Возможно, вы любите кататься на электровелосипеде, а еще вам нравится паддлбординг, и вам не нравится мысль о том, что придется выбирать между этими двумя видами спорта. Ну, что же, с Red Shark Bike вам не придется принимать такое решение, поскольку он (в некотором роде) объединяет оба вида спорта в одном водном виде транспорта.
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Впервые об испанской компании Red Shark мир услышал в 2018 году, когда она выпускала тримаран с педальным приводом. Судно было разработано генеральным директором Жозепом Рубау, который ранее проектировал автомобили для Volkswagen и был создателем суперкара Tramontana.
Тримаран с тремя корпусами из полиэтилена или углеродного волокна, по всей видимости, был не самой удобной вещью для транспортировки или хранения в гараже. Именно здесь на помощь пришел Red Shark Bike, который заменил эти объединенные корпуса одной надувной платформой.
Рама, похожая на велосипедную, располагается на верхней части доски, которую можно снять, когда она не используется. Пропеллер, приводимый в движение педалями, выходит через отверстие в нижней части доски (так же, как и в эбайке, электродвигатель дополняет силу педалирования велосипедиста).
Red Shark Bike предлагается в трех вариантах - Enjoy, Fitness и Adventure.
Самая бюджетная модель Enjoy включает в себя раму из полиэтилена высокой плотности весом 8 кг (18 фунтов), двигатель мощностью 150 Вт, регулируемый по высоте руль и съемный стабилизирующий руль. Комплектация Fitness имеет в целом те же характеристики, но позволяет пользователям выбирать между четырьмя разными по мощности приводами (от 150 до 250 ватт), в зависимости от того, насколько интенсивную тренировку они хотят провести.
Adventure позволяет выбирать между двумя вариантами двигателей, а кроме того, комплектуется передней и задней грузовыми сетками, двумя сумками для сухих вещей, подседельной сумкой, сумкой на руль, а также держателями для смартфона и удочек.
Все три модели дополнительно комплектуются бутылкой и держателем для воды, ручным воздушным насосом, набором для ремонта доски и мультитулом. Среди дополнительных опций также предлагаются дорожная сумка на колесиках, электрический воздушный насос, комплект для переоборудования каяка и комплект для электроскутера.
В настоявшее время один из американских ритейлеров предлагает Enjoy за $3899, Fitness за $4 099 и Adventure за $4 449. На видео ниже вы можете увидеть модель Fitness в действии.
Потенциальные покупатели также могут обратить внимание на педальный электровелосипед Hydrofoiler XE-1 от Manta5, цена на который начинается от 8 990 долларов.
Bike Surf Fitness - водный велосипед| Red Shark Bikes
Источники: Red Shark Bikes via Bicitech
(https://redsharkbikes.com/en/)
(https://www.bicitech.it/water-bike/)