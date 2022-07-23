Новый 60-метровый самолет, рассчитанный на перевозку 80 пассажиров, сможет развивать скорость 1,7 Маха над водой и 0,94 Маха над сушей

До появления первых гражданских сверхзвуковых самолетов нового поколения пока еще далеко, а вот военные варианты уже находятся в стадии проектирования. Компании Northrop Grumman и Boom Supersonic на международном авиасалоне в Фарнборо подписали договор о разработке специального варианта сверхзвукового самолета Overture для выполнения задач быстрого реагирования.

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Художественная визуализация сверхзвукового авиалайнера Overture. Northtrop Grumman

После того, как британо-французский сверхзвуковой пассажирский лайнер Concorde совершил свой последний полет в 2003 году, в аэрокосмической индустрии Запада наступила технологическая пауза, которой не было со времен окончания полетов "Аполлонов".

"В тот самое мгновение, когда этот британско-французский самолет в последний раз коснулся взлетной полосы, мир потерял целый класс возможностей, которые заключались в способности перевозить пассажиров и грузы на межконтинентальные расстояния со скоростью, значительно превышающей скорость звука", пишет издание New Atlas.

Это произошло по многим причинам, однако сегодня, спустя поколение, гражданские сверхзвуковые полеты возвращаются, поскольку появляются более экономичные концепты с новыми конструктивами фюзеляжа и крыльев, способные свести к минимуму акустический удар.

Одним из лидеров в этой гонке является компания Boom Supersonics, которая работает над проектом сверхзвукового лайнера Overture. Новый 200-футовый (61 м) самолет, рассчитанный на перевозку 80 пассажиров, сможет развивать скорость 1,7 Маха над водой и 0,94 Маха над сушей. Он будет в два раза быстрее обычных авиалайнеров и позволит совершать перелеты из Токио в Сиэтл за четыре с половиной часа.

Том Джонс, президент компании Northrop Grumman Aeronautics Systems (слева), и Блейк Шолл, основатель и главный исполнительный директор компании Boom Supersonic (справа). Northtrop GrummanПервый полет Overture намечен на 2026 год, а ввод в эксплуатацию ожидается к началу 2029 года. При этом факт подписания очередного контракта с Northrop Grumman указывает на то, что "ВС США и страны-союзники заинтересованы в разработке новых модификаций, пригодных для выполнения задач быстрого реагирования в интересах военных и государственных структур".

К сожалению, пока компании предоставили мало подробностей о заключенном партнерстве, однако можно предположить, что новые модификации будут использоваться для транспортировки военнослужащих, доставки медикаментов, медицинской эвакуации, а также для разведывательных миссий по мониторингу больших территорий.

"Сочетание опыта Northrop Grumman в сфере интеграции систем воздушной обороны с передовым сверхзвуковым самолетом Overture компании Boom демонстрирует весь потенциал такого сотрудничества на благо наших клиентов", - считает Том Джонс, президент Northrop Grumman Aeronautics Systems. " Совместными усилиями мы сможем обеспечить наших военных заказчиков вариантами Overture для выполнения миссий, где передовые технологии и скорость имеют решающее значение ".

Источники: Northrop Grumman, Википедиа

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1. (https://news.northropgrumman.com/news/releases/northrop-grumman-and-boom-supersonic-collaborate-on-new-supersonic-aircraft-for-quick-reaction-missions)

2. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Конкорд)