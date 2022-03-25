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Учёные впервые обнаружили микропластик в крови человека
Все, от детских бутылочек до купания в море, может привести к попаданию токсичных микропластиков в организм человека. И последствия для здоровья могут быть ужасными
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Вред пластиковых отходов остается большой проблемой и худшее, к сожалению, еще впереди.

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Ученые впервые в мире обнаружили микропластик в крови человека. По результатам недавнего исследования, опубликованного в журнале Environmental Internationl, крошечные частицы были обнаружены почти у 80 процентов участников эксперимента. Эти крошечные частицы могут свободно перемещаться по организму и накапливаться в органах, что может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Изображение частиц микропластика на пальце человека. pcess609 / iStock

Микропластик присутствует на Земле повсюду

Во время лабораторных экспериментов частицы микропластика разрушали человеческие клетки, а как известно, именно частицы загрязняющих воздух веществ, попадая в организм, ежегодно приводят к сотням тысяч смертей. Огромное количество пластиковых отходов попадает в окружающую среду, причем микропластик в изобилии встречается повсюду - от самой высокой горы до бездонных глубин Тихого океана.

Ученые исследовали образцы крови двадцати двух здоровых совершеннолетних доноров и у семнадцати из них в организме были обнаружены частички пластика.  Причем в половине образцов был обнаружен ПЭТ-пластик, широко используемый в производстве питьевых бутылок. В организме 30 процентов участников был обнаружен полистирол, который используется в упаковках продуктов питания и прочих материалах.

Двадцать пять процентов образцов крови содержали полиэтилен, который является основным материалом для пластиковых пакетов. "Результаты нашего эксперимента свидетельствуют о присутствие в нашей крови частиц микропластика и это переломный результат", - говорит специалист по экотоксикологии и профессор Кик Ветаак из Амстердамского университета Врие, Нидерланды, в репортаже издания Guardian.

"Но нам необходимо увеличить масштабы исследования, увеличить объемы образцов и количество исследуемых полимеров", - добавил он. По мнению Ветаака, это открытие вызывает серьезные опасения. "Микрочастицы находятся внутри организма и переносятся по всему телу".

Микропластик вызывает повреждение клеток человека. Photograph: David Kelly/Photograph David Kelly

Микропластик может быть связан с развитием заболеваний

Это может быть связано с кормлением младенцев из пластиковых бутылок, во время которого они ежедневно проглатывают миллионы частиц микропластика. "Кроме того, младенцы и маленькие дети более уязвимы к воздействию химических веществ и микрочастиц и это меня очень беспокоит", - добавляет Ветаак в своем сообщении.

В рамках последнего эксперимента ученые использовали самые современные методы анализа частиц размером до 0,7 микрон, обнаружив в некоторых образцах крови более двух видов пластика.

Для того чтобы исключить возможность загрязнения, исследователи использовали вместо пластиковых материалов (полихлорвиниловых трубок) металлические медицинские иглы для шприцев и стеклянные трубки.

"Что будет дальше? Это большой вопрос", - продолжает Ветаак в своем заявлении. "Что такое обилие микропластика сделает с человеческим организмом? Может быть, он будет скапливаться в каких-то конкретных  местах или органах, а возможно, преодолеет гематоэнцефалический барьер. Но ясно одно, в нашем мозге или в других местах микропластик может стать потенциальной причиной серьезных заболеваний. "Нам необходимо срочно профинансировать дальнейшие исследования, чтобы мы могли это выяснить", - говорит Ветаак. И, учитывая множество других угроз для здоровья общества, нельзя терять время".

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Источники: Журнал Environmental Internationl, The Guardian     
https://www.journals.elsevier.com/environment-international
https://www.theguardian.com/environment/2022/mar/24/microplastics-found-in-human-blood-for-first-time

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#микропластик #микропластик в крови
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