у детей - одно из самых сложных, в котором я принимала участие", - написала в Twitter Кэтрин Мур, консультант-клиницист из службы общественного здравоохранения Уэльса. Она добавила, что, по ее мнению, виновником является аденовирус, однако неконтролируемый иммунный ответ также может способствовать развитию тяжелой инфекции.

В ходе текущих расследований также рассматривались инфекции COVID и изоляция помещений как фактор, способствующий новой вспышке гепатита. В статье в журнале "Ланцет гастроэнтерология и гепатология", опубликованной в этом месяце, выдвигается версия о "суперантиген-опосредованной иммунной активации". Согласно этой гипотезе, белок спайк коронавируса может вызвать чрезмерную реакцию иммунной системы организма. Этим можно объяснить, почему тяжелые приступы гепатита ассоциируются с несколькими обычно легкими вирусами.

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Сумит Рават, микробиолог из Медицинского колледжа Бунделкханд в Индии, является соавтором исследования, в котором рассматриваются ассоциации между инфекцией COVID-19 и случаями гепатита в центральной Индии, случившиеся весной и летом 2021 года. Рават сообщил, что эти случаи были менее тяжелыми, чем те, о которых сообщалось в Европе и США в этом году. Таким образом, было бы очень важно узнать, как история инфицирования определенными вариантами COVID связана с тяжестью этих случаев.

По утверждению Тейт, в настоящее время следственная группа CDC изучает данные о заражении COVID. Пока учёные не видят серьёзных отличий в показателях инфицирования между больными гепатитом и здоровыми людьми.

Согласно данным на начало июля, складывалось впечатление, что количество зарегистрированных случаев заболевания во всем мире уменьшается, а новые случаи заражения затрагивают в основном европейские страны. Однако официальные лица ВОЗ предупреждают, что не следует слишком интерпретировать любую статистику. Количество случаев может зависеть не от тенденций развития инфекции, а от эффективности недавно созданных центров эпиднадзора, отслеживающих случаи гепатита во время последней загадочной вспышки.

Источники: Journal The Daily Beast, The Lancet Gastroenterology & Hepatology
1.(https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(22)00166-2/)  

2. (https://www.thedailybeast.com/rare-outbreak-of-hepatitis-in-children-around-the-world-has-doctors-baffled)

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