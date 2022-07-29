Данная стратегия может проложить путь к новым методам борьбы с глиомой и заложить основу для разработки препаратов, использующих специфические дефекты репарации ДНК для борьбы с опухолями, устойчивыми к лекарствам.

Разработка препарата для лечения смертельных опухолей мозга является важнейшей задачей человечества. Несмотря на то, что в настоящее время ведутся активные исследования в области онкологии, по-прежнему существует множество смертельно опасных видов рака, и глиобластома – наиболее страшный из них.

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Магнитно-резонансная томография глиобластомы. Tonpor Kasa/iStock

Недавно ученые Йельского университета разработали новый класс лекарственных препаратов для лечения глиомы. Лекарство избирательно убивает раковые клетки без риска возникновения резистентности, воздействуя на опухоли, в которых отсутствует фермент репарации ДНК MGMT. Такая стратегия может проложить путь к новым методам лечения глиомы и послужить основой для разработки медикаментов, использующих специфические дефекты репарации ДНК в борьбе с устойчивыми к лекарствам новообразованиями

Является ли глиобластома смертельным заболеванием?

Глиома — это опухоль, формирующаяся в глиальных клетках нашего организма. Они выполняют опорную, регуляторную, секреторную и защитную функции, а также играют важнейшую роль в процессах формирования памяти. Глиобластома поражает головной и спинной мозг и известна как наиболее агрессивная разновидность рака мозга.

Глиобластома — это самая распространенная форма злокачественной опухоли головного мозга. Она настолько скоротечна и агрессивна, что только один из 20 пациентов может продержаться в течение пяти лет после постановки диагноза. К сожалению, средняя продолжительность выживания пациентов составляет около 14 месяцев, даже после хирургического вмешательства, лучевой и традиционной химиотерапии.

В настоящее время лечение этого заболевания включает в себя комбинацию лучевой терапии и химиотерапевтического препарата темозоломид (TMZ). Но существует проблема! У многих пациентов наблюдается резистентность к препарату, поэтому необходим более легкий подход к терапии глиобластомы.

Для глиобластомы и глиомы, характерен дефицит белка репарации (восстановления) ДНК MGMT, и это является причиной развития резистентности к методам терапии. Исследователи Кингсон Лин и его коллеги предлагают новый терапевтический метод. Он использует дефицит MGMT для избирательного воздействия на опухолевые клетки глиобластомы и их разрушения.

Подход, основанный на механизме проектирования

При разработке аналогов TMZ Линд и его команда использовали подход, основанный на механизме проектирования. Такие вещества создают динамическое первичное повреждение ДНК, которое может быть восстановлено в здоровых клетках с работающими механизмами репарации ДНК, опосредованными MGMT. При этом раковые клетки, в которых отсутствует экспрессия MGMT, не могут восстановить повреждение. Первичные повреждения в этих клетках постепенно прогрессируют, порождая все большее количество губительных (для опухоли) вторичных повреждений ДНК, которые приводят к избирательному уничтожению MGMT-дефицитных раковых клеток.

Используя мышиную модель устойчивогоa к TMZ человеческого GBM, ученые обнаружили, что вызванная лекарством селективное разрушение опухолевых клеток имеет допустимый профиль токсичности как in vitro, так и in vivo.

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Источники: Yale University, Википедиа, Eurekalert, Journal Science

1. (https://www.eurekalert.org/news-releases/959722)

2. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Глиома)

3. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Глиобластома)

4. (https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn7570)