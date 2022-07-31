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Американские врачи впервые в мире пересадили сердце от ВИЧ донора ВИЧ реципиенту
Теперь в распоряжении врачей появились новые инструменты для спасения жизни ВИЧ-инфицированных пациентов.
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Врачи из центра Montefiore Health System в Бронксе, Нью-Йорк, успешно провели первую в мире пересадку сердца 60-летней ВИЧ-инфицированной женщине, страдающей от прогрессирующей сердечной недостаточности. Об этом сообщается в пресс-релизе лечебного учреждения.

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Жизненно важное донорство

Спасительная трансплантация, а также параллельная пересадка почки были проведены в начале весны этого года. Вся операция заняла четыре часа.

Монтефиоре - один из всего 25 центров в Соединенных Штатах, имеющих право проводить такие сложные вмешательства. Больница известна своими инновационными методами, например, пересадкой сердца от умерших доноров.

"Цель команды по пересадке сердца в Монтефиоре - постоянно развиваться и разрабатывать новые стандарты, чтобы каждый, кто подходит для пересадки органа, мог воспользоваться этой спасительной операцией", - рассказывает Дэниел Голдштейн, доктор медицинских наук, профессор, заместитель заведующего отделением кардиоторакальной хирургии и директор программ кардиоторакальной и сосудистой хирургии по трансплантации сердца.

Закон, разрешающий людям, живущим с ВИЧ, жертвовать свои органы ВИЧ-положительному реципиенту, был принят в 2013 году. Однако потребовалось почти 10 лет, чтобы эта возможность стала реальностью для трансплантации сердца.

Source : Akarawut Lohacharoenvnich/iStock

Открывая двери новым пациентам

"Благодаря серьезным успехам в области здравоохранения люди, страдающие от вируса иммунодефицита человека, способны настолько эффективно управлять болезнью, что теперь могут спасать жизни других пациентов, живущих с этим заболеванием. Это операции являются важным событием в истории донорства органов. Она вселяет новую надежду в людей, которым раньше некуда было обратиться, - рассказывает Ульрих Джорде, д.м.н., заведующий отделением сердечной недостаточности и трансплантации сердца.

Возможно, эта новая процедура откроет двери для многих пациентов. Только в Соединенных Штатах насчитывается от 60 000 до 100 000 кандидатов, нуждающихся в новом сердце. Тем не менее, за весь 2021 год было проведено лишь около 3 800 таких трансплантаций.

"Это был крайне тяжелый случай и настоящая междисциплинарная работа кардиологии, хирургии, нефрологии, инфекционной патологии, реанимации и иммунологии", - отметил кардиолог пациента, доктор Омар Саид, который также является доцентом медицины в Эйнштейне. " Благодаря такой возможности для людей, живущих с ВИЧ, мы значительно расширили круг доноров. Это значит, что ещё больше людей, как с ВИЧ, так и без него, получат быстрый доступ к жизненно важному органу. Сказать, что мы гордимся результатами этого проекта для наших пациентов и медицинского сообщества в целом, значит не сказать ничего".

 Источники: Mmontefiore, Journal  Interesting Engineering

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1. (https://www.montefiore.org/body.cfm?id=1738&action=detail&ref=2194)
2. (https://interestingengineering.com/innovation/doctors-perform-heart-transplant-between-two-hiv-positive-patients)

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#вич #врачи #операция на сердце #трансплантация
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