Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
NASA провело учения по планетарной защите, используя в качестве модели реальный астероид
В ходе учений NASA по планетарной защите астрономы должны были быстро обнаружить источник угрозы.
анонсы и реклама
-40% на 3070 Ti Gigabyte Gaming
RTX 3050 снова дешевле 40 тр
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
-30000р на 3080Ti Gigabyte Gaming

Насколько будет готово человечество, если астрономы вдруг обнаружат "потенциально опасный" астероид на пути к нашей планете?

реклама

В прошлом году более 100 астрофизиков со всего мира приняли участие в мероприятиях, призванных смоделировать такой сценарий и проверить оперативную готовность мировых систем планетарной защиты.

Изображение телескопа NASA NEOWISE. NASA/JPL-Caltech

В этом конкретном случае учёные использовали данные о сближении реального астероида с Землей в качестве имитационной модели столкновения с "новым" потенциально опасным небесным телом, говорится в заявлении для прессы 

Стресс-тестирование планетарной защиты Земли

Астероид Апофис, "участвовавший в учениях" в качестве модели, был недавно удален из базы мониторинга планетарной защиты. И хотя Апофис приблизился к Земле во время недавнего близкого пролета в декабре 2020 года, в конечном итоге он благополучно пролетел мимо нашей планеты, не причинив ей никакого вреда.

Учения были организованы Международной сетью предупреждения об астероидах и Управлением NASA по координации планетарной защиты. Во вторник, 31 мая, они опубликовали результаты учений в статье в журнале Planetary Science Journal. 

В течение некоторого времени после его реального, (не смоделированного) открытия в июне 2004 года астрономы считали, что Апофис имеет серьезные шансы на столкновение с Землей примерно в 2029 году или в более поздний период. Однако более точные измерения его траектории показали, что в ближайшие 100 лет это небесное тело не представляет для Земли серьезной угрозы.

Организаторы учений использовали данные последнего сближения Apophis, произошедшего между декабрем 2020 и мартом 2021 года. " Этот реальный научный материал позволил проверить всю цепочку ответных действий планетарной защиты, от первоначального обнаружения астероида до вычисления его орбиты и измерений его физических характеристик. А, кроме того, определить, может ли он врезаться в Землю и если да, то, в каком именно месте ", - сказал Вишну Редди, доцент Лунной и планетарной лаборатории Университета Аризоны в Тусоне, руководитель учений.

На изображении показана реальная траектория Апофиса во время его ближайшего сближения с Землей в декабре 2020 года. Зеленые точки представляют спутники, вращающиеся вокруг Земли. Source: NASA/JPL-Caltech

"Учения прошли довольно успешно"

Участники проекта подчеркнули особую роль, которую космическая обсерватория NASA NEOWISE может сыграть в реальном обнаружении потенциально опасных астероидов. NEOWISE вращается на орбите далеко за пределами земной атмосферы, что позволяет ему проводить инфракрасные наблюдения, которые были бы невозможны на Земле из-за присутствия влаги в атмосфере, блокирующей свет на этих длинах волн.

"Независимые инфракрасные данные, собранные из космоса, значительно дополнили результаты нашей работы", - сказал Акаш Сатпати, аспирант из Университета Аризоны, (принимавший участие в эксперименте). "NEOWISE смог подтвердить повторное обнаружение Апофиса, а также быстро собрать важную информацию, которая может быть использована для оценки планетарной обороны, например, его размер, форму и даже информацию о составе и свойствах поверхности".

В рамках учений ученые также предсказали потенциальные места столкновения и смогли смоделировать энергию удара Апофиса в случае его падения на Землю. Такие данные могут быть использованы для помощи в операциях по ликвидации последствий стихийных бедствий в реальных условиях.

В результате, участники "смогли обнаруживать, отслеживать и узнавать информацию о потенциальной опасности с высокой степенью эффективности. Эти учения прошли с большим успехом", - сказал Майкл Келли, научный сотрудник отдела координации планетарной защиты, из департамента планетарных наук NASA.

В прошлом году астрономы NASA и ESA объединили усилия для проведения аналогичных учений, в которых моделировался сценарий столкновения астероида с Землей. Они обнаружили, что с нынешними технологиями мы будем практически беззащитны перед потенциальным столкновением, если обнаружим астероид позднее, чем за шесть месяцев до его прибытия.

Тем не менее, технологии планетарной защиты развиваются быстрыми темпами, и такие миссии, как DART NASA, призваны показать, что мы можем изменить траекторию астероида, находящегося на пути столкновения с нашей планетой. Кроме того, на 2026 год запланирован запуск космического телескопа NEO Surveyor, который должен значительно расширить возможности астрономов по обнаружению потенциально опасных околоземных астероидов.  

