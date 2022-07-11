Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Китайские инженеры построили солнечный автомобиль без рулевого колеса и педалей
Максимальная скорость, на которую способно это транспортное средство, составляет ≈ 80 км/час, что вполне достаточно для автомобиля, который, предположительно, будет использоваться только на городских улицах
анонсы и реклама
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
<b>3070 Gigabyte Gaming за 60 тр</b>
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
3070 Ti MSI Gaming за копейки в Ситилинке
<b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b>
3050 MSI Gaming дешевле 40тр

Совместные усилия нескольких китайских компаний позволили построить первый в стране полностью солнечный электромобиль (SEV). Об этом сообщает Electrek со ссылками на источники. Автомобиль был недавно продемонстрирован на World Intelligence Conference и в настоящее время находится в турне по материковому Китаю. 

реклама

Солнечный автомобиль из Тяньцзиня во время демонстрации. CnEVPost/YouTube

Еще в начале 2000-х годов проекты автомобилей на солнечных батареях выполнялись студентами университетов для демонстрации своих инженерных навыков. Любое четырехколесное транспортное средство, проехавшее хотя бы пару сантиметров с помощью одной только солнечной энергии, считалось успешным решением.

С появлением электрокаров, работающих от аккумуляторов, создание автомобилей на солнечных батареях стало намного сложнее. Они перешли на уровень стартапов, где инженеры начали разрабатывать улучшенные и более реальные прототипы солнечных электромобилей. Так, например, компания Light Year планирует выпустить ограниченную партию автомобилей, работающих исключительно от энергии Солнца. 


Солнечный автомобиль из Тяньцзиня

Автомобиль, показанный в данном видео, имеет длину более 13 футов (4 м), ширину около 6 футов (1,7 м), высоту 6 футов (1,8 м) и весит примерно 2 250 фунтов (1 020 кг). Его салон достаточно велик, чтобы разместить четырех пассажиров, ("даже с учетом отсутствующего места для штурмана"). 

В передней части салона находится рабочее пространство водителя, которое ограничивается большим сенсорным дисплеем и тремя кнопками под ним. Поскольку автомобиль оснащен системой автономного вождения четвертого уровня, у него отсутствуют рулевое колесо и педали, о чем вы также можете узнать из презентационного видеофильма.

Максимальная скорость, на которую способно данное транспортное средство, составляет предположительно 49 миль/ч (79,2 км/ч), что вполне достаточно для автомобиля, который, скорее всего, будет использоваться на городских улицах. Согласно действующим правилам автоматизированного вождения, автомобили должны эксплуатироваться только в ограниченных зонах (геозонах) и в первую очередь предназначены для совместного использования, что, вероятно, объясняет отсутствие места для штурмана.

Автомобиль, движимый солнцем

Площадь солнечного модуля установленного на автомобиле составляет примерно 87 квадратных футов (около 8,1 квадратного метра), что намного больше, чем у любого другого подобного устройства. В солнечные дни он способен обеспечить максимальную выработку энергии в 7,6 кВт/ч. Кроме того, автомобиль оснащен батареей с плотностью хранения энергии 330 Вт-ч/кг.

По предварительным прогнозам, использование этого автомобиля снижает выбросы углекислого газа на 55 фунтов (100 кг) на каждые 62 мили (100 км) пробега. Правда, на данный момент его максимальный протестированный запас хода составляет всего 47 миль (74,8 км).

Автомобиль был собран за пять месяцев совместными усилиями 42 компаний и трех университетов. Несмотря на то, что его технические характеристики не вызывают восторга, SEV оснащен 47 передовыми технологиями, некоторые из которых доступны только в самых продвинутых модификациях автомобильного рынка.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Gigabyte Gaming <b>по старой цене</b>
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
В полтора раза снижена цена RX 6600
Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b>
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Источники: Journal Electrek Co (https://electrek.co/2022/07/08/china-solar-powered-vehicle/)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#китай #электромобиль #solar electric #автомобиль на солнечных батареях #солнечный автомобиль #солнечный электромобиль #тяньцзинь
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Америка защитится от гиперзвуковых ракет России воздушными шарами
В Китае дешевеют видеокарты RTX 3000 и RX 6000: все модели стоят ниже рекомендованных цен
Китайская компания Xiaomi начала производить смартфоны во Вьетнаме
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

