Спустя более 11 лет после катастрофы суд в Токио присудил бывшим руководителям атомной станции выплатить денежную компенсацию за нанесенный ущерб. Это самая крупная компенсация, присужденная японским судом

Окружной суд Токио обязал бывших руководителей атомной электростанции Фукусима выплатить 13,32 триллиона иен (97 миллиардов долларов США) в качестве компенсации ущерба акционерам за проявленную халатность и неспособность предотвратить катастрофу в 2011 году. Об этом сообщает портал TechXplore со ссылкой на источник.

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Авария на Фукусиме случившаяся 11 марта 2011 года. RyuSeungil/iStock

Три из шести реакторов АЭС "Фукусима-1" находились в рабочем состоянии, когда 11 марта 2011 года мощное подводное землетрясение магнитудой в 9 баллов вызвало разрушительное цунами. В результате удара цунами морская вода попала в резервные генераторы электростанции, что привело к отказу систем охлаждения топлива и его расплавлению. Несмотря на то, что в результате аварии никто не погиб, почти 12% территории Фукусимы были объявлены запретной зоной.

В 2019 году суд освободил бывших должностных лиц Токийской электроэнергетической компании (TEPCO) от уголовного преследования. Однако еще задолго до этого, в 2012 году, 48 акционеров компании подали гражданский иск против пяти бывших руководителей, требуя компенсации в размере 22 триллионов иен (160 миллиардов долларов США), сообщает местное издание The Asahi Shimbun.

Иск от акционеров

Акционеры подали иск против пяти бывших руководителей высшего звена: председателя совета директоров Цунэхисы Кацуматы, президента Масатаки Симидзу, двух вице-президентов Ичиро Такэкуро и Сакаэ Муто, а также исполнительного директора Акио Комори.

По утверждению истцов, катастрофу можно было бы предотвратить, если бы бывшие менеджеры следовали результатам исследований и приняли превентивные меры, например, разместили аварийный источник энергии на более высоком месте. На что ответчики заявили, что результаты исследований не заслуживают доверия, а риски невозможно спрогнозировать.

Окружной суд признал четырех из пяти бывших руководителей виновными и обязал их выплатить 13,321 триллиона иен (97 миллиардов долларов) в качестве компенсации. В судебном постановлении говорится, что "операторы атомных станций обязаны предотвращать серьезные аварии на основе последних научных и технических достижений, однако руководство АЭС не следовало этим требованиям". За недостатком улик исполнительного директора Комори, освободили от выплаты компенсации.

Приветствуя решение суда, истцы в своем заявлении подчеркнули: "Атомные электростанции могут нанести непоправимый ущерб человеческим жизням и окружающей среде. Руководители фирм, эксплуатирующих подобные атомные станции, несут огромную ответственность, которая не идет ни в какое сравнение с ответственностью других компаний".

Кто и кому будет выплачивать компенсацию?

Исковое заявление составлено таким образом, что данная сумма, (самая высокая в судебной истории Японии), будет выплачена самой компании TEPCO. Эти средства пойдут на покрытие расходов по демонтажу реакторов, очистке загрязнений и выплате компенсаций, пострадавшим жителям региона.

"Мы понимаем, что 13 триллионов иен - это гораздо больше, чем они могут заплатить", - считает Хироюки Каваи, адвокат истцов. "Возможно, вам придется продать свой дом. Возможно, вам придется провести свои пенсионные годы в нищете", добавив при этом, что ответчики будут выплачивать столько, сколько им позволят активы.

Кроме того, за проявленную халатность бывшим топ-менеджерам грозило до пяти лет лишения свободы. Тем не менее, суд постановил, что масштабы катастрофы, вызванной цунами, предугадать было невозможно.

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В настоящее время TEPCO занимается выводом реакторов из эксплуатации, что является весьма трудоемким и затратным процессом, который может растянуться на десятилетия.



Источники: Journal TechXplore, Japan Today, The Asahi Shimbun

(https://www.asahi.com/ajw/articles/14668939)

(https://techxplore.com/news/2022-07-fukushima-ex-bosses-bn-media.html)

(https://japantoday.com/category/national/urgent-ex-tepco-execs-found-liable-for-damages-over-fukushima-crisis)