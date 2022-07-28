Новое исследование утверждает, что высокие затраты на удаление PFAS из окружающей среды могут быть гораздо скромнее, чем ежегодное экономическое воздействие "вечных химикатов" на систему здравоохранения в целом.

Учёные из NYU Grossman School of Medicine получили убедительные доказательства того, что контакт с общей группой бытовых химикатов может быть ассоциирован с 13 различными заболеваниями. Ежегодные экономические затраты, связанные с этой проблемой, только в одних США оцениваются в сумму от $5 млрд до $60 млрд.

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Новое исследование утверждает, что высокая стоимость расходов по удалению PFAS из окружающей среды может быть намного скромнее, чем ежегодное экономическое воздействие "вечных химикатов" на систему здравоохранения в целом. Depositphotos

Впервые созданные в 40-х годах прошлого века, фторсодержащие поверхностно-активные вещества (PFAS) насчитывают свыше 4 700 разнообразных химических соединений. В течение десятилетий эти химические реагенты использовались в различных областях производства, от антипригарной посуды и водонепроницаемой одежды до ковров и противопожарной пены.

Поскольку перфторированные химические вещества практически не разрушаются в естественных условиях их часто называют "вечными химикатами". Более того, широкое распространение PFAS в промышленности привело к тому, что следы таких соединений были обнаружены в организме едва ли не каждого жителя США.

Опираясь на большой объем ранее полученных данных, новое исследование было направлено на количественную оценку тяжести заболеваний, вызванных воздействием PFAS, а также на оценку экономических затрат, связанных с медицинскими счетами и потерей производительности труда. Исследователи хотели предложить регулирующим органам оценить экономическую выгоду от устранения PFAS из окружающей среды.

В новом исследовании указывается несколько заболеваний, ассоциированные с PFAS, которые ранее уже были связаны с воздействием "вечных химикатов". К ним относятся рак почек, гипотиреоз и низкий вес при рождении. Однако более широкий систематический анализ, обнаружил новые медицинские патологии, такие как бесплодие, эндометриоз, бронхит и диабет 2 типа.

Экономические затраты на ассоциированные с PFAS заболевания и инвалидность только в одних США, по самым скромным оценкам, составили 5,52 миллиарда долларов в год. Согласно другим менее оптимистичным прогнозам, эта сумма может быть увеличена до $62,6 млрд. в год.

По словам старшего аналитика Леонардо Трасандэ, полученные результаты помогут законодателям понять, что участие в программах дезактивации по удалению PFAS из источников водоснабжения, будет наиболее оптимальным вариантом с учетом более широких экономических затрат.

"Мы полностью поддерживаем недавнюю инициативу Агентства по охране окружающей среды по ограничению предельно допустимого количества этих веществ в водной среде", - сказал Трасандэ. "Согласно нашим расчетам, затраты на устранение загрязнений и замену этого класса химикатов на более экологичные аналоги полностью обоснованы. Тем более, если принять во внимание колоссальную финансовую и медицинскую нагрузку, связанную с постоянным присутствием этих соединений в окружающем нас мире".

Несмотря на столь впечатляющие результаты, авторы исследования подчеркивают, насколько консервативны они были в расчетах этих оценок. Так, например, при оценке бремени болезней учитывались данные исследований с наиболее убедительными доказательствами.

"В исследование не включались результаты, о которых сообщала научная группа по C8, и которые не были подтверждены в исследованиях населения в целом, поскольку эти ассоциации были обнаружены в популяции с высоким уровнем воздействия, а мы сосредоточились на оценке бремени заболеваний и экономических затрат, связанных с повседневным риском", - отмечается в исследовании. "Мы также не включали конечные точки, по которым не накоплено достаточно достоверных фактов, такие как недоношенность, синдром дефицита внимания и гиперактивности и снижение IQ у детей в результате пренатального воздействия, а также рака простаты у взрослых мужчин".

По мнению экспертов, полученные данные являются лишь вершиной айсберга оценке негативного воздействия PFAS. Ученые намерены продолжить исследования, чтобы лучше изучить долгосрочные эффекты от PFAS, а также оценить риски и экономическую составляющую других токсичных химических реагентов, включая бисфенолы.

Результаты данного проекта были представлены в международном издании Exposur and Health

Источники: NYU Langone Health, journal Exposur and Health, Википедиа

1. (https://link.springer.com/article/10.1007/s12403-022-00496-y)

2. (https://en.wikipedia.org/wiki/Per-_and_polyfluoroalkyl_substances)

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3. (https://nyulangone.org/news/daily-exposure-forever-chemicals-costs-united-states-billions-health-costs)