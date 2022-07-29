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Несколько астероидов размером с небоскреб пролетят мимо нашей планеты в ближайшие выходные
Оба камня пройдут далеко за пределами орбиты Луны.
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Согласно данным проекта NASA Asteroid Watch, два массивных астероида размером с небоскреб пронесутся мимо Земли в эти выходные.

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Состоящие из скальных пород, пыли и металлических минералов, астероиды в основном расположены в области между орбитами Марса и Юпитера, которую еще называют поясом астероидов. Однако некоторые астероиды отклоняются от этой орбиты и находятся за пределами орбиты Нептуна, а некоторые из них приближаются к Солнцу. Иногда, проходя через орбиту Земли, такие космические камни очень близко проносятся мимо нашей планеты и классифицируются как объекты, околоземные объекты (ОСЗ).

Астероид рассматривается как ОСЗ, если он приближается к Земле на расстояние 1,3 астрономических единиц (1 А.Е. равно расстоянию между Землей и Солнцем); а чтобы астероид считался потенциально опасным астрономическим объектом (ПОАО), его орбита должна приблизится к нашей планете на расстояние менее 0,05 А.Е, при этом его диаметр должен превышать 140 метров.

Являются ли астероиды потенциально опасными?

Первый из астероидов, который пронесется мимо Земли, известен под номером 2016 CZ31. Он пролетит мимо нашей планеты сегодня около 7 часов вечера по восточному времени (2300 GMT) со скоростью 34 560 миль в час (55 618 км/ч), сообщает издание LiveScience. Астероид размером в 122 метра не дотягивает до классификации ПОАО, но все же его размеры сравнимы с небоскребом, которые можно нередко увидеть в крупном городе.

CZ31 пролетит мимо нас на расстоянии 1,7 млн. миль (2,8 млн. км), что примерно в семь раз превосходит расстояние между Землей и Луной.

Кроме того, сегодня ожидается пролет еще двух астероидов, 2022 OG1 и 2022 NU1. Однако они относительно невелики и по размерам не превышают самолет.

Астероид 2013 CU83, который пролетит мимо Земли завтра или в субботу 30 июля, намного больше CZ31, его размер составляет 183 метра. Он пролетит мимо нас на расстоянии 4,3 млн миль (6,9 млн км).

Пролет ожидается примерно в 7:37 вечера по восточному времени (2337 GMT); более крупный астероид будет двигаться относительно медленнее со скоростью 13 153 миль/ч (21 168 км/ч).

Наблюдая за небом в поисках космических угроз

Хотя эти астероиды движутся на безопасном расстоянии от Земли, их орбиты могут измениться, если они попадут под влияние гравитации других небесных тел. Конечно, астрономы в течение многих лет следят за орбитами, но и здесь могут быть внезапные сюрпризы.

Астероиды 2022 NE и 2022 NF были обнаружены всего за неделю до того, как в начале этого месяца они пролетели мимо Земли на расстоянии 84 000 миль (135 000 км) и 55 000 миль (89 000 км). Хотя размеры этих астероидов были довольно малы, и их столкновение с Землей не привело бы к катастрофическим разрушениям, ученые уже давно разрабатывают способы отвода астероидов от нашей планеты, на тот случай если когда-нибудь они направятся точно в нашу сторону.

В ноябре прошлого года NASA запустило миссию Double Asteroid Redirection Test (DART), в рамках которой космический аппарат должен врезаться в астероид и проследить за изменением его траектории. Ожидается, что эксперимент будет проведен ближе к концу этого года.

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Источники: LiveScience
1. (https://www.livescience.com/near-earth-asteroids-july-2022)

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#астероид #астероиды #астероид psyche 16 #астероидный телескоп
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