РФ перекроет Европе газ – в Bloomberg заявили о том, что Северный поток окончательно остановится
56
В России назревает дефицит пива и вина – цены вырастут до 60%, а на решение проблемы уйдёт 30 лет
145
Приключение Witch Strandings с открытым миром вышло в Steam
2
Представители российского бизнеса раскритиковали перспективы параллельного импорта
14
Российские блогеры начали массово размещать посты о «вреде VPN» – скорее всего, проплаченные
29
NVIDIA или AMD – выбираем оптимальные видеокарты лета 2022г по цене и производительности
42
Майнинг Эфира на видеокартах в РФ перестал приносить прибыль – окупаемость достигла 1300 дней
13
Intel призналась в проблемах с процессорами Alder Lake
31
Сколько видеопамяти должно быть на видеокарте в 2022г – 5 оптимальных моделей по цене от 30 000р
9
Вышли ноутбуки, на которых невозможно запустить Linux
5
Можно ли купить игровую видеокарту за 10 000 рублей – б.у. Radeon RX 580 vs новая GeForce GTX 1650
5
Российские чиновники встали на пути импортозамещения – нет ни денег, ни личной заинтересованности
12
В Star Citizen проходит неделя бесплатного доступа
5
Утром 11 июля Биткоин перешёл к падению, а аналитики с Уолл-стрит ожидают снижения курса до $10 000
8
Дискретные GPU Navi 31/32/33 и APU Phoenix Point получат разные версии контроллера дисплея
+
Инсайдер: в GTA 6 вернутся Нико Беллик и Майкл Де Санта
3
Balenciaga презентовал люксовую сумку-колонку для меломанов
6
Предполагаемые PCI ID настольных и мобильных видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 появились в сети
7
Windows 98 на Xbox Series X|S позволяет играть в такую классику, как Half-Life, Turok и Quake
8
Илон Маск не будет покупать Twitter – в социальной сети слишком много ботов
1

Популярные статьи

Перекупщики не могут продать видеокарты Rtx 3060 Ti c памятью Hynix, началась война компроматов
97
Солнечные панели в России как способ продать населению что-нибудь ненужное
104
Впихиваем невпихиваемое - установка RX 6700XT Sapphire Nitro+ в Node 202
35
5 причин избегать покупки видеокарт и процессоров с высоким энергопотреблением
38
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
28
Очень краткий обзор аудио кабеля Dayton 3,5 Jack - 2xRCA
34
Изготавливаю RGB подсветку из мусора для ПК в MicroATX корпусе
13

Сейчас обсуждают

Megagad
19:17
смотря какая цена ;) Вот вы когда найдёте 3070 по 45к - сразу кричите "ура! КЛАД!" Ибо дешевле 65к их НЕТ НИГДЕ! Зато 6800 по 56-58(иногда 60) тысяч лежат и без проблем их реально купить. А в момент "...
Видеокарта Radeon RX 6800: тестирование в играх с классическим рендерингом
Megagad
19:16
ФЕникс, а Феникс? А где вы нашли карты 3070 дешелве 30к, чтоб получить "среднеарифметичекую цену в 45к??? Можно на них ссылки? Ибо дешевле 65-68к в РОССИЙСКОЙ рознице данных карт НЕТ. ВООБЩЕ! В ПРИНЦИ...
Видеокарта Radeon RX 6800: тестирование в играх с классическим рендерингом
Александр Дедок
19:15
Совет - дождаться выхода. Учитывая что частота у процессоров АМД на данный момент ощутимо пониже, а обещают прирост по частоте на 15 процентов, плюс рост числа инструкций за такт плюс профит от памяти...
Intel Core i9-13900K дебютировал в Geekbench, обогнав Core i9-12900K и AMD Ryzen 9 5950X
Зеновий Радеонович
19:13
x900 как и x950 для игр берут единицы.
Intel Core i9-13900K дебютировал в Geekbench, обогнав Core i9-12900K и AMD Ryzen 9 5950X
mishika
19:10
И советский союз всё равно сотрудничал с западом и европой. Сейчас же перманентная изоляция.
Российские чиновники встали на пути импортозамещения – нет ни денег, ни личной заинтересованности
rrrrex
19:07
А в 6 версии что будут делать? Оптику завезут?
Компания AMD выпустит "экстремальный" чипсет B650E среднего уровня с поддержкой PCIe Gen5
Александр Попов
19:06
Но их дискретки точно лучше их встроек, да и амдшных, я думаю, тоже. Я люблю Интел за их quick sync кодек, очень хорошо работает, причём даже на очень старых процах. Удачи им
Перекупщики не могут продать видеокарты Rtx 3060 Ti c памятью Hynix, началась война компроматов
ЕjikVtUmАnэ
19:05
А кроме как вычерпывать природные ресурсы- эта страна вообще способна на что-то или это предел достижений?Это же позорище,когда страна полностью зависима от цен на углеводороды и не способна даже обор...
Зеленой сказке конец: майнеров сливают, потому что Европу зимой снова ждут "эти" дни
felsher 03
19:05
Ты же не позоришся - когда такую херню пишешь.
О проблемных видеокартах с Aliexpress говорят все больше и больше
Елисей Цуканов
19:05
Что то больше вторую бф напоминает,в 3 по мне графика красивее была.Почти как в 4
Создатели модификации Battlefield 3 Reality Mod наконец-то выпустят своё творение уже на этой неделе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем