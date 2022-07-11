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Голландские ученые обнаружили микропластик в мясе, молоке и крови сельскохозяйственных животных
Согласно новому исследованию, проведенному Свободным университетом Амстердама, почти 80% мясных и молочных продуктов фермерских животных содержат микропластик.
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Ученые из Нидерландов, изучающие распространение пластиковых отходов, обратили внимание на качество мясных и молочных продуктов и обнаружили высокий уровень загрязнения среди сельскохозяйственных животных. Результаты нового исследования позволяют по-новому взглянуть на то, как микропластик распространяется по пищевым цепочкам, и придают дополнительный импульс для лучшего понимания потенциального воздействия этого широко распространенного материала на живые организмы.

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Новое исследование обнаружило микропластик в молоке, крови и мясе сельскохозяйственных животных. Depositphotos

Исследование было проведено учеными из Vrije Universiteit Amsterdam, которые в марте этого года уже сообщали о другом не менее важном открытии в этой области. Используя новейшую технологию масс-спектрометрии, ученые впервые доказали, что частицы пластика могут проникать в кровеносную систему человека.

В рамках нового экспериментального исследования ученые применили ту же методику для анализа образцов, связанных с сельскохозяйственной практикой. В их число вошли гранулированные корма, силосная кормовая масса, кровь коров и свиней, коровье молоко и мясные продукты.

Анализ показал, что в 80 процентах таких образцов содержалось обнаруживаемое количество, как минимум одного вида пластика. При этом микропластмасса была обнаружена в 100% образцов гранулированных и измельченных комбикормов, во всех образцах крови коров и свиней, а также в 72% молочных и 75% мясных продуктов.

По мнению ученых, это экспериментальное исследование является "отправной, а не финальной точкой". Как и многие другие исследования в этой области, полученные результаты вызывают вопросы о том, насколько масштабна проблема пластикового загрязнения и каково ее потенциальное воздействие на здоровье человека. И хотя впереди еще много работы, ученые уже убедились, что частицы микропластика могут оказывать токсическое воздействие на клетки и изменять их форму. Более того, недавние эксперименты на мышах наглядно продемонстрировали, что мельчайшие частицы пластиковых материалов могут проникать через гематоэнцефалический барьер и значительно увеличивать угрозу развития заболеваний, связанных с высоким уровнем холестерина и болезнями кровеносной системы.

"Животные подвергаются воздействию пластиковых частиц в своей среде обитания, и они способны поглощать, по крайней мере, некоторые из них ", - считает автор проекта Хизер Лесли. " Настоящее исследование должно послужить хорошей мотивацией для дальнейшего изучения пластикового загрязнения и любых связанных с ним рисков. Производство комбикормов без пластика может стать одним из способов улучшить ситуацию с негативным воздействием микропластмассы на сельскохозяйственных животных".

Результаты проведенного исследования, выполненного по инициативе фонда Plastic Soup Foundation, представлены ниже.

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Источники: Plastic Soup Foundation, Википедиа 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Масс-спектрометрия)
(https://www.plasticsoupfoundation.org/wp-content/uploads/2022/07/Final-Report-pilot-study-plastic-particles-in-livestock-feed-milk-meat-and-blood-SIGNED.pdf)
(https://www.plasticsoupfoundation.org/2022/07/80-van-het-vlees-bloed-en-melk-van-koeien-en-varkens-bevat-plastic/) (https://overclockers.ru/blog/amv212/show/64833/uchenye-vpervye-obnaruzhili-mikroplastik-v-krovi-cheloveka)

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#микропластик #животные #микропластик в крови
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