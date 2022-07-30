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ВВС США отзывают F-35 из-за проблем с катапультируемыми креслами
Проблема связана с пиропатронами стреляющих механизмов
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Напомним, что еще в декабре 2021 года американские военные заявляли, что в скором времени им придется рассмотреть вопрос о переоборудовании своих самолетов F-35. Похоже, теперь у ВВС США появилось еще больше поводов для беспокойства: и в первую очередь это касается катапультируемых кресел.

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Пострадало несколько самолетов

Вчера агентство Bloomberg сообщило, что ВВС США временно сняли с вооружения несколько самолетов F-35 из-за потенциально неисправных катапультных устройств. Кроме того, под запрет попали некоторые другие типы машин, используемых для обучения. В общей сложности, это коснулось порядка 300 самолетов. При этом часть самолетов ВМС и корпуса морской пехоты также была отстранена от полетов.

Алекси Уорли, пресс-секретарь воздушного командования ВВС, в своем заявлении сообщила, что проблема связана с пиропатронами стреляющих механизмов. Они выбрасывают кресло с пилотом из летательного аппарата на безопасную высоту покидания.

"19 июля 2022 года инициирован протокол Time Compliance Technical Directive, согласно которому в течение 90 дней будут проинспектированы все пиропатроны на катапультируемых креслах", - рассказала Уорли в своем заявлении. "Из соображений безопасности 29 июля подразделения авиационного командования остановят полеты, чтобы ускорить процесс проверки. На основании информации, полученной по итогам этих инспекций, ACC вынесет заключение о целесообразности возобновления операций", - добавила она.

Между тем, ВМС в своем официальном заявлении сообщило, что проблема затронула только самолеты, оснащенные патронами "в пределах ограниченных партий". По словам представителей ведомства, дефектные детали незамедлительно заменят, а самолеты пройдут дополнительную инспекцию, чтобы убедиться в их "надлежащем техническом состоянии перед началом очередных миссий".

Только F-35?

Катапультные кресла были изготовлены компанией Мартин-Бейкер Эйркрафт. Стив Робертс, директор компании Мартин-Бейкер по развитию бизнеса, сообщил агентству Блумберг, что проблема затронула исключительно самолеты F-35.

"Судебная экспертиза, которая до сих пор продолжается в ускоренном темпе, не обнаружила ни одной аномалии, за исключением F-35", - заявил Робертс.

Воздушные силы США остаются крупнейшим заказчиком программы F-35. Сегодня в их распоряжении находятся 348 из запланированных 1763 машин. Недавно Пентагон объявил, что достиг предварительных договоренностей с компанией Lockheed Martin о заключении очередного трехлетнего контракта на поставку 375 новейших боевых истребителей. Предположительно, сумма сделки составит 30 миллиардов долларов.

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Источники: Bloomberg
1. (https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-29/f-35-fleet-grounded-by-us-air-force-over-ejection-seat-worries)

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#ввс сша #f-35 #неисправность #катапультные кресла
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ВВС США отзывают F-35 из-за проблем с катапультируемыми креслами
wwr222
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Ага...
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