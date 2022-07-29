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Ученые из Оксфорда разработали недорогую однократную вакцину против бешенства
В настоящее время однодозовая антирабическая вакцина проходит вторую фазу клинических испытаний. Первые результаты которых ожидаются ближе к концу этого года
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Новая одноразовая вакцина против бешенства, разработанная исследователями Оксфордского университета, показывает многообещающие результаты после первой фазы клинических испытаний на людях. В настоящее время проходят следующие этапы клинических испытаний. Ученые надеются, что новый препарат поможет сократить число смертей от этого опасного заболевания, которое ежегодно уносит тысячи жизней.

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В настоящее время однодозовая антирабическая вакцина проходит вторую фазу клинических испытаний. Первые результаты которых ожидаются ближе к концу этого года. Depositphotos

Несмотря на то, что уже несколько десятилетий существуют относительно эффективные вакцины, каждый год от бешенства умирает более 60 000 человек. Самая большая проблема, с которой сталкиваются глобальные органы здравоохранения, заключается в том, что для обеспечения эффективности существующей вакцины против бешенства требуется несколько доз.

Помимо трудностей с доставкой дополнительных доз пациентам, вакцины против бешенства, как известно, довольно дорого стоят. Стоимость нескольких доз антирабических вакцин может исчисляться сотнями долларов.

Пытаясь решить эту проблему, группа исследователей из Оксфордского университета разработала новую вакцину, которая "обещает быть дешевой и эффективной после введения всего одной дозы". При создании этого препарата использовалась платформа, предложенная командой Оксфорда в 2020 году в поисках эффективного средства против COVID-19.

Вакцина, получившая название ChAdOx2 RabG, использует генетически ослабленную версию вируса обычной простуды, закодированную для производства гликопротеина бешенства. Он помогает обучить иммунную систему распознавать будущие инфекции. Результаты первой фазы клинических испытаний на людях только что были опубликованы в журнале The Lancet Microbe.

В исследовании приняли участие двенадцать здоровых добровольцев. На них была опробована новая вакцина в трех различных дозах. В течение двух месяцев после вакцинации у всех испытуемых в группах со средней и высокой дозами сформировались титры антител к вирусу бешенства, превышающие порог безопасности, установленный Всемирной организацией здравоохранения.

Во время проведения первой фазы клинических испытаний не наблюдалось серьезных неблагоприятных исходов, помимо легких побочных эффектов, обычно наблюдаемых при вакцинации. Долгосрочное наблюдение за большей частью когорты выявило стойкий уровень нейтрализующих антител даже через год после однократной прививки.

"Мы очень довольны от полученных результатов - эффективность препарата оказалась намного выше, чем ожидалось", - сообщил руководитель проекта Сэнди Дуглас. " Существующие антирабические прививки стоят дорого и требуют многочисленных инъекций. Хочется надеяться, что более масштабные клинические испытания в регионах, пострадавших от бешенства, докажут, что новый препарат способен обеспечить стандартную, недорогую, одноразовую вакцинацию населения от этой смертельной инфекции".

На данный момент в Танзании проходит 2-ая фаза клинических испытаний. Новая антирабическая вакцина тестируется на группе из примерно 200 человек. Предварительные результаты ожидаются в конце этого года. 

Дэниел Дженкин, научный сотрудник клинических исследований из Оксфорда, считает, что появление подобной вакцины может помочь спасти десятки тысяч жизней.

"Новые антирабические препараты, основанные на современных иммунных технологиях, могут стать важнейшим инструментом в предотвращении десятков тысяч смертей от бешенства, которые происходят из года в год", - отметил Дженкин. " Полученные нами данные ранних клинических испытаний с ChAdOx2 RabG полностью подтверждают дальнейшее развитие такого подхода".

Результаты нового исследования были представлены в издании The Lancet Microbe.

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Источники: University of Oxford, Jornal Lancet Microbe.
1. (https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(22)00126-4/fulltext)
2. (https://www.ox.ac.uk/news/2022-07-28-new-rabies-vaccine-candidate-demonstrates-promising-immune-response-and-safety)

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#антирабическая вакцина #вакцина от бешенства #одна доза #однодозовая антирабическая вакцина
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