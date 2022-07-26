Авторы нового исследования выявили ген, активизирующийся при физических нагрузках и связанный с наращиванием мышечной массы. Выяснилось, что увеличить силу мышц можно без изнурительных занятий спортом

Австралийские физиологи обнаружили ген, отвечающий за увеличение мышечной массы, активируемый при выполнении физических упражнений. По утверждению ученых, это открытие поможет разработать новые методы оздоровительной терапии, даже без физической нагрузки.

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Авторы нового исследования выявили ген, активируемый физическими упражнениями и участвующий в формировании мышечной ткани. Depositphotos

Ни для кого не секрет, что физические упражнения укрепляют мышцы и улучшают общее состояние здоровья, механизмы, с помощью которых это происходит, довольно сложны, и разобраться в них бывает непросто. В рамках нового эксперимента эксперты из Мельбурнского и Копенгагенского университетов изучили молекулярные сокращения скелетной мышечной ткани до, во время и после различных видов физических нагрузок.

"Пытаясь понять, механизм активации генов и белков во время и после тренировок, мы провели анализ скелетной мускулатуры человека, используя различные комплексы на силу и выносливость", - рассказывает д-р Бенджамин Паркер, руководитель проекта.

Эксперты изучали, как сигнальные реакции в мышечной ткани меняются под воздействием различных типов физических нагрузок, а также насколько закономерными были такие изменения у разных людей. В результате ученые обнаружили новый, ранее не изученный ген C18ORF25, который активировался чаще всего

Для изучения его функционала, учёные спроектировали мышей, лишенных этого гена. В результате у грызунов произошло сокращения объёма мышечной ткани. Это привело к ослаблению мускулатуры и снижению физической активности. И наоборот, когда исследователи максимально увеличили экспрессию генов, животные стали сильнее и активнее.

Конечно, многие мечтают о "волшебной таблетке", которая принесет пользу здоровью без изнурительных тренировок, но авторы исследования утверждают, что результаты этой работы могут иметь более широкий спектр потенциальных возможностей.

"Открытие нового белка может повлиять на то, как мы управляем процессами здорового старения, заболеваниями, связанными с атрофией мышц, спортивными дисциплинами и даже животноводством и мясной промышленностью", - считает д-р Паркер. "Это обусловлено тем, что оптимальный функционал мышечной ткани является лучшим индикатором нашего здоровья в целом. Мы знаем, что физические упражнения могут предупреждать и лечить многие виды хронических заболеваний, включая сахарный диабет, болезни сердечно-сосудистой системы, а также некоторые виды раковых опухолей. Поэтому, лучше понимая процессы, протекающие в мышечных тканях во время занятий спортом, мы сможем разрабатывать новые более эффективные методы лечения".

Результаты проведенных исследований были представлены в международном медицинском издании Cell Metabolism.

Источники: University of Melbourne, journal Cell Metabolism.

1. (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1550413122003023)

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2. (https://biomedicalsciences.unimelb.edu.au/news-and-events/exercise-study-finds-new-gene-that-promotes-muscle-strength)