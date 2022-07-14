Если снять велосипедную раму, Red Shark Bike можно использовать как SUP доску, а с дополнительным комплектом еще и как каяк

Возможно, вы любите кататься на электровелосипеде, а еще вам нравится паддлбординг, и вам не нравится мысль о том, что придется выбирать между этими двумя видами спорта. Ну, что же, с Red Shark Bike вам не придется принимать такое решение, поскольку он (в некотором роде) объединяет оба вида спорта в одном водном виде транспорта.

реклама

Велосипед Enjoy - самый бюджетный из трех моделей Red Shark Bike. Red Shark Bikes

Впервые об испанской компании Red Shark мир услышал в 2018 году, когда она выпускала тримаран с педальным приводом. Судно было разработано генеральным директором Жозепом Рубау, который ранее проектировал автомобили для Volkswagen и был создателем суперкара Tramontana.

Тримаран с тремя корпусами из полиэтилена или углеродного волокна, по всей видимости, был не самой удобной вещью для транспортировки или хранения в гараже. Именно здесь на помощь пришел Red Shark Bike, который заменил эти объединенные корпуса одной надувной платформой.

Если снять велосипедную раму, Red Shark Bike можно использовать как обычный падлборд, а с дополнительным комплектом - как каяк. Red Shark Bikes

Рама, похожая на велосипедную, располагается на верхней части доски, которую можно снять, когда она не используется. Пропеллер, приводимый в движение педалями, выходит через отверстие в нижней части доски (так же, как и в эбайке, электродвигатель дополняет силу педалирования велосипедиста).

Red Shark Bike предлагается в трех вариантах - Enjoy, Fitness и Adventure.

Самая бюджетная модель Enjoy включает в себя раму из полиэтилена высокой плотности весом 8 кг (18 фунтов), двигатель мощностью 150 Вт, регулируемый по высоте руль и съемный стабилизирующий руль. Комплектация Fitness имеет в целом те же характеристики, но позволяет пользователям выбирать между четырьмя разными по мощности приводами (от 150 до 250 ватт), в зависимости от того, насколько интенсивную тренировку они хотят провести.

Полностью укомплектованная модель Adventure. Red Shark Bike

Adventure позволяет выбирать между двумя вариантами двигателей, а кроме того, комплектуется передней и задней грузовыми сетками, двумя сумками для сухих вещей, подседельной сумкой, сумкой на руль, а также держателями для смартфона и удочек.

Все три модели дополнительно комплектуются бутылкой и держателем для воды, ручным воздушным насосом, набором для ремонта доски и мультитулом. Среди дополнительных опций также предлагаются дорожная сумка на колесиках, электрический воздушный насос, комплект для переоборудования каяка и комплект для электроскутера.

В настоявшее время один из американских ритейлеров предлагает Enjoy за $3899, Fitness за $4 099 и Adventure за $4 449. На видео ниже вы можете увидеть модель Fitness в действии.





Потенциальные покупатели также могут обратить внимание на педальный электровелосипед Hydrofoiler XE-1 от Manta5, цена на который начинается от 8 990 долларов.

Bike Surf Fitness - водный велосипед| Red Shark Bikes

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом 3 крутых RTX 3070 Ti за копейки 3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже 3080 Ti дешевле 100 тр в XPERT.RU 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision Компьютеры за 10 тр в Ситилинке -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Источники: Red Shark Bikes via Bicitech

(https://redsharkbikes.com/en/)

(https://www.bicitech.it/water-bike/)