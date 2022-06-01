В ходе учений NASA по планетарной защите астрономы должны были быстро обнаружить источник угрозы.

Насколько будет готово человечество, если астрономы вдруг обнаружат "потенциально опасный" астероид на пути к нашей планете?

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В прошлом году более 100 астрофизиков со всего мира приняли участие в мероприятиях, призванных смоделировать такой сценарий и проверить оперативную готовность мировых систем планетарной защиты.

Изображение телескопа NASA NEOWISE. NASA/JPL-Caltech

В этом конкретном случае учёные использовали данные о сближении реального астероида с Землей в качестве имитационной модели столкновения с "новым" потенциально опасным небесным телом, говорится в заявлении для прессы

Стресс-тестирование планетарной защиты Земли

Астероид Апофис, "участвовавший в учениях" в качестве модели, был недавно удален из базы мониторинга планетарной защиты. И хотя Апофис приблизился к Земле во время недавнего близкого пролета в декабре 2020 года, в конечном итоге он благополучно пролетел мимо нашей планеты, не причинив ей никакого вреда.

Учения были организованы Международной сетью предупреждения об астероидах и Управлением NASA по координации планетарной защиты. Во вторник, 31 мая, они опубликовали результаты учений в статье в журнале Planetary Science Journal.

В течение некоторого времени после его реального, (не смоделированного) открытия в июне 2004 года астрономы считали, что Апофис имеет серьезные шансы на столкновение с Землей примерно в 2029 году или в более поздний период. Однако более точные измерения его траектории показали, что в ближайшие 100 лет это небесное тело не представляет для Земли серьезной угрозы.

Организаторы учений использовали данные последнего сближения Apophis, произошедшего между декабрем 2020 и мартом 2021 года. " Этот реальный научный материал позволил проверить всю цепочку ответных действий планетарной защиты, от первоначального обнаружения астероида до вычисления его орбиты и измерений его физических характеристик. А, кроме того, определить, может ли он врезаться в Землю и если да, то, в каком именно месте ", - сказал Вишну Редди, доцент Лунной и планетарной лаборатории Университета Аризоны в Тусоне, руководитель учений.

На изображении показана реальная траектория Апофиса во время его ближайшего сближения с Землей в декабре 2020 года. Зеленые точки представляют спутники, вращающиеся вокруг Земли. Source: NASA/JPL-Caltech

"Учения прошли довольно успешно"

Участники проекта подчеркнули особую роль, которую космическая обсерватория NASA NEOWISE может сыграть в реальном обнаружении потенциально опасных астероидов. NEOWISE вращается на орбите далеко за пределами земной атмосферы, что позволяет ему проводить инфракрасные наблюдения, которые были бы невозможны на Земле из-за присутствия влаги в атмосфере, блокирующей свет на этих длинах волн.

"Независимые инфракрасные данные, собранные из космоса, значительно дополнили результаты нашей работы", - сказал Акаш Сатпати, аспирант из Университета Аризоны, (принимавший участие в эксперименте). "NEOWISE смог подтвердить повторное обнаружение Апофиса, а также быстро собрать важную информацию, которая может быть использована для оценки планетарной обороны, например, его размер, форму и даже информацию о составе и свойствах поверхности".

В рамках учений ученые также предсказали потенциальные места столкновения и смогли смоделировать энергию удара Апофиса в случае его падения на Землю. Такие данные могут быть использованы для помощи в операциях по ликвидации последствий стихийных бедствий в реальных условиях.

В результате, участники "смогли обнаруживать, отслеживать и узнавать информацию о потенциальной опасности с высокой степенью эффективности. Эти учения прошли с большим успехом", - сказал Майкл Келли, научный сотрудник отдела координации планетарной защиты, из департамента планетарных наук NASA.

В прошлом году астрономы NASA и ESA объединили усилия для проведения аналогичных учений, в которых моделировался сценарий столкновения астероида с Землей. Они обнаружили, что с нынешними технологиями мы будем практически беззащитны перед потенциальным столкновением, если обнаружим астероид позднее, чем за шесть месяцев до его прибытия.

Тем не менее, технологии планетарной защиты развиваются быстрыми темпами, и такие миссии, как DART NASA, призваны показать, что мы можем изменить траекторию астероида, находящегося на пути столкновения с нашей планетой. Кроме того, на 2026 год запланирован запуск космического телескопа NEO Surveyor, который должен значительно расширить возможности астрономов по обнаружению потенциально опасных околоземных астероидов.



Источники: NASA, Planetary Science Journal, Википедиа

(https://ru.wikipedia.org/wiki/(99942)_Апофис)

(https://iopscience.iop.org/article/10.3847/PSJ/ac66eb)

(https://www.nasa.gov/feature/jpl/planetary-defense-exercise-uses-apophis-as-hazardous-asteroid-stand-in/)

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