Источники: NASA, Planetary Science Journal, Википедиа
(https://ru.wikipedia.org/wiki/(99942)_Апофис)
(https://iopscience.iop.org/article/10.3847/PSJ/ac66eb)
(https://www.nasa.gov/feature/jpl/planetary-defense-exercise-uses-apophis-as-hazardous-asteroid-stand-in/)

анонсы и реклама
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
-35% на 3090 Gigabyte Gaming
RTX 3070 уже дешевле 90тр
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
3080 Ti за 120тр в XPERT.RU
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nasa #астероид #esa #апофис #астрономы #планетарная защита
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Кавачи: Спутник NASA Landsat 9 запечатлел извержение "акульего вулкана"
NIAC: Разрабатываемый NASA дифракционный солнечный парус может поднять науку на новую высоту
NASA готовится к четвертой попытке генеральной репетиции первой лунной миссии Artemis I
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На фоне топливного и продовольственного кризиса ЕС пытается вывезти миллионы тонн зерна из Украины
11
SCMP: В Китае обнаружено крупнейшее месторождение урана на глубине более 3 000 метров
16
19 смартфонов Xiaomi получили свежую глобальную прошивку MIUI 13
+
Тайваньские власти запретили экспорт в Россию и Беларусь чипов с тактовой частотой более 25 МГц
37
Курсы доллара и евро штормит на фоне новых санкций
10
К концу 2022 года майнинг Эфира станет невыгодным, а Бомба сложности не может быть отменена
11
Илон Маск: "мои дети в 12 лет писали код лучше, чем основатель Dogecoin Джексон Палмер"
4
Бюджетные игровые видеокарты в РФ становятся доступнее – GeForce GTX 1660S подешевела на 30%
15
Основатель Shiba Inu по имени Рыбак решил последовать за Сатоши Накамоту – уйти не прощаясь
3
MeerKAT: Австралийские астрофизики обнаружили уникальную нейтронную звезду с периодом обращения 76 сек
+
В симуляторе бездорожья SnowRunner начался седьмой игровой сезон
+
Российские магазины продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce RTX 3050 стоит дешевле 40 000р
19
Увы, ковикулы: Tesla оставит сотрудников предприятия в Шанхае в изоляции до 10 июня
+
Российский спутниковый интернет "Марафон" предложит абонентам терминалы по 1500 рублей
1
Укрепление рубля привело к снижению цен на видеокарты в РФ – Radeon RX 6900 XT стоит всего 112 000р
37
Тираж Tekken 7 превысил 9 млн копий — это самая успешная игра серии
+
Шведская компания Candela представила P-8 Voyager, электрический восьмиместный катер на подводных крыльях
+
Новая супербюджетная GeForce GTX 1630 оказалась медленнее GeForce GTX 1050 Ti и выйдет 15 июня
6
Роскомнадзор потребовал удалить из Google Play приложение Tor Browser
24
Как мог бы выглядеть трейлер Half-Life 3 на Unreal Engine 5 — в представлении энтузиаста
16

Популярные статьи

Опускаемся на дно производителей SSD: Exegate M.2 - целесообразность покупки
118
i5-2500 + Gigabyte z77m-D3H - бомжесборка из запчастей
35
Обзор и тест модулей памяти Kingston 32GB DDR4 (KVR29N21D8/32)
43
Об охладе на ПК - от способов нанесения термопасты до СЖО
10
Видеокарта Radeon RX 6800: тестирование в играх с классическим рендерингом
4
LEST: Концепция по трансформации небоскребов в гравитационные накопители энергии
12
5 проверенных способов найти лучшие и свежие компьютерные игры себе по душе
12
Forgive Me Father: плоский Ктулху
5
Science Advances: Цепкие роботы-скалолазы смогут доставлять лекарства в самые труднодоступные участки нашего организма
1

Сейчас обсуждают

Александр Шкирин
23:44
На прошлой неделе 12400 со встройкой стоила 18500😅 на алике вообще заказывал за 12к. Дешевеют процы, ага😅
Бюджетные геймерские процессоры становятся доступнее в РФ – Core i3-12100F стоит всего 15 690р
korney
23:43
"от способов нанесения термопасты до СЖО" ©
Об охладе на ПК - от способов нанесения термопасты до СЖО
Proxy Demon
23:41
Кто нибудь скажите уже маркетологам Intel, что называть видеокарты сочетаниями слов Sound не лучшая идея.
Lancaster Sound может стать следующим семейством GPU Intel для центров обработки данных
linux4ever
23:39
Сейчас бы материнскую плату от ноунейма поставить.
Флагманы AMD дешевеют в российской рознице – Ryzen 9 5950X на 15 000р ниже рекомендованной цены
VRoman
23:38
Утром есс-но, для хорошего настроения.
Ученые выяснили, в какое время суток мужчинам и женщинам лучше всего заниматься спортом
Alexander Svazelinom
23:38
3050 на озонах 30к, нахер переплачивать для фул хд?
Российские магазины продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce RTX 3050 стоит дешевле 40 000р
Нешешбек
23:35
Не смеши, зачем Интелу GDDR6 они не умеют видюхи делать. Пусть тренируются на SDRAM как раз для "производительности" их недокарт самое то, Шешенбек подтвердит.
Процессоры Intel будет производить Samsung
Yilec
23:27
Интересно, если поджечь, красиво гореть будет?
Британское архитектурное бюро Foster + Partners построит в Токио полностью деревянный универмаг
VRoman
23:26
А может Интел туда наведывался насчёт поставок GDDR6 для видюх? Самсунг говорит что их чипы GDDR6 могут равняться по скорости с Микроновскими GDDR6X достигая 24 Gbps. Что-то очень маловероятно, что Ин...
Процессоры Intel будет производить Samsung
Yilec
23:26
Новый Dragon Age когда?
Трейлер и скриншоты Alaloth: Champions of the Four Kingdoms — партийной ролевой игры, вдохновлённой Baldur’s Gate и Pillars of Eternity
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем