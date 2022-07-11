Максимальная скорость, на которую способно это транспортное средство, составляет ≈ 80 км/час, что вполне достаточно для автомобиля, который, предположительно, будет использоваться только на городских улицах

Совместные усилия нескольких китайских компаний позволили построить первый в стране полностью солнечный электромобиль (SEV). Об этом сообщает Electrek со ссылками на источники. Автомобиль был недавно продемонстрирован на World Intelligence Conference и в настоящее время находится в турне по материковому Китаю.

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Солнечный автомобиль из Тяньцзиня во время демонстрации. CnEVPost/YouTube

Еще в начале 2000-х годов проекты автомобилей на солнечных батареях выполнялись студентами университетов для демонстрации своих инженерных навыков. Любое четырехколесное транспортное средство, проехавшее хотя бы пару сантиметров с помощью одной только солнечной энергии, считалось успешным решением.

С появлением электрокаров, работающих от аккумуляторов, создание автомобилей на солнечных батареях стало намного сложнее. Они перешли на уровень стартапов, где инженеры начали разрабатывать улучшенные и более реальные прототипы солнечных электромобилей. Так, например, компания Light Year планирует выпустить ограниченную партию автомобилей, работающих исключительно от энергии Солнца.





Солнечный автомобиль из Тяньцзиня

Автомобиль, показанный в данном видео, имеет длину более 13 футов (4 м), ширину около 6 футов (1,7 м), высоту 6 футов (1,8 м) и весит примерно 2 250 фунтов (1 020 кг). Его салон достаточно велик, чтобы разместить четырех пассажиров, ("даже с учетом отсутствующего места для штурмана").

В передней части салона находится рабочее пространство водителя, которое ограничивается большим сенсорным дисплеем и тремя кнопками под ним. Поскольку автомобиль оснащен системой автономного вождения четвертого уровня, у него отсутствуют рулевое колесо и педали, о чем вы также можете узнать из презентационного видеофильма.

Максимальная скорость, на которую способно данное транспортное средство, составляет предположительно 49 миль/ч (79,2 км/ч), что вполне достаточно для автомобиля, который, скорее всего, будет использоваться на городских улицах. Согласно действующим правилам автоматизированного вождения, автомобили должны эксплуатироваться только в ограниченных зонах (геозонах) и в первую очередь предназначены для совместного использования, что, вероятно, объясняет отсутствие места для штурмана.

Автомобиль, движимый солнцем

Площадь солнечного модуля установленного на автомобиле составляет примерно 87 квадратных футов (около 8,1 квадратного метра), что намного больше, чем у любого другого подобного устройства. В солнечные дни он способен обеспечить максимальную выработку энергии в 7,6 кВт/ч. Кроме того, автомобиль оснащен батареей с плотностью хранения энергии 330 Вт-ч/кг.

По предварительным прогнозам, использование этого автомобиля снижает выбросы углекислого газа на 55 фунтов (100 кг) на каждые 62 мили (100 км) пробега. Правда, на данный момент его максимальный протестированный запас хода составляет всего 47 миль (74,8 км).

Автомобиль был собран за пять месяцев совместными усилиями 42 компаний и трех университетов. Несмотря на то, что его технические характеристики не вызывают восторга, SEV оснащен 47 передовыми технологиями, некоторые из которых доступны только в самых продвинутых модификациях автомобильного рынка.

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Источники: Journal Electrek Co (https://electrek.co/2022/07/08/china-solar-powered-vehicle/)