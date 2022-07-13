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Авария на Фукусиме: Суд обязал бывших топ-менеджеров АЭС выплатить $97 млрд в счет возмещения ущерба
Спустя более 11 лет после катастрофы суд в Токио присудил бывшим руководителям атомной станции выплатить денежную компенсацию за нанесенный ущерб. Это самая крупная компенсация, присужденная японским судом
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Окружной суд Токио обязал бывших руководителей атомной электростанции Фукусима выплатить 13,32 триллиона иен (97 миллиардов долларов США) в качестве компенсации ущерба акционерам за проявленную халатность и неспособность предотвратить катастрофу в 2011 году. Об этом сообщает портал TechXplore со ссылкой на источник.

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Авария на Фукусиме случившаяся 11 марта 2011 года. RyuSeungil/iStock

Три из шести реакторов АЭС "Фукусима-1" находились в рабочем состоянии, когда 11 марта 2011 года мощное подводное землетрясение магнитудой в 9 баллов вызвало разрушительное цунами. В результате удара цунами морская вода попала в резервные генераторы электростанции, что привело к отказу систем охлаждения топлива и его расплавлению. Несмотря на то, что в результате аварии никто не погиб, почти 12% территории Фукусимы были объявлены запретной зоной. 

В 2019 году суд освободил бывших должностных лиц Токийской электроэнергетической компании (TEPCO) от уголовного преследования. Однако еще задолго до этого, в 2012 году, 48 акционеров компании подали гражданский иск против пяти бывших руководителей, требуя компенсации в размере 22 триллионов иен (160 миллиардов долларов США), сообщает местное издание The Asahi Shimbun.

Иск от акционеров

Акционеры подали иск против пяти бывших руководителей высшего звена: председателя совета директоров Цунэхисы Кацуматы, президента Масатаки Симидзу, двух вице-президентов Ичиро Такэкуро и Сакаэ Муто, а также исполнительного директора Акио Комори. 

По утверждению истцов, катастрофу можно было бы предотвратить, если бы бывшие менеджеры следовали результатам исследований и приняли превентивные меры, например, разместили аварийный источник энергии на более высоком месте. На что ответчики заявили, что результаты исследований не заслуживают доверия, а риски невозможно спрогнозировать.

Окружной суд признал четырех из пяти бывших руководителей виновными и обязал их выплатить 13,321 триллиона иен (97 миллиардов долларов) в качестве компенсации. В судебном постановлении говорится, что "операторы атомных станций обязаны предотвращать серьезные аварии на основе последних научных и технических достижений, однако руководство АЭС не следовало этим требованиям". За недостатком улик исполнительного директора Комори,  освободили от выплаты компенсации.

Приветствуя решение суда, истцы в своем заявлении подчеркнули: "Атомные электростанции могут нанести непоправимый ущерб человеческим жизням и окружающей среде. Руководители фирм, эксплуатирующих подобные атомные станции, несут огромную ответственность, которая не идет ни в какое сравнение с ответственностью других компаний".

Кто и кому будет выплачивать компенсацию? 

Исковое заявление составлено таким образом, что данная сумма, (самая высокая в судебной истории Японии), будет выплачена самой компании TEPCO. Эти средства пойдут на покрытие расходов по демонтажу реакторов, очистке загрязнений и выплате компенсаций, пострадавшим жителям региона. 

"Мы понимаем, что 13 триллионов иен - это гораздо больше, чем они могут заплатить", - считает Хироюки Каваи, адвокат истцов. "Возможно, вам придется продать свой дом. Возможно, вам придется провести свои пенсионные годы в нищете", добавив при этом, что ответчики будут выплачивать столько, сколько им позволят активы.

Кроме того, за проявленную халатность бывшим топ-менеджерам грозило до пяти лет лишения свободы. Тем не менее, суд постановил, что масштабы катастрофы, вызванной цунами, предугадать было невозможно. 

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В настоящее время TEPCO занимается выводом реакторов из эксплуатации, что является весьма трудоемким и затратным процессом, который может растянуться на десятилетия.  

Источники: Journal TechXplore, Japan Today, The Asahi Shimbun
(https://www.asahi.com/ajw/articles/14668939)
(https://techxplore.com/news/2022-07-fukushima-ex-bosses-bn-media.html)
(https://japantoday.com/category/national/urgent-ex-tepco-execs-found-liable-for-damages-over-fukushima-crisis)

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#компенсация #авария на аэс фукусима #выплата #фукусима #японская атомная станция
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